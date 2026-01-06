Astronergy obtiene la certificación EcoVadis Platino a nivel de grupo, situándose entre el 1% mejor valorado a nivel mun

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En los últimos resultados de la evaluación de sostenibilidad anunciados por EcoVadis, Astronergy ha obtenido una puntuación excepcional de 86, lo que le ha valido la calificación Platino a nivel de grupo y ha convertido a Astronergy en la primera empresa del sector fotovoltaico chino en recibir la certificación. Se trata del máximo galardón en materia de sostenibilidad otorgado por EcoVadis, lo que sitúa a Astronergy entre el 1% de las mejores empresas evaluadas a nivel mundial.

En los cuatro ámbitos de evaluación, Astronergy obtuvo puntuaciones sobresalientes: 90 en Medio Ambiente, 85 en Trabajo y Derechos Humanos, 87 en Ética y 83 en Adquisiciones Sostenibles. Estos resultados ponen de relieve las capacidades de sostenibilidad líderes en el sector de Astronergy, al tiempo que refuerzan su papel como referente mundial en la fabricación responsable de productos fotovoltaicos y la gobernanza de la cadena de suministro.

Este reconocimiento refleja el compromiso de larga data de Astronergy con la sostenibilidad en nuestras decisiones estratégicas, el gobierno corporativo, la fabricación y la gestión de la cadena de suministro, afirmó Haiyang Huang, vicepresidenta ejecutiva y directora de estrategia de Astronergy. Añadió: Como empresa responsable, seguiremos reforzando la gestión del ciclo de vida completo de los productos y creando una cadena de suministro más transparente y trazable. Con estos esfuerzos, nuestro objetivo es contribuir a la transición energética global y al crecimiento sostenible de la industria fotovoltaica.

Astronergy ha introducido profundamente los principios ESG tanto en su estrategia a largo plazo como en sus operaciones comerciales. En 2023, la empresa publicó su Estrategia de Sostenibilidad, en la que se esboza una hoja de ruta clara y se compromete a alcanzar la neutralidad en carbono en toda la cadena de valor para 2050.

En la práctica, Astronergy ha dado pasos significativos hacia estos objetivos. Sus plantas de fabricación de Yancheng y Jiuquan han obtenido la certificación de fábrica con cero emisiones de carbono. Para acelerar aún más su progreso, la empresa colabora activamente con organizaciones e iniciativas globales de sostenibilidad, como la iniciativa Forward Faster del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa Science Based Target (SBTi) y la Sustainable Fuel Alliance Initiative.

De cara al futuro, Astronergy seguirá mejorando sus sistemas de gestión de la sostenibilidad, con el objetivo de ofrecer soluciones más ecológicas y fiables para apoyar la transición energética mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854234...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/astronergy-obtiene-la-certificacion-ecovadis-platino-a-nivel-de-grupo-situandose-entre-el-1-mejor-valorado-a-nivel-mundial-302652553.html