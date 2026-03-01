Avance del MWC 2026 | La IA de DOOGEE redefine la exploración: un ecosistema de escenarios completos

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 1 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Con la llegada del MWC 2026, DOOGEE llega a Barcelona con su nuevo lema: "DOOGEE AI, Explora más". Te invitamos a descubrir nuestros nuevos dispositivos estrella. Más allá de los teléfonos, presentaremos un ecosistema completo de dispositivos, que abarca teléfonos robustos profesionales, dispositivos para exteriores y tabletas inteligentes.

1. IA visible y audio inteligente

La IA tradicional resulta fría. DOOGEE la hace realidad con el teléfono conceptual con IA.

Teléfono con IA: Un amigo digital visible en la pantalla que muestra "emociones" según la duración de la batería. Simplemente introdúcelo en un documento para analizarlo al instante o usa la Tecla Inteligente para traducirlo en tiempo real.

Auriculares con cámara con IA: Captura tu recorrido sin necesidad de sostener el teléfono. Con una cámara de 8 MP y grabación HD 2K, ofrece una experiencia manos libres. Con estabilización EIS, 32 GB de almacenamiento y Wi-Fi 6, puedes grabar y transferir videos al instante. El diseño de conducción aérea garantiza la seguridad en oídos abiertos.

2. Dispositivos para cada necesidad

DOOGEE presenta dispositivos inteligentes para resolver problemas específicos en exteriores:

Para corredores: El BoneBeat Run Digital acaba con la preocupación por la batería gracias a su exclusiva pantalla LED de potencia. El BoneBeat Swim Ray cuenta con una luz deportiva dinámica para mayor seguridad nocturna y un diseño resistente al agua IP68 para nadar.

Para niños: La serie Anyscene (4G) ofrece tranquilidad a los padres con videollamadas HD, GPS en tiempo real y un diseño resistente al agua IP68.

Para atletas profesionales: El Anymoving M1 Pro registra tu recorrido mediante 6 sistemas satelitales y ofrece una batería que dura 15 días. El Anywise W1 Pro ofrece GPS de doble banda y mapas sin conexión en una pantalla AMOLED de 1,43".

3. Teléfonos robustos y urbanos

S300 Plus Thermal: Una herramienta profesional con imagen térmica HD, visión nocturna e intercomunicador POC.

V Max 2 Pro: El "rey de la batería" cuenta con una enorme batería de 22.000 mAh, pantalla de carga visual e intercomunicador POC.

Fire 7 Ultra: Te mantiene conectado incluso fuera de la red con un walkie-talkie Bluetooth integrado.

B10 Pro: Combina un estilo elegante con resistencia IP68/IP69K, con una pantalla de 120 Hz y una batería de silicio-carbono para viajeros de negocios.

4. Tabletas: De la oficina a la tienda de campaña

Tab E3 Max (14"): Un cine portátil con pantalla 2.1K y batería de 13.500 mAh.

Tab G6 Max (13.4"): Con Android 16, convierte cualquier lugar en una oficina móvil.

¡Vívelo de primera mano en el MWC 2026!

Fecha: Del 2 al 5 de marzo de 2026Lugar: Fira Gran Via, Barcelona, EspañaHall: 7 | Expositor: 7C58

