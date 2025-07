Automation Anywhere obtiene la Competencia en IA Generativa de AWS

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa obtiene la Competencia en IA Generativa de AWS por ayudar a organizaciones globales a mejorar su productividad e impulsar la transformación empresarial mediante la automatización basada en IA

NUEVA YORK, 16 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- En la AWS Summit New York City, Automation Anywhere, líder en Automatización de Procesos Robóticos (APA), anunció hoy que ha obtenido la Competencia en IA Generativa de AWS. Este reconocimiento refleja la experiencia técnica demostrada de Automation Anywhere y el éxito de sus clientes en el diseño, la implementación y la puesta en marcha de soluciones de IA generativa en AWS.

"Obtener la Competencia en IA Generativa de AWS subraya la solidez de nuestro sistema de automatización robótica basado en IA y valida el impacto real que brindamos a los clientes empresariales", afirmó Adi Kuruganti, director de producto de Automation Anywhere. "Este reconocimiento confirma nuestra capacidad para combinar IA generativa, automatización y orquestación a escala, lo que ayuda a las organizaciones a optimizar la productividad, reducir la fricción en el trabajo y tomar decisiones más rápidas e inteligentes con la confianza y la agilidad de AWS".

El Programa de Competencias de AWS tiene como objetivo ayudar a los clientes a conectarse con socios de AWS que poseen amplios conocimientos y experiencia técnica en el uso de las tecnologías y las mejores prácticas de AWS para adoptar la IA generativa. Estos socios facilitan la integración y la implementación fluidas de soluciones basadas en AWS para satisfacer las necesidades únicas tanto de empresas emergentes como de empresas globales.

La Automatización de Procesos Robóticos (APA) de Automation Anywhere presenta una nueva clase de agentes de software impulsados por IA que gestionan de forma autónoma procesos empresariales complejos. Integrada con Amazon Bedrock, APA combina la IA generativa con automatización y orquestación de nivel empresarial para gestionar tareas dinámicas, acelerar la toma de decisiones y ofrecer resultados empresariales medibles. Diseñada con gobernanza y seguridad integradas, APA ayuda a las organizaciones a avanzar más rápido hacia la empresa autónoma, alcanzando nuevos niveles de agilidad, productividad y escalabilidad en todos los sectores. Más información: automationanywhere.com/rpa/agentic-process-automation.

