Airbus recurre a DXC Technology para impulsar la transformación empresarial

DXC mejorará el rendimiento de las entregas, la capacidad de innovación y la experiencia de los empleados con las tecnologías de ServiceNow

TOULOUSE, Francia, 21 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Airbus ha adjudicado a DXC Technology (NYSE: DXC) un contrato plurianual para apoyar la innovación en la compañía aeroespacial a medida que digitaliza sus operaciones. Según los términos del acuerdo, DXC gestionará la plataforma ServiceNow de Airbus, impulsando la innovación y las oportunidades de crecimiento sostenible.

Al reforzar y ampliar su uso del software ServiceNow, DXC está ayudando a Airbus a mejorar sus capacidades globales de gestión de servicios, mejorando la experiencia de los empleados con una resolución de incidencias de TI más rápida y un menor tiempo de cumplimiento de las solicitudes de TI.

Airbus se beneficiará de unos servicios más rentables y resistentes que le ayudarán a cumplir sus principales objetivos de excelencia operativa, rendimiento de las entregas e innovación.

"Airbus es una de las empresas más innovadoras del mundo y estamos orgullosos de ser un socio en la digitalización de sus operaciones", explicó Brian Miller, Global Lead, Enterprise Applications en DXC Technology. "Nuestras capacidades de ServiceNow forman parte de nuestra práctica de servicios gestionados de ServiceNow de más de 1.000 millones de dólares, que cuenta con miles de expertos certificados en todo el mundo".

Lanzado en enero de 2022, el Grupo de Negocio Estratégico ServiceNow de DXC ofrece consultoría, integración de sistemas y servicios gestionados para ayudar a los clientes a agilizar los procesos en toda la empresa, incluyendo RR.HH., atención al cliente, TI y gestión de activos. En la actualidad, más de 1.400 expertos certificados en ServiceNow conforman la práctica de DXC, que gestiona más de 7.000 implantaciones para más de 350 clientes en todo el mundo.

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica al tiempo que moderniza las TI, optimiza las arquitecturas de datos y garantiza la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC para desplegar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en todo su parque informático. Obtenga más información sobre cómo ofrecemos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

