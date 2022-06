5G New Calling: Huawei, China Mobile e iFLYTEK realizan llamadas sin barreras

SHIJIAZHUANG, China, 21 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Recientemente, la sucursal de Hebei de China Mobile (en adelante, Hebei Mobile), junto con Huawei e iFLYTEK, integraron la capacidad de traducción inteligente proporcionada por iFLYTEK en 5G New Calling, rompiendo las barreras lingüísticas para las videollamadas. Mediante el uso de tecnologías inteligentes, 5G New Calling hace que la comunicación sea visual y accesible. El presidente de China Mobile, Yang Jie, espera construir un sistema de servicios de información basado en 5G que ofrezca conexiones, potencia de cálculo y capacidades de servicio. 5G New Calling cumple perfectamente los requisitos para construir un sistema de este tipo. 5G New Calling es una práctica exitosa del plan "5G+" de China Mobile.

La función de comunicación sin barreras se basa en los estándares empresariales de China Mobile para 5G New Calling y en una importante mejora de la función de videollamada nativa de los teléfonos móviles. La función utiliza tecnologías de inteligencia durante las videollamadas para reconocer el habla y luego convertirla en texto en tiempo real. De este modo, los usuarios pueden leer una transcripción de lo que el otro usuario está diciendo en tiempo real. Si los usuarios hablan idiomas diferentes, puede traducir lo que el otro usuario está diciendo en tiempo real, rompiendo realmente las barreras lingüísticas.

En las llamadas convencionales, los usuarios deben entender el idioma que habla el otro. Sin embargo, 5G New Calling integrado con tecnologías de inteligencia avanzadas rompen esta barrera, de modo que los usuarios pueden comunicarse fácilmente entre sí aunque hablen idiomas diferentes. Esta función también es útil para los usuarios con problemas de audición.

La función de comunicación sin barreras es otra de las exploraciones exitosas de Hebei Mobile tras la aplicación de 5G New Calling en sectores verticales. Hebei Mobile seguirá colaborando con los socios del sector para desarrollar más servicios valiosos con 5G New Calling y establecer una base sólida para el uso comercial de 5G New Calling.