Apera AI, entre las ganadoras del ranking Technology Fast 50 de Deloitte de 2026 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Apera AI, nombrada una de las ganadoras del ranking Technology Fast 50 de Deloitte de 2026 por segundo año consecutivo

Con un crecimiento de los ingresos del 644 % y más de 4.200 aplicaciones implementadas en todo el mundo, Apera AI está transformando la robótica guiada por visión pasando de proyectos a medida a productos escalables mediante su celda inteligente lista para usar, VuePod, y su aplicación de realidad aumentada, ForgeAR.

VANCOUVER, BC, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Apera AI ha sido reconocida por el programa de premios Technology Fast 50™ de Deloitte correspondiente a 2026, gracias a su rápido crecimiento, su espíritu emprendedor y su audaz capacidad de innovación. Es el segundo año consecutivo que esta empresa de robótica guiada por visión figura en la lista, tras haber alcanzado el décimo puesto en 2025.

Sina Afrooze, consejero delegado de Apera AI, atribuye el impresionante crecimiento de la empresa a su tecnología patentada 4D Vision y a su transición desde proyectos de integración a medida hacia productos llave en mano, como VuePod. Afrooze señaló: El hecho de haber sido reconocidos por segundo año consecutivo en el ranking Deloitte Technology Fast 50 es un logro que debemos a nuestros clientes y socios, quienes confiaron en nosotros para implementar la tecnología 4D Vision en sus plantas de producción. Gracias a todos los fabricantes, integradores y socios que han crecido junto a nosotros. Sus aportaciones dieron forma a VuePod, y su éxito es el motor de todo lo que desarrollamos.

El programa reconoce a las 50 empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Canadá, basándose en el mayor porcentaje de crecimiento de los ingresos durante los últimos cuatro años. Apera AI ocupa el puesto 37, con un crecimiento de los ingresos del 644 % entre 2022 y 2025.

Los ganadores del Technology Fast 50 de 2026 ejemplifican el ingenio, la resiliencia y la ambición que siguen definiendo al sector tecnológico de Canadá, afirmó Brendan Cooper, colíder nacional del programa Technology Fast 50. Nos enorgullece celebrar sus logros y reconocer el impacto significativo que están generando en comunidades y mercados de todo el país.

La tecnología 4D Vision de Apera AI da soporte actualmente a más de 4.200 aplicaciones a nivel mundial, empleadas por seis de los 10 principales fabricantes de equipos originales (OEM) del sector automotriz, proveedores de nivel 1 y 2, así como por empresas de los sectores farmacéutico, de alimentos y bebidas, y de infraestructuras para centros de datos. El crecimiento de Apera se sustenta en soluciones reales ya implementadas —más allá de simples proyectos piloto—, lo que ha permitido a la compañía adquirir un profundo conocimiento de los desafíos complejos e impredecibles a los que se enfrentan los robots en entornos industriales reales.

Apera AI también ha obtenido la certificación SOC 2 Tipo II, conforme a las normas del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) para organizaciones de servicios, conocidas como SSAE 18. La auditoría independiente, realizada por Prescient Security, confirma que los controles de seguridad y protección de datos de Apera funcionan de manera eficaz a lo largo del tiempo; un requisito cada vez más importante, dado que 4D Vision opera dentro de los entornos de producción de los mayores fabricantes a nivel mundial. Este logro refleja el compromiso continuo de Apera con la protección de los datos de sus clientes y con el cumplimiento de los estándares que los grandes fabricantes industriales esperan de sus socios en el ámbito de la automatización.

VuePod: celda inteligente llave en mano para la extracción de piezas de contenedores, guiada por visión

Presentado en la feria Automate 2026 en junio, VuePod integra los conocimientos que Apera ha adquirido a partir de miles de aplicaciones en entornos de producción real en una celda inteligente completa y autónoma para la extracción de piezas de contenedores. Esta solución, basada en tecnología de visión 4D, se ofrece en colaboración con Ethos Automation. Cada celda se valida mediante simulación —utilizando el perfil de las piezas del cliente— antes de su envío; por tanto, la puesta en marcha en las instalaciones del cliente se reduce a tres pasos (conectar, calibrar y enseñar la ubicación de las piezas), sin necesidad de programar robots ni de contar con conocimientos especializados en sistemas de visión. Esa sencillez es, precisamente, su objetivo: VuePod representa el primer paso hacia sistemas de automatización basados en IA física de agentes, tan fáciles de enseñar e instalar como lo sería para una persona.

Dado que cada VuePod comparte el mismo diseño, procedimiento de configuración y modelo de soporte, los recursos de visión y los programas de robot se transfieren, y cada estación adicional se implementa más rápido que la anterior. Esta repetibilidad está transformando la robótica guiada por visión, pasando de integraciones puntuales a implementaciones escalables, convirtiendo la automatización de un único proyecto de alto riesgo en un programa que los fabricantes pueden extender a través de líneas y plantas, a medida que enfrentan escasez de mano de obra persistente, costos crecientes y márgenes más ajustados. Esto también deja a Apera en una posición ventajosa para triunfar a medida que la IA física, la IA incorporada y la IA con agentes pasan del laboratorio a la fábrica, donde el éxito depende de resolver problemas complejos del mundo real a gran escala.

Los fabricantes pueden explorar VuePod en su nuevo sitio web, que se lanza hoy: https://apera.ai/vuepod/

ForgeAR: visualice VuePod en su suelo antes de que se envíe

Apera AI también traslada su plataforma Forge al entorno de planta mediante ForgeAR, una aplicación de realidad aumentada que sitúa un VuePod —un sistema preconfigurado que incluye robot, pinza, cámaras, contenedores y dispositivos de seguridad— a escala real y exactamente en el lugar donde operará. ForgeAR representa un paso más para acercar el mundo digital al físico, haciendo que la implementación de nuevas soluciones de automatización resulte sencilla e intuitiva. Los gerentes de planta, los ingenieros de automatización y los integradores pueden recorrer la celda, verificar los espacios libres y confirmar que el robot alcanza los equipos situados a continuación en el proceso, todo ello antes incluso de que la celda sea construida. La versión más reciente incorpora más de 10 nuevas configuraciones de VuePod, entre las que se incluyen contenedores de 3x3 pies (aprox. 91x91 cm) para espacios reducidos y herramientas de extremo de brazo dobles, diseñadas para manipular piezas de mayor longitud.

ForgeAR se puede descargar gratis en la App Store para iPhone Pro: https://apps.apple.com/ca/app/forgear/id...

La robótica guiada por visión se ha visto frenada por proyectos a medida que requieren meses de diseño y resultan difíciles de replicar, añadió Afrooze. VuePod emplea una IA física con capacidad de actuación autónoma para planificar y corregir cada operación de recogida por sí misma; de este modo, los fabricantes pueden implementar una celda ya probada y, posteriormente, replicarla diez veces más, obteniendo siempre los mismos resultados. Así es como se escala el retorno de la inversión (ROI) en automatización y cómo los fabricantes logran mantener sus líneas operativas a pesar de la escasez de mano de obra.

Para optar a la clasificación Deloitte Technology Fast 50, las empresas deben haber estado en funcionamiento durante al menos cuatro años, registrar unos ingresos mínimos de 50.000 dólares en 2022 y de 5 millones de dólares en 2025, tener su sede principal en Canadá, poseer tecnología propia e invertir un mínimo del 5 % de sus ingresos brutos en actividades de I+D realizadas en Canadá.

Los ganadores de este año demuestran lo que es posible cuando la visión, el talento y la innovación se unen. Están abordando desafíos complejos, abriendo nuevas oportunidades e impulsando el crecimiento en todo el ecosistema tecnológico de Canadá, señaló Amanda Perran, colíder del programa nacional Technology Fast 50. Su éxito inspira a la próxima generación de emprendedores y contribuye a construir un futuro más conectado, competitivo e innovador para Canadá.

Los ganadores del programa Technology Fast 50 de Deloitte son empresas, tanto públicas como privadas, del sector tecnológico que están transformando la industria. El programa se desarrolla de forma paralela a la iniciativa más amplia Deloitte North American Technology Fast 500™, y los ganadores pasan a ser automáticamente candidatos para formar parte de esta clasificación de élite.

Acerca del programa Deloitte Technology Fast 50

El programa Technology Fast 50 es el programa de premios tecnológicos más destacado de Canadá. Reconoce el crecimiento empresarial, la innovación y el espíritu emprendedor en tres categorías distintas: Technology Fast 50, Enterprise—Industry Leaders y Companies-to-Watch. Asimismo, el programa reconoce a empresas tecnológicas prósperas en Estados Unidos y Canadá, en colaboración con el programa North American Technology Fast 500. Entre los patrocinadores del programa para 2026 se encuentran RBCx, NRF, TMX, EDC, CCI, Lafond y The Globe and Mail. Para obtener más información, visite www.fast50.ca.

Acerca de Apera AI

Apera AI, pionera en visión 4D para la automatización robótica, aumenta la productividad de las fábricas al dotar a los robots de una visión similar a la humana y de inteligencia artificial avanzada, lo que mejora drásticamente la velocidad, la precisión y la fiabilidad. Su tecnología patentada de visión 4D potencia el rendimiento industrial, permitiendo a los fabricantes de equipos originales (OEM) del sector automotriz, a los proveedores de primer nivel (Tier 1) y a otros fabricantes industriales alcanzar niveles inigualables de productividad, calidad y ahorro de costes. Más información en www.apera.ai.

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