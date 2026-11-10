Accor Group y Hard Rock International firman una asociación estratégica mundial

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HOLLYWOOD, Fla., 10 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Accor y Hard Rock International han anunciado una asociación estratégica mundial que abarca la fidelización, la distribución y el desarrollo internacional.

Tras cerrar con éxito esta alianza, esta asociación tiene como objetivo mejorar el acceso a los beneficios para los miembros a través del fortalecimiento de ambos programas de fidelización —ALL Accor y Unity by Hard Rock— incluyendo la conversión de puntos y la equiparación de estatus para los miembros existentes. Ennismore se encargará de proporcionar apoyo operativo y desarrollo, reforzando las oportunidades de crecimiento para la cartera de marcas de Hard Rock.

Los hoteles pertenecientes a la cartera de la marca Hard Rock van a poder unirse a la plataforma de distribución y fidelización ALL Accor, reconocida a nivel global, consiguiendo así acceso a más de 125 millones de miembros de ALL Accor en todo el mundo. Accor conectará los hoteles Hard Rock participantes con su red global de ventas y distribución, un movimiento que servirá para hacer crecer el alcance de la marca, mientras que Hard Rock continuará operando sus propios canales de marketing y distribución directos.

"Hard Rock siempre ha creído en el poder de la música, el entretenimiento y la hospitalidad destinados a unir a las personas, y esta alianza lleva ese espíritu a más huéspedes repartidos en un mayor número de lugares", explicó Jim Allen, consejero delegado de Hard Rock International. "Junto con Accor y Ennismore, abrimos un nuevo capítulo para nuestra marca, un capítulo que llevará Hard Rock a alcanzar nuevos y emocionantes destinos alrededor del mundo y proporcionará a los miembros de Unity by Hard Rock mayor acceso, beneficios recíprocos y nuevas e inolvidables maneras de disfrutar de nuestros resorts".

Sébastien Bazin, presidente y consejero delegado de Accor, afirmó: "Nos sentimos tremendamente orgullosos y entusiasmados por asociarnos con Hard Rock, una de las marcas de hostelería y entretenimiento más emblemáticas y reconocidas a nivel mundial. Gracias a su extraordinaria herencia, su sólida identidad y su capacidad única para conectar música, entretenimiento y hospitalidad, Hard Rock va a proporcionar un mundo de experiencias nuevo y emocionante para nuestros huéspedes, a la vez que abrirá oportunidades excepcionales para conectar con nuevas audiencias en todo el mundo. Esta alianza histórica es una poderosa demostración de la fortaleza, la escala y el alcance global de ALL Accor, nuestra plataforma única que conecta a más de 125 millones de miembros repartidos en 110 países con marcas y experiencias excepcionales. Combinado con la experiencia inigualable de Ennismore en la gestión de marcas y experiencias de estilo de vida culturalmente relevantes, disponemos de una gran oportunidad para acelerar la expansión global de Hard Rock Hotels y generar un valor significativo para todos nuestros grupos de interés. Juntos, unimos el poder de dos plataformas excepcionales para construir algo verdaderamente distintivo y reforzar aún más nuestro liderazgo dentro del sector de la hostelería de estilo de vida a nivel mundial".

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