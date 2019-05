Beckman Coulter presenta la solución de automatización total de laboratorio que agiliza la obtención de resultados (2)

Publicado 02/05/2019 8:01:27 CET

Para obtener más información sobre el DxA 5000, visite BeckmanCoulter.com/DxA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2424544-1&h=1653947423&u=https%3A%2F%2Fwww.beckmancoulter.com%2Fproducts%2Fautomation%2FIndustry-Standard-for-TAT%3Futm_source%3Dpress-release%26utm_medium%3Dpr%26utm_content%3D%26utm_campaign%3Dous-auto-2019-dxa-5000&a=BeckmanCoulter.com%2FDxA]. Beckman Coulter también mostrará el DxA 5000 en el estand 188 del evento EuroMedLab en Barcelona (España) del 19 al 23 de mayo de 2019. Para obtener más información sobre lo que Beckman Coulter ha programado para la conferencia, visite nuestra página de la conferencia EuroMedLab en BeckmanCoulter.com/events [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2424544-1&h=2504836588&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D2424544-1%26h%3D3503599466%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2424544-2%2526h%253D786770589%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.beckmancoulter.com%25252Fen%25252Flearning-and-events%25252Fevents%25252Feuromedlab-2019%25253Futm_source%25253Dpress-release%252526utm_medium%25253Dpr%252526utm_content%25253D%252526utm_campaign%25253Dous-multi-2019-eml%2526a%253DBeckmanCoulter.com%25252Fevents%26a%3DBeckmanCoulter.com%252Fevents&a=BeckmanCoulter.com%2Fevents].

Acerca de Beckman Coulter DiagnosticsEn Beckman Coulter apostamos por el progreso de una sanidad para todos aplicando el poder de la ciencia, la tecnología y la pasión y creatividad de nuestros grupos de trabajo al fomento de la función que desempeña el laboratorio de análisis clínicos en la mejora de los resultados sanitarios. Nuestros sistemas de diagnóstico se utilizan en el marco de complejas pruebas biomédicas y pueden encontrarse en hospitales, laboratorios de referencia y consultorios médicos de muy diversas partes del mundo. Beckman Coulter ofrece una combinación exclusiva de personal, procesos y soluciones pensados para elevar el rendimiento de los laboratorios clínicos y las redes de servicios sanitarios, lo que conseguimos acelerando la prestación de la atención médica gracias a una gama de sistemas relevantes en este ámbito, acercando a todas las personas las ventajas de la automatización, otorgando la posibilidad de obtener mejores conocimientos mediante la informática clínica y sacando a la luz, mediante el establecimiento de colaboraciones de alto rendimiento, un valor antes oculto. Beckman Coulter, empresa operadora de Danaher Corporation desde el año 2011, tiene su sede en Brea (California) y cuenta con más de 11.000 empleados en todo el globo, quienes ponen todo su empeño en hacer del mundo un lugar más saludable.

*El DxA 5000 está pendiente de la aprobación 510(k) por parte de la FDA. No está todavía disponible para su uso en diagnóstico in vitro en los Estados Unidos. Solo está disponible para su uso en investigación. Las prestaciones de rendimiento de este producto todavía no se han establecido.

© 2019 Beckman Coulter. Todos los derechos reservados. Beckman Coulter, el logotipo estilizado y las marcas de productos y servicios de Beckman Coulter que aquí se mencionan son marcas comerciales o registradas de Beckman Coulter, Inc., en los Estados Unidos y en otros países.

CONTACTO: CONTACTO: Roslyn Whitehurst, Relaciones Públicas de BeckmanCoulter, 714-961-4391, rwhitehurst@beckman.com

