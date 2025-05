Averna nombrada una de las empresas mejor gestionadas de Canadá por quinto año consecutivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Averna, que recibió su primer premio Canada's Best Managed en 2020, ha vuelto a obtenerlo en 2025 para mantener su estatus de empresa Best Managed Gold Standard

MONTREAL, 7 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Averna, proveedor líder mundial de soluciones de pruebas y calidad, ha sido reconocido por su rendimiento líder en el sector, sus prácticas empresariales globales y su crecimiento sostenido al recibir el prestigioso premio 2025 Canada's Best Managed Companies como Gold Standard Winner, por segundo año consecutivo. Celebrando más de 30 años, el programa Canada's Best Managed Companies premia la excelencia en empresas privadas de propiedad canadiense con ingresos de 50 millones de dólares o más. Para obtener la designación, las empresas son evaluadas por su liderazgo en las áreas de estrategia, cultura y compromiso, capacidades e innovación, gobernanza y rendimiento financiero.

La dedicación de todo nuestro equipo me llena de inmenso orgullo y es la razón por la que seguimos siendo ganadores de la norma de oro, declaró François Rainville, presidente y consejero delegado de Averna. La cultura de Averna, basada en la diversidad de talentos, una fuerte orientación al cliente, el trabajo en equipo, la determinación inquebrantable y la innovación continua, es la base de nuestros logros sostenidos. A medida que nuestra presencia internacional se expande, también lo hace nuestro compromiso con la responsabilidad medioambiental global, evidenciado por la aplicación de nuestro programa ESG. Este premio sirve como poderosa validación de que nuestros esfuerzos están alineados con un futuro positivo.

Canada's Best Managed Companies es uno de los principales programas de premios empresariales del país que reconoce a las empresas innovadoras y de categoría mundial. Cada año, cientos de empresas compiten por esta designación en un proceso de evaluación riguroso e independiente. Los candidatos son evaluados por un jurado independiente en el que están representados los patrocinadores del programa e invitados especiales.

El alto rendimiento sostenido de Averna y su presencia distintiva en un entorno tecnológico en constante evolución son directamente atribuibles a la agilidad de sus talentosos equipos en ahora 11 países. Estos 1.100 empleados están impulsados por una dedicación implacable a la innovación y al éxito en el mercado. Con esta base, Averna sigue persiguiendo estratégicamente su objetivo de establecerse como líder mundial en la integración de soluciones de ingeniería de pruebas y calidad.

La cohorte 2025 de Empresas Mejor Gestionadas comparte temas comunes, como el fomento de una cultura centrada en las personas, la aplicación de un marco empresarial estratégico, la inversión en innovación y avances tecnológicos, y el mantenimiento de la resiliencia financiera y una sólida gobernanza empresarial. En conjunto, estas prácticas fortalecen la economía canadiense promoviendo el crecimiento sostenible, mejorando la competitividad y cultivando un próspero ecosistema empresarial.

Best Managed es un prestigioso premio que reconoce las contribuciones significativas y continuas dentro del panorama empresarial de Canadá, indicó Lorrie King, socia de Deloitte Private, Líder Global de Best Managed y Co-Líder del programa Canada's Best Managed Companies. Las empresas como Averna que alcanzan este alto nivel de excelencia demuestran una adaptabilidad, versatilidad y agudeza estratégica constantes. Año tras año, prosperan en un mercado competitivo y rápidamente cambiante y deberían estar orgullosas de su crecimiento.

Acerca de Canada's Best Managed Companies

Canada's Best Managed Companies sigue siendo la marca de excelencia para las empresas privadas de propiedad y gestión canadienses. Cada año, desde el lanzamiento del programa en 1993, cientos de empresas emprendedoras han competido por esta designación en un proceso riguroso e independiente que evalúa sus capacidades y prácticas de gestión. Los premios se conceden en cuatro niveles: 1) nuevo ganador de Canada's Best Managed Companies, uno de los nuevos ganadores seleccionados cada año; 2) ganador de Canada's Best Managed Companies, galardonados que han vuelto a presentar su candidatura y han conservado con éxito su designación de mejor empresa gestionada durante dos años más, sujeto a una revisión operativa y financiera anual; 3) ganador Gold Standard, después de tres años consecutivos manteniendo su condición de mejor empresa gestionada, estos ganadores han demostrado su compromiso con el programa y han conservado con éxito su premio durante 4-6 años consecutivos; 4) miembro Platinum Club, ganadores que han mantenido su condición de mejor empresa gestionada durante siete años o más. Los patrocinadores del programa son Deloitte Private, CIBC, EDC, The Globe and Mail y TMX Group. Para más información, visite la página web www.bestmanagedcompanies.ca.

Acerca de Averna

Como integrador global de soluciones de pruebas y calidad, Averna colabora con diseñadores de productos, desarrolladores y fabricantes de equipos originales para ayudarles a lograr una mayor calidad de los productos, acelerar el tiempo de comercialización y proteger sus marcas. Fundada en 1999, Averna ofrece conocimientos especializados y soluciones innovadoras de ensayo, inspección por visión, ensamblaje de precisión y automatización que aportan importantes ventajas técnicas, financieras y de mercado a clientes de los sectores aeroespacial, automoción, electrónica de consumo, energía, industria, dispositivos médicos y ciencias de la vida, semiconductores, telecomunicaciones y otros. Averna tiene oficinas en todo el mundo y numerosas certificaciones industriales como ISO 9001:2015, registro ITAR. www.averna.com

Información de contacto: Si desea más información contacte con: media@averna.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2679895/Averna_Technologies_Inc__Averna_named_one_of_Canada_s_Best_Manag.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/averna-nombrada-una-de-las-empresas-mejor-gestionadas-de-canada-por-quinto-ano-consecutivo-302447247.html