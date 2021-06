La becas de ESSCA aún pueden ser solicitadas por los candidatos internacionales

ANGERS, Francia, 14 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- En ESSCA estamos comprometidos con el reconocimiento y el fomento del talento allí donde se encuentre. Los estudiantes internacionales pueden acceder a una serie de becas basadas en el talento.

ESSCA ofrece becas a los estudiantes internacionales para los siguientes programas: Bachelor in International Management, Master in Management, Master of Science in Finance, Digital and Big Data for value, Entrepreneurship and Design Thinking, International and Sustainable Management, Asia Luxury Marketing and Asia Digital Marketing and Business.

ESSCA lleva más de 110 años formando a personas con talento para una trayectoria laboral exitosa centrada en la gestión, por lo que creemos que podemos ayudar a los estudiantes a construir su futuro.

Somos una de las principales Grande Ecole francesas y estamos entre el 1% de las escuelas de negocios del mundo que cuentan con la acreditación AACSB, AMBA y EQUIS, lo que significa que un título de ESSCA es reconocido y respetado en todo el mundo.

La evaluación de la beca se lleva a cabo en conjunto con los procesos de admisión de nuestros programas teniendo en cuenta asimismo los documentos que se aporten: solicitud de beca, essay o redacción, transcripciones de la universidad y/o de la escuela secundaria, e informes de entrevista.

Los tipos de becas para el año académico 2021-2022 son:

Regional Talent Scholarships

Global Leaders Scholarship

Diversity Scholarship

Las becas de ESSCA oscilan entre 1.500 y 2.500 euros de matrícula que se descontarán de la misma durante el primer año del programa elegido. Próxima convocatoria: 15 de junio de 2021

Acerca de ESSCA

Con 111 años de existencia, ESSCA School of Management es una Grande École de postgrado. Ofrece varios cursos de marketing, negocios, finanzas, RR.HH., digital y consultoría. Es miembro de la Conférence des Grandes Ecoles e imparte un diploma de Bac + 5 avalado a nivel nacional, un máster y ofrece Programas de licenciatura, máster especializado y máster en ciencias. ESSCA School of Management forma parte del 1% de las escuelas de gestión del mundo triplemente acreditadas por AACSB, AMBA y EQUIS, por la excelencia de su programa, su orientación internacional y sus fuertes vínculos con las empresas. Hoy en día cuenta con una red de más de 16.000 antiguos alumnos en todo el mundo. Establecida en 8 centros de enseñanza en Francia y en el extranjero, el Grupo ESSCA ofrece un plan de estudios internacional en colaboración con una amplia red de universidades asociadas en 55 países.

https://international.essca.fr/

Contacto para la prensa: ESSCAMarguerite MoulinTél. : +33 : (0)2 41 73 47 47marguerite.moulin@essca.fr