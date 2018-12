Ajinomoto Bio-Pharma Services introduce la tecnología de bioconjugación AJICAP para la fabricación de ADC

Publicado 28/11/2018 16:03:15 CET

SAN DIEGO, 28 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), proveedor líder de servicios de desarrollo y fabricación por contrato de productos biofarmacéuticos, presentó datos en la Cumbre Mundial de ADC, celebrada este mes en San Diego, que describen una tecnología de bioconjugación patentada sitio-específica llamada AJICAP(TM). La tecnología AJICAP permite a los desarrolladores de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC, por sus siglas en inglés) controlar mejor tanto la ubicación de la conjugación de la carga útil al anticuerpo como el ajuste preciso de la cantidad de carga útil que se fija. Los ADC convencionales comercialmente disponibles se producen como mezclas heterogéneas que contienen una distribución estocástica de cargas útiles decorando las moléculas de anticuerpos. Se cree que el control de la proporción fármaco-anticuerpo (DAR, por sus siglas en inglés) en el desarrollo de los ADC de nueva generación ayuda a aumentar el margen terapéutico de estos productos biológicos específicos, lo cual trae consigo mayor eficacia clínica general y menor toxicidad.

https://mma.prnewswire.com/media/751177/Aji_BioPharma_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/751177/Aji_BioPharma_Logo.jpg]

La tecnología AJICAP fue desarrollada en la organización de investigación y desarrollo de Ajinomoto en Kawasaki, Japón. Aji Bio-Pharma presentó los datos obtenidos a través de su investigación interna y de sus asociaciones con empresas biofarmacéuticas. Los datos presentados muestran que la implementación de la tecnología AJICAP para la preparación de los ADC demostró un aumento del margen terapéutico con un DAR sitio-específico de 2 con anticuerpos nativos, en comparación con los ADC estocásticos que contienen una mezcla de especies de DAR. Los datos mostraron amplia compatibilidad fármaco-ligador y compatibilidad de grupos reactivos, incluidas las funcionalidades tiol y azida. Además, el equipo de Ajinomoto Bio-Pharma demostró que es posible ampliar la escala de la tecnología para producir cantidades de ADC en gramos para el análisis preclínico.

El Dr. Brian Mendelsohn, director de Desarrollo de Procesos de ADC y Transferencia de Tecnología de Aji Bio-Pharma, dijo que "la tecnología AJICAP utiliza un péptido de afinidad patentado para dirigir la conjugación controlada al anticuerpo en un proceso sintético relativamente sencillo. Esta es una tecnología que se puede transferir fácilmente a la planta de fabricación, ya que muestra una alta productividad y tiempos de reacción de conjugación cortos, lo cual permite una fabricación más fácil. Utilizando modelos de ADC y materiales suministrados por el cliente hemos demostrado que la tecnología es eficaz y escalable".

Aji Bio-Pharma presta servicios de desarrollo de procesos de ADC, de analíticas y de fabricación de sustancias y productos farmacéuticos en su nueva planta de San Diego, California

El Dr. Jason Brady, director sénior de Desarrollo Empresarial, declaró que "este es el próximo paso en la oferta de servicio de Ajinomoto Bio-Pharma a nuestros clientes. La plataforma AJICAP, desarrollada por nuestros colegas de Ajinomoto en Japón, permite a nuestros clientes acceder a una tecnología de conjugación sitio-específica que se puede combinar con nuestros servicios de desarrollo de procesos y fabricación en San Diego, California. Esperamos introducir la tecnología a nuestra base de clientes interesados en ADC y otros productos que requieren bioconjugación".

El Dr. Tatsuya Okuzumi, director general asociado de Planificación de I+D de Ajinomoto declaró que "la demostración de la tecnología AJICAP ha sido exitosa. Trabajamos ahora para mejorar la plataforma con el fin de ampliar el alcance de las capacidades, incluidos sitios de conjugación adicionales en el anticuerpo. Esperamos presentar actualizaciones en reuniones futuras".

Acerca de Ajinomoto Bio-Pharma ServicesAjinomoto Bio-Pharma Services es una organización totalmente integrada de desarrollo y fabricación por contrato con sedes en Bélgica, Estados Unidos, Japón e India, la cual presta servicios integrales de desarrollo, fabricación de cGMP y llenado y acabado asépticos para las API de moléculas pequeñas y grandes y sus intermediarios. Ajinomoto Bio-Pharma Services ofrece una amplia gama de capacidades y plataformas innovadoras para programas preclínicos y pilotos y hasta cantidades comerciales, que incluyen: tecnología de expresión de proteínas Corynex(®), síntesis de oligonucleótidos, conjugaciones de anticuerpos farmacológicos (ADC, por sus siglas en inglés), uso de las API de alta potencia (HPAPI, por sus siglas en inglés), biocatálisis, fabricación de flujo continuo y más. Ajinomoto Bio-Pharma Services se dedica a proveer un alto nivel de calidad y servicio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Para obtener más información: www.AjiBio-Pharma.com [http://www.ajibio-pharma.com/]

Ajinomoto Bio-Pharma Services es propiedad integral de Ajinomoto Co., Inc. (TYO: 2802). Fundada en 1909 y con actividades operativas ahora en 30 países y regiones, Ajinomoto Co. es un líder global de la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de alta calidad para los sectores farmacéutico, de química especializada, nutracéutico, de nutrición deportiva y de salud y belleza, así como de productos de condimentación de alimentos y alimentos para el consumo. Para obtener más información, visite www.Ajinomoto.com [http://www.ajinomoto.com/]:

