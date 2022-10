Artmarket.com: la feria de arte Paris+: Artprice felicita a Mimosa Echard, ganadora del Premio Marcel Duchamp (2)

- Artmarket.com: la feria de arte Paris+ impulsará el mercado del arte francés; Artprice felicita a Mimosa Echard, ganadora del Premio Marcel Duchamp 2022

PARÍS, 19 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- La organización internacional Art Basel (propiedad de MCH Group) está a punto de inaugurar su primera feria de arte Paris+ (20-23 de octubre), que sustituye a la FIAC. Este cambio sigue a una ola de aperturas de nuevas galerías en la capital francesa, incluidas Skarstedt, David Zwirner y Peter Kilchmann, así como a la adición de nuevas sucursales para Gagosian y Continua, y la inauguración de la Colección Pinault en la antigua Bourse de Commerce. (Intercambio Comercial). En conjunto, estos desarrollos ilustran claramente las ambiciones de París de recuperar una posición dominante en el mercado mundial del arte en las eras posteriores a la Covid y al Brexit.

"Debido a su historia, París siempre seguirá siendo un centro de arte moderno e impresionista; pero la capital francesa debe forjarse hoy un lugar en el arte contemporáneo y, de hecho, en el arte ultracontemporáneo, o arriesgarse a perder el tren digital por completo", comentó thierry Ehrmann, consejero delegado de Artmarket.com y fundador de Artprice.

"Los esfuerzos desplegados por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial demostraron la influencia que puede tener un mercado fuerte para estimular la creatividad artística y darle visibilidad internacional. Por eso estamos muy orgullosos de que Artmarket.com apoye a la ADIAF (Asociación para la Difusión Internacional de Arte Francés) y el premio Marcel Duchamp".

Un mercado parisino complaciente

Durante los últimos veinte años, la facturación de las subastas de bellas artes ha progresado al mismo ritmo en Francia que en el resto del mundo, tanto en términos de volumen de transacciones como de facturación de las subastas. Pero si nos centramos únicamente en el segmento de Arte Contemporáneo (artistas nacidos después de 1945), vemos que París generó el 3,2% de la facturación mundial en subastas en el año 2000, pero solo el 2,6% en 2021 y solo el 1,8% en el primer semestre de 2022.

Facturación de subastas de arte contemporáneo por ciudad: 2000 frente a 2021

Nueva York: 59 millones de dólares en 2000 – 955 millones de dólares en 2021Hong Kong: 558.000 – 700 millones de dólares en 2021Londres: 13 millones de dólares en 2000 – 432 millones de dólares en 2021París: 3 millones de dólares en 2000 – 73 millones de dólares en 2021

Es este contexto el que impulsó a la RMN (Réunion des Musées Nationaux) a lanzar una licitación para alquilar su Grand-Palais para una nueva Feria de Arte Contemporáneo en París. Otorgado anteriormente a la FIAC durante casi medio siglo, ahora ha sido otorgado al grupo MCH para los próximos siete años. Las propuestas innovadoras de las ferias "Art Basel", organizadas por el Grupo MCH en Basilea, Miami y Hong Kong, deberían revitalizar un mercado parisino que se ha vuelto demasiado complaciente. Así que en lugar de la 48ª edición de la FIAC, la Ciudad de la Luz está a punto de descubrir el "gran estreno" de Paris+.

El Premio Marcel Duchamp otorgado a...

El mes de octubre es de gran importancia para el mercado del arte parisino con numerosos eventos que se benefician de la atracción magnética de su gran feria de arte contemporáneo. También supone una excelente oportunidad para que la ADIAF otorgue el premio Marcel Duchamp a uno de los cuatro artistas finalistas de este año: Giulia Andreani, Iván Argote, Philippe Decrauzat y Mimosa Echard. Artprice se enorgullece de apoyar esta iniciativa y felicita a la ganadora de 2022, Mimosa Echard.

Durante la semana del 17 al 23 de octubre, Artprice ha identificado nada menos que una veintena de subastas de Bellas Artes en la capital francesa. Christie's acogerá allí dos importantes sesiones ("Arte Moderno" y "Avant-Garde(s)"), y también distribuirá la magnífica colección africana de Béatrice y Patrick Caput.

Sotheby's, por su parte, ha elegido acoger sus grandes ventas de Bellas Artes la semana siguiente (24-26 de octubre), considerando Paris+ y el tumulto que la acompañará como un perfecto trampolín.

"Phillips no abrirá próximamente una sala de subastas en Francia"

La tercera casa de subastas del mundo por facturación de Bellas Artes ha confirmado que no tiene intención de celebrar subastas en la capital francesa. Por el momento, Phillips se está concentrando en la dinámica Nueva York - Londres - Hong Kong para sus ventas de alto nivel en sus campos de especialidad: arte contemporáneo y de posguerra (junto con relojes, joyas y diseño).

Bonhams, por otro lado, está siguiendo una estrategia de expansión completamente diferente con la adquisición de Cornette de Saint-Cyr, activa tanto en Francia como en Bélgica. Sin eclipsar a la capital francesa, Bruselas ofrece una oportunidad de desarrollo bastante natural para muchos actores del mercado del arte parisino. Poco a poco se han ido instalando allí las galerías Templon, Obadia y Almine Rech, mientras que otras prefieren Ginebra o Luxemburgo, dos ciudades con puertos libres.

Operación "Arte Contemporáneo y NFT"

El Grupo MCH ha hecho del arte contemporáneo la principal locomotora de sus ediciones de Art Basel seleccionando solo las galerías locales e internacionales más prestigiosas y creando sinergias con el mundo de la moda y la tecnología (de ahí el signo "+" en el nombre de la feria). La Blockchain de Tezos -de origen francés- también se ha convertido en uno de los principales socios de Art Basel.

Como mencionamos, París está luchando por afirmarse en el mercado del arte contemporáneo y ultracontemporáneo. Sus tres mejores resultados de subasta por encima de 20 millones de dólares en la primera mitad de 2022 fueron para obras antiguas y modernas:

Woman Walking [I] by Alberto Giacometti, de la Givenchy Collection

by Alberto Giacometti, de la Givenchy Collection Basket of Wild Strawberries atribuido a Jean-Baptiste-Siméon Chardin por el Cabinet Turquin

atribuido a Jean-Baptiste-Siméon Chardin por el Cabinet Turquin A Nude Man with two Figures reatribuido por Christie's a Michelangelo

En el primer semestre de 2022, el mejor resultado francés para una obra contemporánea (es decir, una creada por un artista nacido después de 1945) alcanzó un tope de 1 millón de dólares, un umbral que, este año, ya se ha cruzado 47 veces en Hong Kong, 51 veces en Londres y 71 veces en Nueva York.

El último Informe sobre el mercado del arte ultracontemporáneo de Artprice by Artmarket destaca las dificultades a las que se enfrenta Francia cuando se trata de nutrir su propia escena de arte contemporáneo. Por ejemplo, en 2021, las pinturas de Claire Tabouret, la artista francesa menor de 40 años más exitosa en una subasta, se vendieron en Londres (49% de su facturación en subasta), Nueva York (30%) y Hong Kong (20%).

Paris+ by Art Basel, por lo tanto, tiene la misión de volver a situar a la capital francesa en el centro del mercado internacional del arte contemporáneo, abrazando su historia y su especificidad.

Acerca de Artmarket:

Artmarket es un actor global en el Mercado del Arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, que cubren más de 793.000 artistas

Artprice by Artmarket, el líder mundial en información sobre el mercado del arte, se ha fijado la ambición a través de su Global Standardized Marketplace de ser la plataforma NFT de Bellas Artes líder en el mundo.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al banco de imágenes Art Market más grande del mundo: nada menos que 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde el año 1700 hasta la actualidad, comentadas por nuestros historiadores del arte.

Artmarket con su departamento Artprice acumula datos de forma permanente de 6300 Casas de Subastas y produce información clave del Mercado del Arte para las principales agencias de prensa y medios (7.200 publicaciones). Sus 5,4 millones de usuarios ('members log in'+redes sociales) tienen acceso a los anuncios publicados por otros miembros, una red que hoy representa el Global Standardized Marketplace® líder para comprar y vender obras de arte a precio fijo o de oferta (subastas reguladas por párrafos 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket con su departamento Artprice, ha sido galardonada con el sello de Estado "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI) (por segunda vez en noviembre de 2018 por un nuevo periodo de 3 años) lo que está apoyando a la compañía en su proyecto de consolidación su posición como actor global en el mercado del arte.

