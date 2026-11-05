Actualización de actividad de los nueve primeros meses de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Avances estratégicos y fortalecimiento de las perspectivas de crecimiento

ATENAS, Grecia y LONDRES, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC (LSE Listing: MTLN) (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Athens Listing: MTLN) (RIC: MTLNr.AT) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) anuncia hoy su actualización de trading correspondiente a los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2026.

Al entrar en el último trimestre del año, el periodo de nueve meses refleja un progreso continuo hacia sus prioridades estratégicas y operativas. METLEN mantiene su enfoque en la ejecución, el desarrollo comercial y el cumplimiento de sus objetivos para 2026.

Los ingresos ascendieron a 6.200 millones de euros, la cifra más alta registrada para un periodo de nueve meses en la historia de la compañía. Esto supone un incremento del 21 % respecto a los 5.100 millones de euros obtenidos en el mismo periodo de 2025, con aumentos en la mayoría de las unidades de negocio y segmentos de la empresa.

la cifra más alta registrada para un periodo de nueve meses en la historia de la compañía. Esto supone un incremento del 21 % respecto a los 5.100 millones de euros obtenidos en el mismo periodo de 2025, con aumentos en la mayoría de las unidades de negocio y segmentos de la empresa. Una parada prolongada en la mayor central térmica (de clase H) mantuvo la planta fuera de servicio durante 44 días. Las reparaciones concluyeron con éxito y la planta retomó su funcionamiento a pleno rendimiento el 12 de octubre de 2026.

En un contexto de mayor volatilidad en el mercado y de interrupciones temporales en nuestras operaciones de ciclos combinados de gas (CCGT), la solidez y resiliencia de nuestro negocio diversificado respaldan nuestra confianza a la hora de reafirmar la previsión de EBITDA para el ejercicio 2026 situada entre 1.000 y 1.150 millones de euros, así como nuestro objetivo de EBITDA a medio plazo, fijado entre 1.920 y 2.080 millones de euros.

Se impulsó el desarrollo estratégico de METKA como plataforma de infraestructura independiente bajo el recién constituido Grupo METKA , lo que incluyó el análisis de una posible cotización en la Bolsa de Atenas (Euronext Athens) para favorecer su crecimiento y autonomía financiera.

, lo que incluyó el análisis de una posible cotización en la Bolsa de Atenas (Euronext Athens) para favorecer su crecimiento y autonomía financiera. Se continuó con la reducción de riesgos en el negocio de proyectos de infraestructura (MPP), lográndose el primer encendido en la planta de recuperación de energía (ERF) PROTOS en Cheshire y en la central de ciclo combinado (CCGT) de 560 MW en Grudziądz (Polonia), además de registrarse avances adicionales en el resto de la cartera de proyectos existente.

lográndose el primer encendido en la planta de recuperación de energía (ERF) PROTOS en Cheshire y en la central de ciclo combinado (CCGT) de 560 MW en Grudziądz (Polonia), además de registrarse avances adicionales en el resto de la cartera de proyectos existente. Se prosiguió con la ejecución de la estrategia de rotación de activos mediante la venta a Copec del proyecto Tamarico II que combina energía solar y almacenamiento, con una capacidad de 165 MW / 725 MWh, situado en Chile.

mediante la venta a Copec del proyecto Tamarico II que combina energía solar y almacenamiento, con una capacidad de 165 MW / 725 MWh, situado en Chile. Se ha reforzado el impulso comercial del galio mediante un nuevo acuerdo a largo plazo con una importante empresa química japonesa; próximamente se anunciarán otros acuerdos de compraventa .

mediante un nuevo con una importante empresa química japonesa; próximamente se anunciarán . Continúa la expansión de la cartera de almacenamiento de energía , con la inauguración de importantes proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Grecia e Italia.

, con la inauguración de importantes proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Grecia e Italia. Se ha fortalecido la seguridad y la diversificación del suministro de gas a través de un acuerdo quinquenal con PETRONAS para el suministro de seis cargamentos de GNL al año, a partir de 2027.

Evangelos Mytilineos, presidente ejecutivo, declaró: "METLEN continúa ejecutando su estrategia con coherencia y determinación, apoyándose en la solidez de nuestro modelo de negocio diversificado y en las capacidades de nuestro equipo. Nuestras prioridades siguen siendo claras: una ejecución disciplinada, la excelencia operativa y la creación de valor sostenible a largo plazo. Si bien el entorno operativo sigue planteando tanto desafíos como oportunidades, mantenemos la confianza en nuestra capacidad para gestionar la evolución del mercado y cumplir con nuestros compromisos".

Le invitamos a visitar el sitio web de METLEN aquí para consultar el informe completo sobre la evolución del negocio correspondiente a los primeros nueve meses de 2026.

Acerca de METLEN:

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) es una empresa industrial y energética de carácter internacional que ocupa una posición de liderazgo en los sectores de los metales y la energía, centrada en el crecimiento sostenible y la economía circular. METLEN se ha consolidado como un referente en la metalurgia verde competitiva, tanto a nivel europeo como mundial; opera la única unidad de producción totalmente integrada de bauxita, alúmina y aluminio primario en la Unión Europea, la cual cuenta con instalaciones portuarias propias. En el sector energético, METLEN ofrece soluciones integrales mediante la ejecución de proyectos de generación de energía tanto térmica como renovable, la distribución y comercialización de electricidad, así como inversiones en infraestructuras de red, sistemas de almacenamiento mediante baterías y otras tecnologías sostenibles. METLEN desarrolla sus actividades en los cinco continentes y en más de 40 países, emplea a más de 8.500 personas en todo el mundo y aplica un modelo basado en la sinergia total entre sus distintos sectores.

Aspectos destacados financieros de METLEN

METLEN cotiza principalmente en la Bolsa de Londres y, de forma secundaria, en la Bolsa de Atenas; además, forma parte del índice FTSE 100. En 2025, METLEN registró unos ingresos consolidados de 7.110 millones de euros, un EBITDA de 753 millones de euros y un beneficio neto de 314 millones de euros. La deuda neta ajustada se situó en 2.100 millones de euros, con una ratio de deuda neta/EBITDA de 3,1x, lo que refleja una sólida resiliencia financiera. METLEN cuenta con calificaciones de las principales agencias internacionales de sostenibilidad y criterios ESG; ocupa una posición única entre las empresas griegas al formar parte del índice Best-in-Class para mercados emergentes del Dow Jones, y ha sido reconocida por MSCI, Sustainalytics, ISS QualityScore, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

www.metlen.com | Facebook | X | YouTube | LinkedIn

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/actualizacion-de-actividad-de-los-nueve-primeros-meses-de-2026-302931226.html