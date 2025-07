AirConsole lleva los legendarios juegos Arcade de Atari a los coches

(Información remitida por la empresa firmante)

Atari es la última marca de entretenimiento en asociarse con AirConsole, convirtiéndose en la plataforma predilecta para juegos en el coche. Asteroids y Breakout: Recharged ya están disponibles en los modelos Volkswagen compatibles.

ZURICH, 17 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- AirConsole, la plataforma de juegos para coche que se está convirtiendo rápidamente en el estándar de la industria, se ha asociado con Atari, la legendaria editora de videojuegos. A partir de hoy, Asteroids: Recharged y Breakout: Recharged estarán disponibles por primera vez en coches a través del sistema de infoentretenimiento de los Volkswagen compatibles.

"Atari sentó las bases para generaciones de jugadores", declaró Anthony Cliquot, consejero delegado de N-Dream. "Dar la bienvenida a estos títulos atemporales en AirConsole demuestra que nuestra visión del juego en el coche está siendo adoptada por las marcas de entretenimiento más prestigiosas del mundo".

La nueva ola de innovación en entretenimiento no está determinada por los dispositivos móviles ni las consolas de salón, sino por la pantalla integrada en los vehículos. Mientras los conductores pasan más tiempo esperando, cargando o aparcando, AirConsole convierte esos momentos de ocio en oportunidades para jugar y conectar.

"El equipo de AirConsole tiene una trayectoria fenomenal optimizando los controles del coche y creando experiencias de juego increíbles", declaró Ethan Stearns, vicepresidente de juegos de Atari. "Estamos entusiasmados de que los conductores de Volkswagen y sus pasajeros descubran estas versiones modernas de nuestros títulos clásicos".

Juegos icónicos llegan a una nueva plataforma

Originalmente desarrollados y lanzados por Atari como parte de su serie Recharged, Breakout: Recharged y Asteroids: Recharged se incorporan ahora al entorno del coche a través de AirConsole.

Ambos juegos admiten de 1 a 2 jugadores, lo que los hace ideales para jugar en modo cooperativo o individual dentro del coche.

Breakout: Recharged

Una nueva versión del clásico rompeladrillos. Con 50 niveles de desafío y potenciadores como cañones de riel y misiles teledirigidos, esta versión añade una profundidad moderna a una experiencia arcade fundamental. El modo cooperativo permite que un segundo pasajero se una fácilmente.

Asteroids: Recharged

Este shooter espacial que define el género incluye niveles de desafío, armas mejoradas y modo cooperativo local. Su ritmo rápido y controles precisos lo hacen ideal para partidas cortas y repetibles en la carretera.

Cómo funciona: Juego en el coche, simplificado

Los conductores de Volkswagen pueden empezar a jugar al instante una vez que tengan un contrato activo de VW Connect Plus y una conexión a internet activa en su smartphone.

Esta experiencia intuitiva convierte a AirConsole en la forma más sencilla de disfrutar de juegos rápidos y sociales dentro del coche, ya sea con pasajeros, en familia o en solitario durante una pausa para cargar la batería.

AirConsole cobra impulso con marcas globales

Este es el último capítulo en el auge de AirConsole como la plataforma predilecta de las marcas globales de entretenimiento que buscan expandir sus IP al sector de la movilidad. Tras las exitosas colaboraciones con Sony Pictures Entertainment (Who Wants to Be a Millionaire?), Mattel (UNO Car Party! y Pictionary™ Car Party) y Bandai Namco (PAC-MAN™ Championship Edition), disponibles para diferentes marcas de coches dentro del ecosistema de socios OEM de AirConsole, la alianza de Atari con AirConsole consolida un hito cultural para la industria de los videojuegos: el coche como su próximo escenario.

Una biblioteca en crecimiento de títulos icónicos

El lanzamiento de los clásicos arcade de Atari se suma a un año de lanzamientos emblemáticos para AirConsole. Esta creciente biblioteca está convirtiendo a AirConsole en algo más que una simple plataforma de juegos: se está convirtiendo en un centro de conexión cultural, juego familiar y experiencias divertidas en el coche.

Missile Command: Recharged también se unirá a la biblioteca de AirConsole próximamente, incorporando un título legendario más a la experiencia de juego en el coche.

El camino por delante

A medida que la movilidad inteligente transforma el rol del vehículo, el entretenimiento se está convirtiendo en una parte clave de la experiencia a bordo. El tiempo que se pasa aparcando, cargando o esperando ahora se recupera a través del juego.

AirConsole se sitúa en la intersección de estas tendencias, convirtiendo el coche en una sala de estar digital y ayudando a fabricantes como Volkswagen, Audi, y BMW a crear experiencias significativas a bordo del vehículo que van más allá del transporte.

Con más colaboraciones de propiedad intelectual de primer nivel en el horizonte, AirConsole continúa difuminando las fronteras entre entretenimiento y movilidad, construyendo una plataforma donde juegos, marcas y pasajeros se unen en movimiento.

Fotos y dossier de prensa disponibles para descargar: enlace

Acerca de AirConsole

Conduzcan juntos, jueguen juntos. AirConsole es la primera plataforma de juegos del mundo diseñada específicamente para coches. Con sus funciones inmersivas, AirConsole transforma su coche en una completa consola de juegos, incluyendo sistemas de infoentretenimiento, sonido e iluminación. La amplia gama de juegos de AirConsole está diseñada para jugadores ocasionales de todas las edades. Al permitir que cualquier pasajero del coche se una a una partida usando su teléfono como mando, AirConsole ofrece una auténtica experiencia social.

www.airconsole.comLinkedIn | Instagram | X | TikTok | YouTube

Acerca de Atari

Atari es una compañía de entretenimiento interactivo y una marca icónica de la industria de los videojuegos que trasciende generaciones y audiencias. La compañía es reconocida mundialmente por su entretenimiento interactivo multiplataforma y sus productos con licencia. Atari posee y/o gestiona una cartera de más de 400 juegos y franquicias únicos, incluyendo marcas de renombre mundial como Asteroids, Centipede, Missile Command, Pong, y RollerCoaster Tycoon. La familia de marcas Atari incluye a los desarrolladores de juegos Digital Eclipse y Nightdive Studios, el sello editorial Infogrames y los sitios web comunitarios AtariAge y MobyGames. Atari tiene oficinas en Nueva York y París. Visítenos en línea en www.Atari.com.

Las acciones de Atari cotizan en Francia en Euronext Growth Paris y OTC Pink Current.

2025 Atari Interactive, Inc. La marca denominativa y el logotipo de Atari son marcas comerciales propiedad de Atari Interactive, Inc.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2732802...Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2732800...Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2732801...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/airconsole-lleva-los-legendarios-juegos-arcade-de-atari-a-los-coches-302508235.html