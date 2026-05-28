Beelink presenta la línea Wildcat Lake con tecnología Intel 18A

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Beelink ha presentado oficialmente su primera línea de productos basada en la plataforma de bajo consumo Wildcat Lake de Intel, que ofrece rendimiento de última generación, capacidades de IA y eficiencia en sistemas de escritorio compactos. La nueva serie incluye dos mini PC y un dispositivo NAS, lo que convierte a Beelink en la primera marca tecnológica en implementar Wildcat Lake en varias categorías de productos.

Intel 18A: un salto fundamental

La plataforma se basa en la avanzada tecnología de proceso 18A de Intel. El nuevo nodo incorpora transistores RibbonFET con compuerta envolvente y suministro de energía PowerVia en la parte posterior, lo que mejora significativamente la eficiencia energética, el rendimiento térmico y la estabilidad de la señal en comparación con los diseños anteriores basados en FinFET. Combinado con los nuevos núcleos de alto rendimiento Cougar Cove y los núcleos de eficiencia Darkmont de Intel, Wildcat Lake ofrece un mayor rendimiento con un menor consumo de energía.

El procesador Intel Core 3 304 impulsa toda la gama de productos Wildcat Lake de Beelink. Este chip cuenta con un núcleo de alto rendimiento, cuatro núcleos de eficiencia, gráficos Xe3-LPG integrados y una NPU integrada para cargas de trabajo de IA. En comparación con el anterior Core i3-N305, el Core 3 304 ofrece un rendimiento de un solo núcleo un 120 % superior y un rendimiento multinúcleo aproximadamente un 60 % mejor. Además, ofrece hasta 24 TOPS de potencia de cálculo total para IA, lo que permite productividad asistida por IA, inferencia local y aplicaciones inteligentes en tiempo real.

Matriz completa de productos

Los tres sistemas Beelink son compatibles con puertos USB4 duales y redes 10GbE, aunque están dirigidos a diferentes escenarios de usuario.

El EQ mini se centra en configuraciones de escritorio minimalistas con un diseño ultracompacto y una fuente de alimentación integrada de 45 W para la productividad diaria y las cargas de trabajo de IA.

El EQi añade compatibilidad con doble red mediante una combinación de Ethernet de 10 GbE y 2,5 GbE, además de una fuente de alimentación integrada de 85 W, lo que lo hace adecuado para entornos de redes, computación perimetral y multitarea.

El ME Pro combina la funcionalidad de un mini PC y un NAS en una única plataforma compacta, que cuenta con dos bahías para unidades de 3,5 pulgadas, además de conectividad de red de 10 GbE y 2,5 GbE para aplicaciones de productividad e inteligencia artificial con gran capacidad de almacenamiento.

La nueva gama también refleja la creciente tendencia hacia ordenadores de sobremesa compactos preparados para IA que priorizan la eficiencia, la conectividad y la versatilidad de implementación. Al combinar la aceleración de IA moderna con un bajo consumo energético, Beelink posiciona los sistemas Wildcat Lake como soluciones prácticas para usuarios domésticos, creadores, pequeñas empresas y entornos de computación perimetral.

Con el lanzamiento de la gama Wildcat Lake, Beelink pretende llevar la tecnología Intel 18A y la aceleración de IA a sistemas más accesibles y de bajo consumo, ayudando a expandir los PC con IA más allá del mercado prémium y a integrarlos en la informática de escritorio convencional.

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