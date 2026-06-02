(Información remitida por la empresa firmante)

-Armen Pogossian representa a Armenia en la Cumbre Forbes Under 30 de China, impulsando a la próxima generación de emprendedores globales

YEREVAN, Armenia, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Armen Pogossian, propietario de Pogossian Luxury Brand House, se convirtió en el primer empresario armenio en aparecer en la plataforma Forbes Under 30 en China, lo que supone un hito importante para el emprendimiento armenio, la artesanía de lujo y la representación empresarial internacional.

Pogossian fue invitado a participar en la Cumbre Forbes 30 Under 30 de China 2024-2025, celebrada en la Universidad Zhengzhou Sias, en la provincia de Henan, junto con el Foro Económico Forbes China 2026. Su presencia en este prestigioso evento puso de relieve no solo su creciente proyección internacional, sino también la creciente influencia de Armenia en el emprendimiento global, las marcas de lujo y la colaboración transfronteriza.

Bajo el lema visionario "Impulsando el futuro", la cumbre de dos días reunió a una influyente comunidad de galardonados de Forbes China Under 30, líderes financieros y empresariales globales, inversores visionarios, expertos del sector, pioneros académicos y altos ejecutivos de Forbes China.

La cumbre se inauguró con una recepción de bienvenida exclusiva en el Jardín Francés de la Universidad Zhengzhou Sias, donde intervinieron Herman Chik, director de Negocios Internacionales de Forbes China, y Niu Xiaoyu, secretaria del Partido de la Universidad Zhengzhou Sias. El entorno propició un ambiente adecuado para el diálogo, la innovación y la conexión entre la próxima generación de líderes.

Como parte del diálogo de alto nivel de la cumbre, Armen Pogossian compartió su perspectiva sobre el papel de los jóvenes emprendedores en la configuración del futuro de los negocios globales.

"Los emprendedores del futuro no se limitan a seguir las tendencias; las crean en un mercado en constante evolución. Reunir a personas que comparten esta visión de excelencia hace que el cambio transformador sea inevitable. Mi experiencia en la Cumbre Forbes Under 30 demostró que, al intercambiar ideas, adoptar la innovación y mantenernos abiertos a la colaboración sin fronteras, podemos empezar a vislumbrar y dar forma a una parte del futuro incluso antes de que llegue".

A lo largo de la cumbre, Pogossian interactuó con destacados emprendedores, innovadores, inversores y figuras empresariales de toda China y otros países. Su participación reflejó una misión más amplia: conectar la excelencia armenia con plataformas internacionales que reconocen el talento, la ambición y el liderazgo con visión de futuro.

El programa principal de la cumbre incluyó cinco ponencias magistrales y tres mesas redondas especializadas, que abordaron temas como el hardware inteligente con IA, los ecosistemas nacionales de computación, la nueva lógica de las marcas de consumo y la robótica inteligente integrada.

Uno de los momentos más destacados del evento fue la esperada Gala de Premios Under 30, donde se homenajeó a los galardonados de las listas Forbes China Under 30 de 2024 y 2025. La velada puso de relieve la diversidad, la ambición y la visión que impulsan a la nueva generación de líderes empresariales de China.

Durante la cumbre, el elegante stand de Jardins d'Arménie atrajo la atención de los invitados, ofreciendo una experiencia de degustación inmersiva que les permitió descubrir el carácter distintivo y la tradición de este brandy real. Esta iniciativa reforzó aún más la presencia cultural y de lujo de Armenia en el entorno de Forbes Under 30.

Pogossian Luxury Brand House apoyó la exitosa organización de la cumbre junto con un prestigioso grupo de socios corporativos, entre los que se incluyen iSoftStone, Plug and Play China, Dreame AI Smart Ring y MarcumAsia.

Acerca de Armen Pogossian

Armen Pogossian, de 27 años, es el propietario de Pogossian Luxury Brand House, uno de los grupos de lujo internacionales de más rápido crecimiento, fundado sobre una tradición familiar de artesanía, creatividad y excelencia. Como representante de una nueva generación de emprendedores armenios, Pogossian continúa expandiendo la presencia del lujo innovador en los mercados globales.

Acerca de Pogossian Luxury Brand House

Desde principios de la década de 1990, la familia Pogossian ha creado productos de lujo excepcionales, basados en la artesanía y el refinamiento. Con sede en Armenia y presencia en más de 40 países, Pogossian Luxury Brand House encarna una visión de creatividad, excelencia y experiencias de marca inmersivas diseñadas para una clientela internacional.

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