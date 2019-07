Artprice100©: los artistas más destacados del mercado del arte... (2)

Publicado 15/07/2019 13:06:24 CET

Artista Porcentaje Periodo 1 Pablo PICASSO (1881-1973) 9.10% Moderno 2 Andy WARHOL (1928-1987) 6.40% Postguerra 3 Claude MONET (1840-1926) 4.50% Siglo IXX 4 QI Baishi (1864-1957) 3.90% Moderno 5 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) 3.70% Contemporáneo 6 Gerhard RICHTER (b. 1932) 3.30% Postguerra 7 ZAO Wou-Ki (1921-2013) 2.90% Postguerra 8 FU Baoshi (1904-1965) 2.50% Moderno 9 Alberto GIACOMETTI (1901-1966) 2.40% Moderno 10 Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) 2.20% Moderno 11 Cy TWOMBLY (1928-2011) 2.20% Postguerra 12 WU Guanzhong (1919-2010) 2.10% Moderno 13 Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) 2.00% Postguerra 14 Lucio FONTANA (1899-1968) 1.90% Moderno 15 Alexander CALDER (1898-1976) 1.80% Moderno 16 Marc CHAGALL (1887-1985) 1.80% Moderno 17 Joan MIRO (1893-1983) 1.70% Moderno 18 Willem DE KOONING (1904-1997) 1.70% Moderno 19 Henri MATISSE (1869-1954) 1.50% Moderno 20 Fernand LÉGER (1881-1955) 1.40% Moderno 21 Christopher WOOL (b. 1955) 1.40% Contemporáneo 22 Yayoi KUSAMA (b. 1929) 1.30% Postguerra 23 Jean DUBUFFET (1901-1985) 1.30% Moderno 24 René MAGRITTE (1898-1967) 1.20% Moderno 25 Peter DOIG (b. 1959) 1.20% Contemporáneo 26 Wassily KANDINSKY (1866-1944) 1.20% Moderno 27 Jeff KOONS (b. 1955) 1.20% Contemporámeo 28 David HOCKNEY (b. 1937) 1.10% Postguerra 29 Henry MOORE (1898-1986) 1.00% Moderno 30 LIN Fengmian (1900-1991) 0.90% Moderno 31 CHU Teh-Chun (1920-2014) 0.90% Postguerra 32 Paul GAUGUIN (1848-1903) 0.90% Siglo IXX 33 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) 0.80% Siglo IXX 34 SAN Yu (1895-1966) 0.80% Moderno 35 Richard PRINCE (b. 1949) 0.80% Contemporáneo 36 Sigmar POLKE (1941-2010) 0.70% Postguerra 37 Joan MITCHELL (1926-1992) 0.70% Postguerra 38 PU Ru (1896-1963) 0.70% Moderno 39 Auguste RODIN (1840-1917) 0.70% Siglo IXX 40 Edgar DEGAS (1834-1917) 0.70% Siglo IXX 41 Paul CÉZANNE (1839-1906) 0.70% Siglo IXX 42 Yves KLEIN (1928-1962) 0.60% Postguerra 43 Camille PISSARRO (1830-1903) 0.60% Siglo IXX 44 Richard DIEBENKORN (1922-1993) 0.60% Postguerra 45 Ed RUSCHA (b. 1937) 0.60% Postguerra 46 Keith HARING (1958-1990) 0.50% Contemporáneo 47 Martin KIPPENBERGER (1953-1997) 0.50% Contemporáneo 48 Louise BOURGEOIS (1911-2010) 0.50% Moderno 49 Alberto BURRI (1915-1995) 0.50% Moderno 50 Frank STELLA (b. 1936) 0.50% Postguerra 51 Damien HIRST (b. 1965) 0.40% Contemporáneo 52 Egon SCHIELE (1890-1918) 0.40% Moderno 53 Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938) 0.40% Moderno 54 Georges BRAQUE (1882-1963) 0.40% Moderno 55 Georg BASELITZ (b. 1938) 0.40% Postguerra 56 Pierre SOULAGES (b. 1919) 0.40% Moderno 57 Juan GRIS (1887-1927) 0.40% Moderno 58 Salvador DALI (1904-1989) 0.40% Moderno 59 Edvard MUNCH (1863-1944) 0.40% Moderno 60 Paul SIGNAC (1863-1935) 0.40% Moderno 61 DONG Qichang (1555-1636) 0.40% Viejo Maestro 62 Fernando BOTERO (b. 1932) 0.40% Postguerra 63 WEN Zhengming (1470-1559) 0.4% Viejo Maestro 64 George CONDO (b. 1957) 0.40% Contemporáneo 65 Sam FRANCIS (1923-1994) 0.40% Postguerra 66 Alighiero BOETTI (1940-1994) 0.40% Postguerra 67 Bernard BUFFET (1928-1999) 0.40% Postguerra 68 Max ERNST (1891-1976) 0.40% Moderno 69 Robert RAUSCHENBERG (1925-2008) 0.40% Postguerra 70 CHEN Yifei (1946-2005) 0.30% Contemporáneo 71 Maurice DE VLAMINCK (1876-1958) 0.30% Moderno 72 Barbara HEPWORTH (1903-1975) 0.30% Moderno 73 Pierre BONNARD (1867-1947) 0.30% Moderno 74 Donald JUDD (1928-1994) 0.30% Postguerra 75 Max BECKMANN (1884-1950) 0.30% Moderno 76 Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 0.30% Moderno 77 Alfred SISLEY (1839-1899) 0.30% Siglo IXX 78 Laurence Stephen LOWRY (1887-1976) 0.30% Moderno 79 Morton Wayne THIEBAUD (b. 1920) 0.30% Postguerra 80 Nicolas de STAEL (1914-1955) 0.30% Moderno 81 Enrico CASTELLANI (1930-2017) 0.30% Postguerra 82 Anselm KIEFER (b. 1945) 0.30% Contemporáneo 83 Michelangelo PISTOLETTO (b. 1933) 0.30% Postguerra 84 GUAN Liang (1900-1986) 0.30% Moderno 85 Kees VAN DONGEN (1877-1968) 0.30% Moderno 86 Francis PICABIA (1879-1953) 0.30% Moderno 87 Piero MANZONI (1933-1963) 0.30% Postguerra 88 Tom WESSELMANN (1931-2004) 0.30% Postguerra 89 Giorgio MORANDI (1890-1964) 0.30% Moderno 90 Günther UECKER (b. 1930) 0.20% Postguerra 91 Josef ALBERS (1888-1976) 0.20% Moderno 92 Robert MOTHERWELL (1915-1991) 0.20% Moderno 93 Rufino TAMAYO (1899-1991) 0.20% Moderno 94 Hans ARP (1886-1966) 0.20% Moderno 95 Emil NOLDE (1867-1956) 0.20% Moderno 96 Paul KLEE (1879-1940) 0.20% Moderno 97 Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002) 0.20% Postguerra 98 Alexej VON JAWLENSKY (1864-1941) 0.20% Moderno 99 Albert OEHLEN (b. 1954) 0.20% Contemporáneo 100 Frank AUERBACH (b. 1931) 0.20% Postguerra

Copyright ©2019 thierry Ehrmann - www.artprice.com [http://www.artprice.com/] - www.artmarket.com [http://www.artmarket.com/]

Sobre Artprice:

Artprice cotiza en el Eurolist de Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Fundado por Thierry Ehrmann (ver Who's who certified Biography ) (c) https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-... [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-...]).

Descubra Artprice en vídeo: https://www.artprice.com/video [https://www.artprice.com/video]

Artprice es líder mundial en precios y bancos de datos de índices de arte. Cuenta con más de 30 millones de índices y resultados de subastas que abarcan a más de 700.000 artistas. Artprice Images® ofrece acceso ilimitado al mayor conjunto de recursos del mercado del arte del mundo: una biblioteca de 126 millones de imágenes o grabados de obras de arte desde 1700 hasta la actualidad, junto con comentarios de los historiadores de arte de Artprice.

Artprice enriquece continuamente su banco de datos con información de 6.300 subastadores y publica un flujo constante de tendencias del mercado del arte para las principales agencias de noticias del mundo y aproximadamente 7.200 publicaciones en prensa internacional.

Artprice da acceso a sus 4.500.000 de miembros a Standardised Marketplace, líder mundial en la compra y venta de arte. Artprice está preparando su cadena articulada para el Mercado del Arte. Está calificado como BPI (certificado científico nacional francés) El Informe Anual del Mercado de Arte Global de Artprice para 2018, publicado en marzo de 2019: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-... [https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-...]

Artprice está asociado a Artron Group, el líder chino en el Mercado del Arte, su sólido socio institucional.

Sobre Artron Group:

Socios desde 2009, en 2018, Artron y Artprice firmaron un acuerdo histórico para crear una "Nueva Ruta de la Seda para el Arte". Esta iniciativa está en línea con la "One Belt, One Road" (OBOR) china o la "Belt and Road Initiative" (BRI) , lanzada en 2013 y conocida en Europa como la "New Silk Road".

"Artron Art Group (Artron), un grupo industrial cultural integral fundado en 1993 por Wan Jie, se compromete a heredar, mejorar y difundir el valor del arte. Basándose en abundantes datos de arte, Artron proporciona a los aficionados a la industria del arte y al arte un servicio profesional y experiencia en productos de calidad mediante la aplicación integrada de TI, la ciencia digital avanzada y arte y materiales innovadores.

Al haber producido más de 60.000 libros y catálogos de subastas, Artron es la impresora de libros de arte más grande del mundo con un volumen total de impresión de 300 millones al año. Cuenta con más de 3 millones de miembros profesionales en el sector de las artes y un promedio de 15 millones de visitas diarias, lo que lo convierte en el sitio web de arte más importante del mundo."

Web de Artron: www.Artron.net [http://www.artron.net/]

Informe Anual del Mercado de Arte Contemporáneo de Artprice de 2018 - acceso gratuito en:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-a... [https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-a...]

Comunicados de prensa de Artprice:

http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseen.htm [http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseen.htm]

https://twitter.com/artpricedotcom [https://twitter.com/artpricedotcom]

Noticias de Artmarket:

https://twitter.com/artpricedotcom [https://twitter.com/artpricedotcom] & https://twitter.com/artmarketdotcom [https://twitter.com/artmarketdotcom]

https://www.facebook.com/artpricedotcom [https://www.facebook.com/artpricedotcom] 4,4 millones de suscriptores

http://artmarketinsight.wordpress.com/ [http://artmarketinsight.wordpress.com/]

Descubre la Alquimia y el universo de Artprice http://web.artprice.com/video [http://web.artprice.com/video], cuya sede es el famoso Museo de Arte Contemporáneo The Abode of Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013 [https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013]

https://vimeo.com/124643720 [https://vimeo.com/124643720]

El Museo de Arte Contemporáneo The Abode of Chaos

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 [https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999] 3,9 millones de suscriptores

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg] Photo - https://mma.prnewswire.com/media/945900/Artprice100_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/945900/Artprice100_Infographic.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg ]

Contacto: Thierry Ehrmann, ir@artprice.com[mailto:ir@artprice.com]

CONTACTO: +33(0)478-220-000

Sitio Web: www.artprice.com/