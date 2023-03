Pagos flexibles, tendencias digitales y WhatsApp para comercio electrónico, protagonistas del E-Show

(Información remitida por la empresa firmante)

La mayor feria de eCommerce en España reúne estos días a más de 8.000 profesionales del sector.

Las empresas apuestan por ChatGPT y la IA para mejorar la experiencia de usuario y aumentar sus ventas.

"WhatsApp es la app perfecta para el comercio electrónico porque tiene una tasa de apertura del 95%", Mario Armas, CEO de Linkhub.

"Las ventas se incrementan un 81% cuando se facilitan modelos de pago flexibles", según Adrián Escudé, director de Marketing de SeQura.

Barcelona, 7 de marzo de 2023.- El futuro de los pagos flexibles, las tendencias digitales, tecnologías como el ChatGPT o la Inteligencia Artificial (IA), así como el uso de WhatsApp para mejorar el flujo de ventas digitales son algunos de los temas que se han abordado en la primera jornada de 40ª edición de E-SHOW Barcelona, el mayor evento de eCommerce, Digital Marketing, y Big Data & AI, impulsado por CloserStill Media.

El debate, moderado por Marta Gil, directora de Marketing & eCommerce de Conforama, ha contado con Daniel Peña García, Digital Business Officer de Bergner, centrada en artículos para el hogar; Antonio Soto, Global Digital Business Director de la firma de calzado Pikolinos; Mitrovic Mitróvic EMEA Director of eCommerce & Digital de la marca de cosméticos Revlon y Monste Vilà, Head of eCommerce de la firma de moda Brownie.

Los directivos de estas empresas han destacado el potencial que el uso de tecnologías como ChatGPT y la Inteligencia Artificial pueden tener en diferentes ramas de sus negocios. En este sentido, Daniel Peña (Bergener) ha explicado que están comenzando a trabajar con el chatbox de Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia de usuario. Por el momento, según ha explicado, "los resultados son difíciles de medir, pero tienen buena pinta".

Por su parte, Antonio Soto (Pikolinos) ha destacado que su empresa se está centrando en aumentar la productividad interna gracias a ChatGPT y ha remarcado que se trata "solo de la punta del iceberg", por lo que trabajan para "no perder de vista todas las empresas que están surgiendo en torno a este lenguaje".

"La Inteligencia Artificial tiene un papel destacado dentro del sector de la belleza y está presente desde hace un tiempo, pero la pandemia obligó a desarrollarla aún más", en palabras de Mitrovic Mitrovic (Revlon) quien ha destacado asimismo que el chatbox ha evolucionado mucho y permite a los clientes tener mejores experiencias de compra.

WhatsApp: la app perfecta para el eCommerce.

Otro de los temas tratados durante la primera jornada de E-SHOW son las posibilidades de WhatsApp en el eCommerce. Según Mario Armas, CEO y CO-Founder de Linkhub el mundo de la atención al cliente y el eCommerce hace de WhatsApp la app perfecta para el comercio electrónico. "Tiene una tasa de apertura del 95% por el 72% de los SMS y el 15% del e-mail", ha asegurado Armas.

Para ello es fundamental la automatización inteligente con enfoque End to End, desde el login en la app hasta la última milla. "Se pude automatizar todo el journey de un cliente desde el canal de WhatsApp", ha añadido.

Pagos flexibles: ventajas para comercio y consumidor.

En relación a los pagos flexibles y sus ventajas para el eCommerce, Adrián Escudé, director de Marketing de SeQura, ha indicado que las ventas se incrementan un 81% cuando se combinan métodos de pago y se adaptan a las necesidades del comercio y del consumidor.

En ese sentido, apostó por soluciones que combinan la financiación a corto y largo plazo, así como la sectorización, la personalización de los productos y la optimización del funnel de compra. "Para facilitar una mejor conversión es necesario combinar diferentes métodos de pagos", ha relevado.

Escudé, a su vez, hizo un repaso a la evolución de los métodos de pago BNPL (Buy Now Pay Later, en sus siglas en inglés), y explicó cómo a partir del 2000 surgieron empresas con un perfil tecnológico que cambiaron el proceso presencial inicial hacia "una experiencia digital, más rápida e intuitiva". "Los bancos se han subido al carro del BNPL pero no son buenos creando experiencias digitales", indicó.

En esa línea, el Director of eCommerce Southwest Europe and Central Europe PepsiCo, Rui Francisco, ha señalado la necesidad de "tomarse muy en serio megatendencias como el eCommerce" porque alejarse de ellas "puede resultar muy peligroso". El directivo de PepsiCo ha atribuido el éxito de la compañía a que "ha sabido apostar por esta tendencia", teniendo en cuenta "los perfiles de las personas que compran online, involucrando a todos los agentes implicados de la organización y rodeándose de personas que confían en el proyecto".

Rui Francisco ha recordado que la pandemia supuso un 'boom' para el comercio electrónico, que captó nuevos clientes que "se han quedado". De cara a este año, Francisco ha destacado que el eCommerce "es muy relevante", pero vivimos en "tiempos de incertidumbre".

Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de datos.

La Data Analytics Manager de Toyota España, Melania Calero, ha afirmado que la inteligencia artificial puede aportar "valor a diferentes sectores" dentro de una empresa y ha puesto como ejemplo el caso de las ventas, donde "se puede tener un sistema de recomendación para decidir qué producto ofrecer o ayudar a segmentar clientes". "En la parte de automatización, de casos de uso concreto, puede aportar mucho valor", ha añadido.

Por último, Javier Cerezo, Associate Director of Data Science Novartis, ha indicado que la banca, retail y el eCommerce son sectores que han avanzado en IA frente a otros como Pharma y la industria manufacturera, que "se han quedado más rezagada".

Este experto cree que las herramientas clásicas de cálculo como Excel no van a desaparecer y van a convivir con modelos de IA. Sin embargo, "no necesariamente todo va a ser Deep learning pero si es cierto que hay herramientas que tienen más dependencia del analista, que se pueden sustituir por herramientas más modernas" ha concluido.

