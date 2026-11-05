ABEC lanza la plataforma ATB™-2100 para transformar la fabricación de terapias avanzadas

(Información remitida por la empresa firmante)

BETHLEHEM, Pa., 5 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- ABEC, líder mundial en soluciones y servicios de ingeniería para la fabricación biofarmacéutica, ha anunciado hoy el lanzamiento comercial del biorreactor para terapias avanzadas ATB™-2100, una innovadora tecnología de un solo uso para la expansión celular, diseñada para responder a la creciente necesidad, en el sector de las terapias celulares y génicas, de contar con procesos de fabricación escalables, reproducibles y automatizados.

El ATB™-2100 representa un nuevo enfoque para el procesamiento de terapias avanzadas, al combinar un control de procesos y una escalabilidad sin precedentes en una plataforma totalmente cerrada y automatizada que permite la expansión celular, desde el desarrollo preclínico hasta la fabricación comercial. Diseñada para las aplicaciones más complejas de terapia celular y génica, la plataforma ha demostrado con éxito la expansión de células T, células madre pluripotentes inducidas (iPSC), células madre mesenquimales (MSC) y otras modalidades emergentes.

En el núcleo del ATB™-2100 se encuentra la red patentada de membranas de perfusión de fibra hueca de ABEC, que suministra continuamente nutrientes y gases a todo el entorno de cultivo, al tiempo que elimina los desechos metabólicos. El sistema emula el aparato circulatorio humano mediante un entorno basado en la difusión y caracterizado por una baja fuerza de cizallamiento, lo cual resulta ideal para el crecimiento celular. Se alcanzan densidades y viabilidades celulares excepcionalmente elevadas, ya que las células no están expuestas a las tensiones que suelen asociarse a otras plataformas.

A diferencia de otras tecnologías de expansión celular que requieren un rediseño del proceso durante el escalado, la plataforma ATB™ mantiene una relación constante entre el área superficial de la membrana y el volumen en biorreactores con capacidades que van desde los 200 ml hasta los 10 l, lo que permite trasladar directamente las condiciones del proceso desde las etapas iniciales de desarrollo hasta la producción comercial. Esta escalabilidad única reduce significativamente los plazos de desarrollo, minimiza los riesgos durante la transferencia tecnológica y acorta el tiempo de llegada al mercado.

Las terapias celulares y génicas siguen enfrentando importantes desafíos en cuanto a desarrollo y fabricación, los cuales limitan la escalabilidad, aumentan los costes y ralentizan la comercialización, señaló Scott Pickering, consejero delegado de ABEC. El ATB™-2100 supera estas barreras y representa un avance más que transforma el sector, desarrollado por ABEC.

Para obtener más información sobre la plataforma de biorreactores para terapias avanzadas ATB™-2100, visite www.abec.como póngase en contacto a través de info@abec.com.

Acerca de ABEC

ABEC es un proveedor líder a nivel mundial de soluciones y servicios de ingeniería para la fabricación biofarmacéutica. Con más de 50 años de innovación, ABEC combina su experiencia en equipos para bioprocesos, ingeniería, fabricación, automatización y servicios para respaldar el desarrollo y la comercialización de terapias que transforman vidas. Desde la investigación y el desarrollo hasta la implementación comercial y el soporte durante todo el ciclo de vida, ABEC ofrece soluciones innovadoras que mejoran la productividad, aceleran el tiempo de llegada al mercado y reducen los costes generales, facilitando así el éxito en la fabricación a escala global.

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