La 17ª Ceremonia de Premios Globales Chinos se ha celebrado en Beijing

Beijing (China), 21 de julio de 2025. - La 17ª Ceremonia de Premios Globales Chinos, titulada 'Ustedes Brindan Encanto al Mundo', patrocinada por Guojiao 1573, concluyó exitosamente esta noche en la sede de Phoenix Satellite TV en Beijing

Los ganadores del Premio por Logros Vitalicios, el Premio de Homenaje Especial y otros importantes reconocimientos compartieron sus inspiradoras historias, celebrando la excelencia y el honor chinos.



Xu Wei, presidente y CEO de Phoenix Satellite TV, dijo en su discurso que "los Premios Globales Chinos han documentado constantemente los recorridos reales de los chinos desde una perspectiva global, explorando la esencia cultural del espíritu chino y transmitiendo el calor y el poder de la cultura china. Mencionó que los galardonados de este año encarnan una motivación personal inquebrantable y un fuerte sentido de unidad entre las comunidades chinas de todo el mundo, mostrando el encanto único de la cultura china".



Yao Qizhi, galardonado con el Premio Turing y académico de la Academia China de Ciencias, además de Decano del Instituto de Ciencias de la Información Interdisciplinaria y del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Tsinghua, recibió el galardón por Logros Vitalicios en los Premios Globales Chinos. El premio fue entregado por Xu Wei. En sus palabras, Yao Qizhi declaró: "Me he dedicado a la investigación científica durante más de 50 años, y es un esfuerzo fascinante y significativo. Estoy agradecido por la oportunidad de contribuir, aunque sea con una pequeña parte, a esta gran causa". También expresó su especial agradecimiento a su esposa, Chu Feng, quien estuvo presente en la ceremonia, por muchos años de apoyo y compañerismo.



El reconocido escritor y productor Bai Xianyong, famoso por la versión juvenil de la ópera kunqu El Pabellón de las Peonías, fue galardonado con el Premio de Tributo Especial en los Premios Globales Chinos. Bai Xianyong encargó a Xiang Yong, profesor de la Escuela de Artes y decano del Instituto de Industrias Culturales de la Universidad de Beijing, recibir el premio en su nombre. En un mensaje en video, Bai Xianyong expresó: "Me considero el ‘capitán de los voluntarios de la ópera kunqu’, pero en realidad, hay un gran grupo de amigos detrás de mí que sienten una profunda pasión por preservar la cultura china. Han sido increíblemente solidarios y muy comprometidos. Recibo este honor en nombre de todo el equipo de El Pabellón de las Peonías".



Chen Qingquan, el primer académico con sede en Hong Kong de la Academia China de Ingeniería y distinguido profesor titular en la Universidad Politécnica de Hong Kong, recibió un Premio Global Chino. El galardón le fue entregado por He Xi, presidente de China Power International Development Limited. Chen Qingquan afirmó: "Los vehículos eléctricos del futuro se convertirán en el ‘tercer espacio’ de la humanidad, mejorando significativamente nuestra calidad de vida y bienestar. Nuestro trabajo en vehículos eléctricos no solo busca beneficiar al pueblo chino, sino también a todo el mundo, para esta generación y las futuras".



El actor y cantante Fei Xiang recibió un Premio Global Chino de manos de Chen Jianhui, vicepresidente del Servicio de Noticias de China. En su discurso de aceptación, Fei Xiang compartió: "Me encanta el tema de estos premios, ‘Ustedes Brindan Encanto al Mundo’, porque el valor de cada individuo está conectado con el mundo. Todos contribuimos a hacer de este planeta un lugar mejor". Concluyó expresando su gratitud al público que lo ha apoyado y alentado a lo largo de los años.



Xu Jingkun, navegante global y primer chino en completar la regata Vendée Globe (la vuelta al mundo en solitario y sin escalas), fue galardonado con un Premio Global Chino por Tang Dongliang, subgerente general ejecutivo de Luzhou Laojiao Co., Ltd. Xu Jingkun compartió momentos destacados de su travesía con algunas cifras clave: navegó 27,616 millas náuticas en 99 días y subió al mástil de 29 metros tres veces en un solo día. Se convirtió en la persona número 100 en finalizar la regata, conocida como el "Monte Everest de la navegación". Al reflexionar sobre su logro, señaló: "La navegación china nunca ha estado ausente de la historia, y las nuevas rutas no se encuentran esperando".



El equipo de jóvenes constructores de la Estación Espacial China recibió un Premio Global Chino. Yang Liwei, subdirector de diseño del Programa Espacial Tripulado de China y héroe nacional del espacio, entregó el premio a ocho representantes. Yang Liwei señaló: "La edad promedio del equipo central del proyecto de la estación espacial china es menor de 30 años. El futuro del programa espacial de China pertenece a las nuevas generaciones".



El equipo nacional chino de tenis de mesa también fue galardonado con un Premio Global Chino, entregado por Xu Zhengzhong, presidente del Grupo Cultural Bauhinia. El entrenador principal del equipo, Li Sun, aceptó el premio en nombre del equipo. Li Sun destacó que el éxito del equipo refleja el esfuerzo conjunto de varias generaciones y que llevar gloria a la nación siempre ha sido el sueño y objetivo compartido de los jugadores chinos de tenis de mesa.



La ceremonia de los Premios Globales Chinos 'Ustedes Brindan Encanto al Mundo", fue una iniciativa del Grupo Phoenix Satellite TV en colaboración con varios medios de comunicación en chino, tanto nacionales como internacionales. El evento celebra a los modelos a seguir chinos que han alcanzado un éxito sobresaliente y una influencia global en diversos campos. En la última década, más de 100 personalidades excepcionales de China han sido reconocidas en esta premiación.







