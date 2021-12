Apéndice de Artmarket.com relacionado con la criptomoneda Artprice Coin en el mercado NFT (1)

Philip Zimmermann, Courtesy of Organe Museum / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos

PARÍS, 15 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Tras la emisión del comunicado de prensa de Artmarket.com del 7 de diciembre de 2021: https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-heres-why-the-art-market-via-the-nft-revolution-will-enjoy-exponential-growth-with-artprice-301438529.html

Artmarket.com ha recibido solicitudes de más detalles de accionistas, inversores, observadores y la comunidad de criptomonedas relacionadas, en particular, con el siguiente párrafo de ese comunicado de prensa:

'El DNS artpricecoin.com , presentado en diciembre de 2017 (junto con todos los nombres correspondientes) ilustra la conciencia temprana de Artprice by Artmarket de este cambio de paradigma a las NFT y las criptomonedas'.

Artmarket.com desea señalar que, hasta la fecha, aún no existe una criptomoneda específica para el grupo, pero que sus grupos de trabajo, tras una intensa reflexión, proyectaron diferentes escenarios en los que los legisladores franceses y/o europeos y/o estadounidenses comenzarían a construir marcos legislativos viables para una criptocultura que ya tiene una historia relativamente larga y que actualmente es practicada por más de mil millones de personas en todo el mundo.

El desarrollo e implementación de estos marcos (es decir, el ajuste legal a una realidad existente) es un proceso visto repetidamente a lo largo de la historia, sobre todo en lo que respecta a los campos de la economía y la ciencia durante el siglo XX.

La estrategia global de Artmarket.com ha incluido durante mucho tiempo la creación de una criptomoneda específica para el mercado del arte, como lo demuestra la fecha de presentación del DNS artpricecoin.com (.net .org, etc. y sus nombres correspondientes).

Artprice ha estado estudiando las realidades históricas y económicas del mercado del arte durante muchos años, tanto en su núcleo como en su periferia, y desea recordar a la comunidad de criptomonedas emergente de hoy el verdadero punto de partida de la criptocultura: el mítico Manifiesto criptoanarquista de Timothy C. May en la reunión de CypherPunk en 1992.

Groupe Serveur, pionero de Internet en Europa desde 1987 y Artprice by Artmarket, el accionista de referencia de Artmarket, siempre ha sido sensible a la comunidad CypherPunk, que es un usuario habitual de PGP (Pretty Good Privacy) desde 1991.

Para thierry Ehrmann, fundador de Server Group: "El informático Philip Zimmermann es un visionario que comprendió muy rápidamente la imperiosa necesidad de proteger los datos personales".

La cultura de Groupe Serveur está profundamente arraigada en la criptología y está muy cerca de la Electronic Frontier Foundation. El libro de Simon SinghThe Code Book (1999) como una ilustración perfecta de la historia de la criptología experimentada por Groupe Serveur.

Con una legislación favorable en Europa y/o Estados Unidos, la emisión de esta criptomoneda por parte de su filial estadounidense Artprice Inc. (SoundView Press desde 1992) perseguirá un objetivo primordial: devolver a los artistas al lugar central que deberían ocupar dentro del mercado del arte.

Según palabras de thierry Ehrmann: "En términos históricos, lo más cercano al impacto de las NFT en el mundo del arte fue el cambio de paradigma que ahora llamamos el 'Renacimiento'. Desde entonces, cuando la imprenta de Johannes Gutenberg permitió a los artistas imprimir ediciones de su trabajo, no ha habido una transferencia de poder tan masiva a manos de los artistas".

"El Renacimiento permitió a los artistas generar ingresos y controlar su producción de forma independiente en sus talleres y fábricas. Hoy en día, dado que las criptomonedas son esenciales para el mercado de NFT en crecimiento exponencial, estamos experimentando un cambio de paradigma similar".

thierry Ehrmann, consejero delegado de Artmarket.com y fundador de Artprice, es un escultor y artista visual, registrado durante más de 36 años con compañías de derechos de autor, y creador de la famosa Abode of Chaos, un amplio CyberPunk y metaverso distópico de 6.300 obras en 9.000 m² en Lyon, Francia.

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

thierry Ehrmann, plenamente consciente de las condiciones y responsabilidades a las que se enfrentan los artistas de hoy en día, se ha comunicado a diario con otros creadores de diversas disciplinas artísticas y ha organizado animados debates con los artistas residentes en Abode of Chaos durante tres décadas.

Artmarket.com quiere liberar a los artistas de los engranajes de un sistema implacable que ralentiza su aparición. Anteriormente dependientes de las órdenes de las jerarquías eclesiásticas, luego de las familias reales y los aristócratas, los artistas de hoy se enfrentan muy a menudo con obstáculos económicos insuperables que les impiden darse a conocer y recibir una compensación justa por su trabajo.

Una creación autorizada de la criptomoneda Artprice Coin por Artmarket.com va a permitir finalmente poder restablecer el equilibrio entre los artistas y otros actores del mercado del arte, un equilibrio que a menudo se pondera en contra del artista - a través de una distribución más equitativa de la riqueza entre las partes.

Los artistas podrán ver crecer sus ingresos y notoriedad sin dañar su reputación o sus relaciones con los actores clave del mercado del arte.

En 2022, comunidades enteras, ya sean artistas callejeros, terrestres o de performance, a menudo económicamente aisladas del mercado del arte debido a la naturaleza particular de sus obras, finalmente tendrán la oportunidad de comerciar directamente con sus audiencias mediante intercambios de Artprice Coin por Artmarket.com.

Imagen: [ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/12/Philip-Zimmermann-IMG-7720.jpg ]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por medio de Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en el año 1997 a través de su consejero delegado, thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por medio de Groupe Serveur, creado en el año 1987.

Artmarket es un actor global en el mercado del arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, que cubren más de 770.000 artistas.

Artprice by Artmarket, el líder mundial en información sobre el mercado del arte, se ha fijado la ambición a través de su Global Standardized Marketplace de ser la plataforma NFT de Bellas Artes líder en el mundo.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al banco de imágenes del mercado del arte más grande del mundo: no menos de 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde el año 1700 hasta la actualidad, comentadas por nuestros historiadores del arte.

Artmarket con su departamento Artprice acumula datos de forma permanente de 6300 casas de subastas y produce información clave del mercado del arte para las principales agencias de prensa y medios (7.200 publicaciones). Sus 5,4 millones de usuarios ('inicio de sesión de miembros' + redes sociales) tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que hoy representa al Global Standardized Marketplace® líder para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o de oferta (subastas reguladas por párrafos 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket con su departamento Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta estatal de "Empresa Innovadora" por parte del Banco de Inversión Pública (BPI) (por segunda vez en noviembre de 2018 por un nuevo período de 3 años) que está apoyando a la empresa en su proyecto de consolidación gracias a su posición como actor global en el mercado del arte.

