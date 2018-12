Artprice y Artron conquistarán el mercado del arte chino (2)

Publicado 29/11/2018 11:39:36 CET

Según Artron Group y su presidente fundador Wan Jie: "Tras 7 años de cooperación, Artron y Artprice han optimizado su cooperación en relación a los mercados de arte de China y de Occidente. Los fundadores y presidentes de ambas compañías, Wan Jie y Thierry Ehrmann, gracias a su entusiasmo por el arte, van a crear el enlace de la Ruta de la Seda para los mercados de arte que conectan Cina con Occidente basándose en los principios de respeto y cooperación mutua. Los dos grupos construirán una plataforma de intercambio mundial, diversificado y profesional en el merado del arte, que finalmente promocionará el desarrollo sostenible del mercado de arte mundial.

Sitio web de Artron: http://www.artron.com.cn; http://www.artron.net .

Contacto: 400-6690-999

Acerca de Artprice:

Fundada por thierry Ehrmann (see Who's who certified Biography ) (c) https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf ).

Artprice cotiza en la Eurolist by Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Artprice es el líder global en bancos de datos de precio de arte e índices de arte. Tiene más de 30 millones de índices y resultados de subastas cubriendo más de 700.000 artistas. Artprice Images(R) da acceso ilimitado al mayor recurso Art Market del mundo: una biblioteca de 126 millones de imágenes o impresiones de obras de arte desde el año 1700 al día de hoy, junto con comentarios de historiadores de arte de Artprice.

Artprice enriquece de forma permanente sus bancos de datos con información procedente de 6.300 subastadores, publicando un flujo constante de tendencias de mercado de arte para las principales agencias de noticias y unas 7.200 publicaciones internacionales de prensa.

Contacto: Thierry Ehrmann - e-mail: ir@artprice.com

CONTACTO: Teléfono: +33(0)478-220-000