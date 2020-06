- El operador de exámenes para escuelas preparatorias, AzuriteStyle Co., desarrolla una nueva mascarilla antibacterial refrescante que permite respirar por la nariz, comenzando con sus ventas en el extranjero el 20 de junio

YOKOHAMA, Japón, 29 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- El operador de exámenes para escuelas preparatorias, AzuriteStyle Co., Ltd., ha desarrollado una mascarilla antibacterial refrescante que permite respirar por la nariz. Debido a la epidemia del coronavirus, los estudiantes han tenido que llevar una amplia variedad de mascarillas, y las preocupaciones de los ponentes en relación a las "dificultades para respirar, que han prevenido el mantenimiento de la concentración" y la "mala calidad que supone una reducción de las funciones cerebrales" han llevado a desarrollo de esta mascarilla. "AzuriteStyle" es una marca original que prioriza el "Made in Japan" desde la planificación hasta la costura. Las ventas a nivel internacional comenzaron el 20 de junio en 30 países destacados, incluyendo países con educación avanzada de Europa y Asia, además de Estados Unidos, donde hay mucha atención puesta en la respiración nasal.

URL del sitio EC: http://www.azurite-style.com [http://www.azurite-style.com/]

Las mascarillas desechables, creadas con materiales bloqueantes, permiten una escasa permeabilidad del oxígeno. Se comercializan mascarillas de diferentes telas, pero la mayor parte de ellas emplean diseños de 3 dimensiones que ahorran trabajo y costes durante los procesos de fabricación. A pesar de ello, AzuriteStyle ha determinado que los diseños de 3 dimensiones no pueden crear un espacio suficiente para preservar la respiración por la nariz. La compañía se ha centrado en la creación de un diseño plisado que garantice el espacio respiratorio sin oprimir con un encaje duradero para cualquier tipo de nariz o de cara. Esto diseño original no solo necesita de más tiempo y esfuerzo en lo que respecta a su creación, sino que también hace que sea imposible fabricar de forma adecuada sin la tecnología precisa. La mascarilla AzuriteStyle cuenta además con telas japonesas seleccionadas de forma cuidadosa que no se estropean al lavarse.

Como vamos a tener que llevar la mascarilla en los calurosos días de verano, la compañía ha añadido la característica "cool-to-the-touch". Selecciona de forma cuidadosa las telas multi-funcionales con atributos que incluyen características "antibacteriales", "reducción UV", "cool-to-the-touch", "absorción de agua y secado rápido", "efectos de supresión del aumento de la temperatura" y una "textura cómoda". La mascarilla elimina las causas del crecimiento de bacterias, falta de ventilación y daños en la piel. Está disponible además un tipo orgánico para todos los que padecen una piel sensible a las alergias.

La mascarilla cuenta además con una hoja que se pone fría con tan solo humedecerla y agitarla. Si el usuario inserta esta hoja en el bolsillo interior, enfría el interior de la mascarilla. La gama de mascarillas grandes, medianas y pequeñas de la compañía cuenta con tamaños compatibles con todo el mundo, desde bebés hasta adultos.

