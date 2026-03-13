(Información remitida por la empresa firmante)

-De Río directamente a Europa: una aerolínea brasileña anuncia vuelos directos entre Río de Janeiro y Francia y Portugal

SÃO PAULO, 13 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas, la aerolínea más puntual de Brasil, ha anunciado nuevos vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional RIOgaleão (GIG) de Río de Janeiro y el Aeropuerto París-Charles de Gaulle (CDG) en Francia, así como al Aeropuerto de Lisboa (LIS) en Portugal. Se trata de la primera vez que la compañía opera vuelos directos a Europa desde su fundación en 2001.

Los vuelos a Lisboa y Francia se realizarán con un Airbus A330, un avión de doble pasillo con capacidad para casi 300 pasajeros. Esta expansión conecta a GOL con dos de las puertas de entrada más importantes de Europa, lo que permite a los clientes brasileños y a los pasajeros de todo el mundo cruzar el Atlántico con la aerolínea. Los vuelos a Lisboa operarán cuatro veces por semana en régimen de ida y vuelta, a partir del 16 de septiembre. Los detalles de los vuelos a París se anunciarán próximamente.

Los pasajeros de los vuelos entre Río y Europa pueden disfrutar de la nueva clase Business INSIGNIA de GOL, que ofrece una experiencia de viaje de primera clase. Las comodidades de INSIGNIA incluyen asientos totalmente reclinables, kits de amenities de primera calidad y acceso a salas VIP exclusivas en determinados aeropuertos.

GOL también ofrece conexiones por todo Brasil y Sudamérica a través de Río de Janeiro. Como uno de los principales centros de operaciones de la compañía en el país, el Aeropuerto Internacional de RIOgaleão conecta a los pasajeros con más de 30 destinos, cinco de los cuales son rutas internacionales por toda Latinoamérica. Estas conexiones desempeñan un papel esencial en el fomento del turismo y las oportunidades de negocio en todo el país.

La gastronomía a bordo ofrece una experiencia única, con un menú diseñado por el chef brasileño Felipe Bronze, galardonado con dos estrellas Michelin. El servicio de almuerzo y cena de tres platos pone de relieve la visión creativa de Bronze sobre las técnicas e ingredientes tradicionales brasileños.

Además, los vuelos intercontinentales de GOL operados con aviones Airbus A330 suponen una importante expansión de las operaciones de GOLLOG, la unidad logística de la empresa, que ahora refuerza su presencia con un nuevo centro de carga para el mercado internacional. Bajo este nuevo modelo, GOLLOG ofrecerá aproximadamente 20 toneladas de capacidad en el compartimento de carga de cada A330, con el transporte realizado en formato paletizado, ampliando así la gama de soluciones disponibles para sus clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933541/FOTO_RELEASE_1__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2927667/Logo_Preferencial_Fundo_Claro_RGB_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/una-aerolinea-brasilena-anuncia-vuelos-directos-entre-rio-de-janeiro-y-francia-y-portugal-302713585.html