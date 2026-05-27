Aitech potencia sus sistemas de IA resistentes y probados en el espacio con NVIDIA IGX Thor

(Información remitida por la empresa firmante)

Aitech integra la plataforma NVIDIA IGX Thor, lo que acelera las soluciones de computación periférica de IA resistentes y la innovación en el sector espacial

CHATSWORTH, Calif., 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, líder mundial en soluciones informáticas robustas e integradas preparadas para la IA, ha anunciado hoy la integración de la plataforma NVIDIA IGX Thor en su superordenador de IA S-A2300 COTS y en futuros diseños, ampliando así las capacidades de computación de IA y marcando el inicio de una nueva era de computación acelerada para el sector espacial y las misiones que requieren IA en el borde. Gracias a la integración de IGX Thor, Aitech está en condiciones de ofrecer sistemas informáticos espaciales desplegables y listos para la misión, aptos para los entornos operativos más exigentes.

Este hito consolida la posición de Aitech como especialista de primer nivel en informática resistente, con más de 40 años de experiencia en el suministro de soluciones de alto rendimiento para aplicaciones de misión crítica, entre las que se incluye una de las primeras GPGPUs en volar al espacio. Aitech dispone ahora de placas de evaluación y módulos IGX Thor, lo que permite un diseño rápido, la integración de sistemas y las pruebas de hardware en bucle.

Aitech se encuentra a la vanguardia de la revolución de la IA, ofreciendo las tecnologías más potentes, fiables y preparadas para el futuro que existen, afirmó Dan Mor, director de Soluciones para Clientes de Aitech. Al integrar IGX Thor en nuestros sistemas de IA robustos y probados en el espacio, Aitech se encuentra en una posición única para facilitar la transición de la IA avanzada desde los entornos industriales terrestres a las duras condiciones de la órbita.

Ampliación de las capacidades en órbita terrestre baja (LEO) con el superordenador S-A2300 AI COTS

Aitech fue una de las primeras empresas en adoptar la plataforma NVIDIA Jetson AGX Orin, creando soluciones de computación de IA para el espacio que impulsan misiones de la NASA, Sidus Space y muchos otros pioneros espaciales. El superordenador de IA S-A2300 COTS, que aprovecha el sistema en módulo industrial NVIDIA Jetson AGX Orin, está diseñado específicamente para misiones en órbita terrestre baja (LEO). Combina una densidad de computación de IA excepcional con resistencia a la radiación y a condiciones ambientales extremas.

Entre las características principales de S-A2300 se incluyen:

Hasta 2.048 núcleos CUDA y 64 núcleos Tensor, que ofrecen hasta 248 TOPS para cargas de trabajo avanzadas de IA

Dos motores NVDLA (NVIDIA Deep Learning Accelerator) escalables y altamente configurables, que simplifican la integración y mejoran la portabilidad gracias a la aceleración estandarizada de la inferencia de aprendizaje profundo

Una arquitectura optimizada para aplicaciones espaciales, que permite el procesamiento de imágenes en tiempo real, la navegación autónoma, la monitorización climática y el seguimiento de residuos espaciales

El S-A2300, que ya ofrece un rendimiento sin igual para el procesamiento de IA en el espacio, abre nuevas perspectivas en cuanto a eficiencia operativa e inteligencia en órbita. IGX Thor ampliará aún más estas capacidades con hasta 5.581 TFLOPS FP4 de potencia de cálculo de IA para la inferencia en tiempo real y conectividad de 400 GbE a través de la tarjeta SmartNIC NVIDIA ConnectX-7. La isla de seguridad funcional (FSI) integrada en el SoC Thor también habilita funciones de seguridad a través de la pila de software IGX, lo que garantiza un funcionamiento fiable en entornos de misión crítica.

Aceleración del tiempo hasta la misión Con el hardware de evaluación IGX Thor, Aitech puede acelerar los ciclos de desarrollo, desde el concepto hasta la validación, reduciendo drásticamente el tiempo de comercialización de misiones espaciales y autónomas críticas. Juntos, IGX Thor y las robustas plataformas de IA de Aitech constituyen una base sólida para la próxima generación de inteligencia y autonomía espaciales.

Actualmente, Aitech invita a clientes, integradores y socios estratégicos a compartir sus requisitos de aplicación para iniciar conversaciones sobre opciones de configuración, necesidades de rendimiento y plazos de desarrollo. Para obtener más información, visite https://aitechsystems.com/products/space/integrated-systems-space/s-a2300-radiation-tolerant-cots-ai-supercomputer/.

Acerca de Aitech Aitech es la primera empresa independiente del mundo dedicada a la innovación en sistemas abiertos COTS/MOTS, y ofrece placas y subsistemas resistentes que sirven de base para soluciones integradas de informática y redes. Con más de 40 años de experiencia en los sectores aeroespacial, de defensa y espacial, Aitech ofrece soluciones personalizables y probadas en misiones en los ámbitos marítimo, terrestre, aéreo y espacial. Entre sus clientes se encuentran Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, la NASA, Northrop Grumman, Rafael y Virgin Galactic.

Aitech se compromete a construir un futuro mejor con sistemas integrados fiables y rentables, diseñados para las misiones más exigentes. Para obtener más información, visite la página web www.aitechsystems.com.

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