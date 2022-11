AVANCES DE CARA A LA COP27 A PESAR DE LOS RETOS GLOBALES ACTUALES (1)

Degree of Urgency: Accelerating Action to Keep 1.5°C on the Table

EL NUEVO INFORME DE ETC DESTACA LAS ACCIONES PRIORITARIAS PARA LIMITAR EL CALENTAMIENTO GLOBAL

LONDRES, 3 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- A pesar de los avances positivos de la COP26, las promesas y compromisos actuales de los países, aunque se apliquen en su totalidad, todavía no sitúan al mundo en la trayectoria para limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Para que el mundo tenga siquiera un 50 % de posibilidades de alcanzar ese objetivo, la COP27 debe actuar como catalizador para convertir los amplios compromisos nacionales en acciones concretas y allanar el camino hacia medidas más contundentes para eliminar el carbón y acabar con la deforestación.

La situación económica y política de cara a la COP27 es muy complicada. Además de las presiones persistentes derivadas de la pandemia de Covid-19 y de las interrupciones de la cadena de suministro, el mundo se enfrenta ahora a precios récord de la energía y de los alimentos en muchas regiones como consecuencia de la guerra en Ucrania. Todo ello está provocando una elevada inflación, un menor crecimiento y riesgos de recesión en muchos países.

Existe el peligro de que la seguridad energética y las presiones económicas a corto plazo, junto con las tensiones geopolíticas, desvíen la atención nacional e internacional de las cuestiones relacionadas con el cambio climático. Pero muchas de las acciones necesarias para construir una mayor seguridad energética también podrían impulsar una transición más rápida hacia una economía baja en carbono, como se describe en el documento de ETC enlace . A pesar de los vientos en contra geopolíticos y macroeconómicos a nivel mundial, hay algunas pruebas de progreso en los compromisos climáticos.

Mantener 1,5°C en la mesa

Algunas voces cuestionan que una trayectoria de 1,5 °C siga siendo factible. Sin embargo, cada aumento de 0,1 °C por encima de los 1,5 °C tendrá efectos enormemente significativos en el cambio climático. El mundo debe seguir aspirando a este objetivo y asegurarse de que cualquier superación del mismo sea lo más baja posible. Por lo tanto, tanto el pleno cumplimiento de los compromisos de la COP26 como los nuevos avances en la COP27 son esenciales para que el mundo tenga la oportunidad de limitar el calentamiento global a 1,5°C.

"A pesar de los actuales retos económicos y políticos mundiales, debemos seguir centrándonos en las crisis globales que presenta el cambio climático. Cada aumento de 0,1 °C por encima de 1,5 °C tendrá un impacto enormemente significativo. Muchas de las acciones necesarias para construir una mayor seguridad energética también podrían impulsar una transición más rápida hacia una economía baja en carbono más resistente y estable. Por lo tanto, tanto el pleno cumplimiento de los compromisos de la COP26 como los nuevos avances en la COP27 son esenciales para que el mundo tenga un 50 % de posibilidades de limitar el calentamiento global", comentó Adair Turner, presidente, Energy Transitions Commission.

3 áreas prioritarias para acelerar el progreso

En este contexto, el nuevo informe de ETC titulado Degree of Urgency: Accelerating Action to Keep 1.5°C on the Table (Grado de urgencia: Acelerar la acción para mantener 1,5°C en la mesa) destaca tres áreas prioritarias para acelerar el progreso:

"Los países desarrollados deben aprovechar la oportunidad creada por la elección de Lula, proporcionando el apoyo financiero que puede permitir a Brasil acabar rápidamente con la deforestación: este es un acuerdo que espera ser alcanzado en la COP27", dijo Adair Turner, presidente, Energy Transitions Commission.

Avances en la COP26, pero todavía hay una "brecha de ambición

A pesar del impulso positivo de la COP26, sigue existiendo una "brecha de ambición": las promesas y los compromisos actuales de los países no sitúan todavía al mundo en una trayectoria de 1,5 °C.

Las promesas formales de los países (NDCs) y los objetivos de neto cero que salieron de la COP26 sitúan al mundo en una trayectoria por encima de los 2°C de calentamiento. Aunque desde entonces 24 países han presentado NDCs actualizadas, sólo la de Australia tiene un impacto material en el cierre de la brecha de emisiones en 2030.

La COP26 también dio lugar a una serie de acuerdos sectoriales -entre los que se incluyen la eliminación de la deforestación, el metano y el carbón- por parte de los países y los participantes privados que, si se cumplen en su totalidad, podrían situar al mundo en la senda de los 1,8 °C. Sin embargo, la gran mayoría aún no se ha traducido en compromisos formales de los países, y los acuerdos más importantes, como el de poner fin a la deforestación para 2030, están gravemente infrafinanciados.

Avances positivos, pero todavía hay una "brecha de implementación"

A pesar de los avances alentadores en materia de política y tecnología, el mundo también se enfrenta a una "brecha de implementación" entre los objetivos prometidos y los avances sobre el terreno.

Este año se han adoptado importantes medidas políticas en la UE, Estados Unidos y China que han empezado a salvar la brecha de implementación, con objetivos ambiciosos (y sólidas perspectivas de aplicación) establecidos en el paquete REPowerEU, la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos y el 14º Plan Quinquenal de China.

Mantener vivo 1,5°C: ¿qué se puede hacer?

El mundo tiene un presupuesto de carbono cada vez más reducido para 1,5 °C (500 Gt a partir de 2020, 420 Gt a partir de principios de 2022), por lo que el tiempo para actuar se está agotando.

A pesar de las buenas noticias sobre los compromisos y la aplicación de los países desarrollados y China, las cifras actuales no alcanzan los 1,5 °C: en una trayectoria de plena aplicación, los países desarrollados, China y la India por sí solos probablemente sobrepasarían el presupuesto de carbono necesario para "mantener vivo 1,5 °C".

Para cuadrar los objetivos de reducción de emisiones a nivel mundial y las necesidades de desarrollo económico de las economías emergentes y en desarrollo, será necesario que todos los países -pero en particular las economías desarrolladas y China- alcancen como mínimo, e idealmente superen o aumenten, los compromisos de reducción de las emisiones. Esto impulsará el progreso tecnológico que a su vez reducirá los costes de mitigación en todo el mundo.

"La ETC destaca las acciones críticas para las naciones y las empresas si el mundo tiene alguna posibilidad de limitar el calentamiento global a 1,5°C. La movilización del liderazgo mundial es el núcleo de las campañas Race to Resilience y Race to Zero, y las recomendaciones de ETC demuestran que es técnica y económicamente viable volver a la senda de la colaboración. La creación de un impulso es una cosa, pero ahora es crucial que pasemos a una ejecución rápida para lo que queda de la década de 2020", señaló Nigel Topping, defensor de alto nivel de las Naciones Unidas para el cambio climático en el Reino Unido.

En todos los ámbitos, una acción política ambiciosa puede marcar el camino, pero identificamos dos impulsores clave adicionales de la acción:

· La necesidad de abordar las emisiones procedentes de la agricultura, los bosques y otros sectores de uso de la tierra, y en particular las emisiones de metano y de CO procedentes de la deforestación que se derivan del consumo de carne roja: para solucionarlas será necesario modificar la dieta o introducir cambios tecnológicos como el desarrollo de carne sintética.

· Y la necesidad de aumentar la financiación para eliminar el carbón, acabar con la deforestación y desarrollar pronto la eliminación de dióxido de carbono a gran escala.

"En el año transcurrido desde la COP26, en el que las prioridades nacionales han parecido alejarse del clima, un balance de los progresos realizados sobre el terreno revela un panorama mixto. El despliegue de las energías renovables y de los vehículos eléctricos es rápido y va en aumento, y también hay optimismo en torno a los avances en la industria pesada y al progreso de la eficiencia energética. Sin embargo, esto no es suficiente y es urgente avanzar en la reducción de las emisiones de metano, en la pronta eliminación del carbón y en el fin de la deforestación", dijo Mike Hemsley, director adjunto, Energy Transitions Commission.

Aunque tanto los países de renta alta como los que están en vías de desarrollo pueden hacer más para acelerar sus propias reducciones de emisiones, existen otras dos opciones que pueden acelerar el progreso:

1. Flujos de financiación en forma de inversiones y pagos del sector público y privado para que los países de renta baja avancen más rápido de lo que permitiría el intercambio de tecnología y políticas por sí solo.

2. Una ampliación más rápida y una mayor contribución de las soluciones de emisiones negativas junto con reducciones rápidas y profundas de las emisiones, tal y como destaca ETC en enlace .

Sumant Sinha, presidente, fundador y consejero delegado de ReNew Power declaró que, "Es vital que los países de todo el mundo sigan avanzando y enfrentándose juntos al reto global del cambio climático. Es necesario actuar con urgencia para cumplir el doble objetivo de reducir las emisiones y satisfacer las necesidades de desarrollo económico de los países emergentes y en desarrollo. El rápido despliegue de la energía con cero emisiones de carbono, con el apoyo de un entorno político adecuado, es clave para garantizar una transición económica real que beneficie al planeta".

