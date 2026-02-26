ArisGlobal lanza NavaX Translation para eliminar la traducción manual en la farmacovigilancia global

(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza estratégica con TransPerfect Life Sciences integra la traducción certificada de grado farmacéutico directamente en los flujos de trabajo de LifeSphere Safety.

BOSTON, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, una empresa tecnológica líder en IA en el sector de las ciencias de la vida y creadora de LifeSphere®, anunció recientemente el lanzamiento de NavaX Translation, una nueva solución desarrollada a través de una alianza estratégica con TransPerfect Life Sciences. NavaX Translation integra traducción certificada de calidad farmacéutica y contenido multilingüe directamente en los flujos de trabajo de LifeSphere Safety, lo que permite un procesamiento de casos multilingüe más rápido, preciso y totalmente compatible a escala global.

Los equipos globales de farmacovigilancia se enfrentan a un volumen cada vez mayor de informes de seguridad presentados en varios idiomas, lo que a menudo requiere exportación manual, coordinación con proveedores externos, revisión local y reimportación a los sistemas de seguridad. NavaX Translation elimina esta fricción por completo.

Mediante la detección inteligente de idiomas, los formularios de seguridad que no están en inglés se identifican automáticamente y se envían para su traducción certificada mediante modelos de IA específicos para la industria farmacéutica y lingüistas humanos expertos de TransPerfect. Los formularios y datos traducidos se devuelven sin problemas a LifeSphere Safety a través de la API, lo que reduce la gestión de la traducción de horas de trabajo manual por caso a minutos.

NavaX Translation está diseñado específicamente para entornos regulados de ciencias de la vida, combinando la eficiencia de la IA con la experiencia lingüística humana:

Admisión multilingüe automatizada con detección instantánea de idioma

con detección instantánea de idioma Traducciones certificadas de calidad farmacéutica mediante modelos específicos para ciencias de la vida y lingüistas expertos

mediante modelos específicos para ciencias de la vida y lingüistas expertos Integración fluida de API con LifeSphere Safety: sin exportación ni reimportación manual

con LifeSphere Safety: sin exportación ni reimportación manual Resultados listos para el cumplimiento normativo que cumplen con los requisitos regulatorios globales

que cumplen con los requisitos regulatorios globales Operaciones escalables para la admisión de casos de gran volumen en múltiples mercados

"NavaX Translation refleja nuestro compromiso de integrar la automatización inteligente directamente en los flujos de trabajo principales", afirmó Jason Bryant, vicepresidente sénior de IA y Gestión de Productos de Datos. "Al asociarnos con TransPerfect, ofrecemos una traducción que cumple con los requisitos de calidad, cumplimiento normativo y escalabilidad de la farmacovigilancia global, sin añadir complejidad operativa".

Este lanzamiento se basa en el continuo impulso de la plataforma NavaX, que actualmente procesa más de un millón de casos de seguridad, con un volumen proyectado que alcanzará los 2,5 millones de casos para mediados de 2026. Las métricas de rendimiento de NavaX siguen demostrando una precisión de datos superior al 95 %, mejoras de eficiencia superiores al 30 % y un retorno de la inversión (ROI) líder en el sector.

"Al asociarnos con ArisGlobal, integramos la traducción validada en una plataforma de seguridad verdaderamente inteligente, lo que permite a las organizaciones de ciencias de la vida expandirse globalmente con confianza, rapidez y garantía regulatoria", afirmó Kevin Obarski, director de Crecimiento de TransPerfect.

NavaX Translation está disponible para los clientes de LifeSphere Safety a partir de julio de 2026.

Para obtener más información sobre NavaX Translation, visite: NavaX Translation | ArisGlobal

Acerca de ArisGlobalArisGlobal, una innovadora empresa de tecnología de ciencias de la vida y creadora de LifeSphere®, está transformando la forma en que las empresas de ciencias de la vida más exitosas de la actualidad desarrollan innovaciones y comercializan nuevos productos. Con sede en Estados Unidos, ArisGlobal cuenta con oficinas regionales en Europa, India, Japón y China. Para más información, siga a ArisGlobal en LinkedIn. www.arisglobal.com.

Acerca de TransPerfect Life SciencesTransPerfect Life Sciences se especializa en apoyar el desarrollo y la comercialización global de medicamentos, tratamientos y dispositivos diseñados para mejorar y salvar vidas. Nuestras soluciones integrales incluyen tecnologías eTMF y eClinical, migración de TMF en papel, soluciones de farmacovigilancia y seguridad, servicios de traducción e idiomas, y soporte de centro de llamadas. Con oficinas en más de 100 ciudades de todo el mundo, TransPerfect es el socio ideal para garantizar que su lanzamiento global tenga un impacto global. Para más información, visite nuestro sitio web en https://lifesciences.transperfect.com/.

