Anunciado el jurado internacional de expertos para el Premio Lionel Gelber 2024

—Premio otorgado anualmente al mejor libro en lengua inglesa sobre asuntos internacionales—

TORONTO, WASHINGTON, LONDRES y ROMA, 10 de enero de 2024/PRNewswire/ -- La Junta del Premio Lionel Gelber tiene el placer de anunciar el jurado de la 34ª entrega del prestigioso Premio Lionel Gelber.

Junto a la presidenta del jurado, la profesora Janice Gross Stein, estarán los jurados que regresan Francis J. Gavin (Washington) y Rosa Brooks (Washington), junto con los nuevos jurados Iain Martin (Londres) y Eric Reguly (Roma).

"Estamos orgullosos de la profundidad y diversidad de este jurado. Tienen una profunda experiencia en la exploración de cuestiones complejas en asuntos internacionales que conducen a un debate y una comprensión más profundos del público", afirmó Judith Gelber, presidenta de la Junta del Premio Lionel Gelber.

Fundado en 1989 en honor al diplomático y autor canadiense Lionel Gelber, el Premio Lionel Gelber es un premio literario al mejor libro de no ficción del mundo sobre asuntos exteriores, publicado en inglés. El autor del libro ganador recibe 50.000 dólares canadienses en la ceremonia del premio Lionel Gelber, celebrada en Toronto. El premio lo entrega anualmente la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto.

El jurado anunciará una lista corta de cinco libros candidatos al Premio el 8 de febrero de 2024 y el ganador se dará a conocer en marzo.

www.munkschool.utoronto.ca/gelber

Acerca del jurado del Premio Lionel Gelber 2024

Janice Gross Stein, presidenta del jurado (Toronto) es profesor Belzberg de Gestión de Conflictos y directora fundadora de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto. Es miembro de la Royal Society of Canada y miembro de la Orden de Canadá y de la Orden de Ontario. Fue profesora Massey en 2001 y becaria Trudeau. El Consejo de Canadá le otorgó el Premio Molson por la destacada contribución de un científico social al debate público. Stein es miembro extranjero honorario de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y miembro principal del Centro Kissinger de SAIS de la Universidad Johns Hopkins. Su investigación actual se centra en la tecnología y las políticas públicas en el contexto de la competencia entre grandes potencias. El año pasado, copresidió el Comité Asesor Nacional sobre la Estrategia Indo-Pacífico de Canadá para el ministro de Asuntos Globales y actualmente es presidenta de la Fundación Daniels y presidenta de la junta directiva del Foro de Seguridad de Halifax. Sus artículos y ensayos han aparecido en Foreign Affairs, The Globe and Mail y National Post. Su publicación más reciente es sobre "Gestión de la escalada en Ucrania" publicada en Texas National Security Review en 2023. Su podcast semanal sobre asuntos globales, Friday Focus, se transmite todos los viernes.

Rosa Brooks (Washington) ocupa la Cátedra Scott K. Ginsburg de Derecho y Políticas en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. También es Decana Asociada de Centros e Institutos de Georgetown Law y codirectora del Centro de Innovaciones en Seguridad Pública de Georgetown. Brooks es investigadora principal adjunta en el Modern War Institute de West Point, miembro principal de ASU Future of War en New America y cofundadora del Consejo de Liderazgo para Mujeres en la Seguridad Nacional (LCWINS). De 2009 a 2011, fue consejera del Subsecretario de Defensa para Políticas. En julio de 2011, recibió la Medalla del Secretario de Defensa por su destacado servicio público. Anteriormente se desempeñó como Asesora Principal del Subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. Brooks es autora de How Everything Became War and the Military Became Everything (Simon & Schuster, 2016), que fue un libro notable del New York Times de 2016. Fue preseleccionado para el Premio Lionel Gelber y nombrado uno de los cinco mejores Libros de no ficción del año por The Military Times y el Council on Foreign Relations. Su libro más reciente es Tangled Up in Blue: Policing the American City (Penguin Random House, 2021). Sus artículos y ensayos han aparecido en The New York Times, The Washington Post, The Atlantic y The Wall Street Journal, The Los Angeles Times y Foreign Policy. Brooks es cofundadora de Deep State Radio, un podcast semanal sobre política exterior y actualmente forma parte de la junta directiva de la Harper's Magazine Foundation.

Francis J. Gavin (Washington) es Profesor Distinguido Giovanni Agnelli y director inaugural del Centro Henry A. Kissinger para Asuntos Globales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. En 2013, Gavin fue nombrado primer presidente Frank Stanton de Estudios de Política de Seguridad Nuclear y profesor de Ciencias Políticas en el MIT. Antes de unirse al MIT, fue profesor Tom Slick de Asuntos Internacionales y director del Centro Robert S. Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales de la Universidad de Texas. Gavin es el presidente de la junta editorial de Texas National Security Review. Sus escritos incluyen Gold, Dollars, and Power: The Politics of International Monetary Relations, 1958-1971 y Nuclear Statecraft: History and Strategy in America's Atomic Age. Su último libro, Nuclear Weapons and American Grand Strategy, fue publicado por Brookings Institution Press en 2020.

Iain Martin (Londres) es un periodista y autor radicado en Londres. Es director de la Conferencia de Defensa de Londres, la reunión geopolítica que se celebra anualmente en colaboración con el King's College de Londres. Iain escribe una columna semanal para The Times of London y es director de Engelsberg Ideas para la Fundación Axel y Margaret Ax:son Johnson.

Eric Reguly (Roma) es el jefe de la oficina europea de The Globe and Mail, con sede en Roma. Desde 2007, cuando se mudó a Europa, Reguly ha cubierto historias económicas, financieras y ambientales, desde la crisis de la zona euro y los rescates bancarios hasta el ascenso y caída de los oligarcas rusos y varias cumbres climáticas de la ONU. Desde finales de 2022, informa sobre la guerra de Ucrania para The Globe and Mail. Reguly ganó el Premio Hyman Solomon a la Excelencia en Periodismo de Políticas Públicas y fue coganador en 2010 de un National Newspaper Award. En 2010, ganó el oro en los National Magazine Awards de Canadá y de SABEW (la Sociedad para el Avance de la Edición y Escritura de Negocios) en 2015 y 2020. Su libro Ghosts of War: Chasing My Father's Legend Through Vietnam, fue publicado por Sutherland House Books en 2022.

