- Alamar Biosciences anuncia el cierre de la financiación de bonos convertibles con exceso de oferta y la expansión del equipo directivo

T. Rowe Price Investment Management, Inc. y Braidwell LP participan como nuevos inversores.

Stephen Williams, MD, Ph.D., se incorpora como director científico.

Rebecca Chambers y Frank Witney, Ph.D., nombrados miembros del consejo de administración.

FREMONT, California, 12 de enero 2026/PRNewswire/ -- Alamar Biosciences, Inc. ("Alamar"), líder en proteómica de precisión dedicada a impulsar la detección temprana de enfermedades, anunció el cierre de una financiación de bonos convertibles con sobresuscripción, que aportó más de 50 millones de dólares de capital nuevo. Las cuentas asesoradas por T. Rowe Price Investment Management, Inc. y Braidwell LP se unieron a la financiación como nuevos inversores. También participaron inversores existentes, como Illumina Ventures y Sands Capital. La financiación respaldará el continuo desarrollo comercial de la plataforma de proteómica de precisión de Alamar.

"Agradecemos profundamente el continuo apoyo de nuestros inversores actuales y nos complace dar la bienvenida a nuestros nuevos socios", afirmó el doctor Yuling Luo, fundador, presidente y consejero delegado de Alamar. "Su confianza en nuestra visión y estrategia subraya el potencial transformador de nuestro trabajo. Esta inversión nos permitirá acelerar la innovación y seguir ampliando el alcance de nuestra plataforma, aprovechando al máximo el valor de la medicina de precisión y la detección temprana de enfermedades".

Liderazgo y expansión de la junta directivaAlamar también anunció incorporaciones clave a su equipo de liderazgo ejecutivo y junta directiva para apoyar el crecimiento continuo de la compañía y su compromiso con la excelencia operativa.

Para fortalecer aún más su liderazgo científico, Alamar da la bienvenida al doctor Stephen Williams como director científico. Steve aporta más de tres décadas de experiencia en medicina de precisión e innovación en biomarcadores. Recientemente, trabajó como director médico en Standard BioTools y SomaLogic, y anteriormente trabajó 18 años en Pfizer, ocupando puestos de alta dirección. Líder reconocido en la comunidad científica, ha formado parte del Consejo Asesor Nacional de Imágenes Biomédicas y Bioingeniería de los NIH, contribuyó al lanzamiento de la Iniciativa de Neuroimagen para la Enfermedad de Alzheimer y cofundó el Consorcio de Biomarcadores FDA-FNIH-PhRMA.

Alamar también ha nombrado a Rebecca Chambers y al doctor Frank Witney como directores de su junta directiva. Rebecca, directora financiera de Veracyte, aporta una amplia experiencia en liderazgo financiero y sanitario, tanto en su puesto actual como en puestos anteriores en Outset Medical, Illumina, Myriad Genetics y Life Technologies. Frank, socio operativo de Ampersand Capital Partners, cuenta con más de tres décadas de experiencia en liderazgo en ciencias de la vida, incluyendo su cargo como presidente y consejero delegado de Affymetrix y Dionex Corporation, y actualmente forma parte de las juntas directivas de Revvity, Cerus Corporation, Standard BioTools y varias empresas privadas.

"Me complace dar la bienvenida a Steve a nuestro equipo directivo, y a Rebecca y Frank a nuestra junta directiva", declaró la doctora Yuling Luo. "Su amplia experiencia y diversas perspectivas serán invaluables a medida que aceleramos nuestra misión de liberar el potencial de nuestra plataforma de Proteómica de Precisión y lograr un amplio impacto en la salud y la enfermedad. Este es un momento emocionante para Alamar, y esperamos con interés el impacto que su liderazgo tendrá en el impulso de la innovación y el crecimiento".

Acerca de Alamar Biosciences, Inc.Alamar Biosciences es una empresa privada de ciencias de la vida dedicada a impulsar la proteómica de precisión para la detección temprana de enfermedades. Gracias a su tecnología patentada NULISA™ y al sistema ARGO™ HT, la plataforma de Alamar está diseñada para ofrecer una sensibilidad ultraalta y abordar las principales limitaciones de las tecnologías existentes para la proteómica de precisión. Para más información, visite alamarbio.com.

