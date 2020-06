Binance anuncia la solución B2B para comerciantes para integrar nativamente la función Buy Crypto

MOSCÚ, 24 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Binance [https://www.binance.com/en], la compañía global de blockchain tras el mayor mercado de activos digitales del mundo por volumen de comercio y usuarios, ha anunciado hoy Binance Access, una solución business-to-business (B2B) para comerciantes, vendedores y carteras para integrar la funcionalidad "buy crypto" en su plataforma. Integrando Binance Access, los comerciantes y vendedores pueden permitir que sus usuarios compren criptomonedas directamente en su plataforma a través de Binance sin abandonar su interfaz.

Binance Access es una API estándar operada en Binance.com, que está disponible para clientes y socios como parte de la iniciativa Open Platform [https://www.binance.com/en/blog/421499824684900417/The-Futur...] de Binance. Binance Access permitirá automáticamente a los usuarios crear una cuenta Binance tras registrarse en el sitio del comerciante. Los usuarios pueden comprar criptomonedas directamente desde la interfaz del comerciante utilizando su saldo autorizado disponible. Aunque la criptomoneda adquirida vaya directamente a la cuenta Binance del usuario para asegurar el más alto nivel de seguridad y participación en el programa SAFU de Binance, los usuarios pueden seguir comprando criptomonedas en la plataforma del comerciante.

"Binance Access permite a las empresas ofrecer un servicio de mercado todo en uno a sus clientes y usuarios sin operar una bolsa de valores, racionalizando el proceso para proveedores de servicios y usuarios finales", dijo el consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao (CZ). "Ofreciendo a otros agentes de la industria y empresas las herramientas y servicios para construir el ecosistema, esperamos reducir la barrera de entrada a la criptomoneda y habilitar más soluciones para impulsar la adopción como proveedor de infraestructura".

Binance Access está adaptado actualmente para las empresas que operan en el espacio de los activos digitales, incluyendo vendedores que aceptan pagos en criptomoneda y criptocarteras, permitiéndoles expandir sus ofertas y nuevas oportunidades para escalar en el ecosistema criptográfico. Los comerciantes y empresas que buscan integrar la solución Binance Access deben tener capacidad autorizada y ser totalmente cumplidores en las jurisdicciones en las que sirven para ser aptos.

La integración sin fisuras de la solución implica la implementación de una API estándar e integración de la funcionalidad "buy crypto" en la interfaz de la plataforma y estará lista para uso poco después. Si el usuario ya ha pasado la verificación KYC (Know Your Customer) en la plataforma del comerciante, no se requiere verificación adicional en Binance. La plataforma de e-wallet Advcash es la primera plataforma que ha integrado la solución Binance Access.

A principios de este año, Binance introdujo la iniciativa Open Platform comprometida con ofrecer soluciones de infraestructura y recursos a la industria que les ayudasen a construir un crecimiento sostenible para el ecosistema criptográfico global. Iniciativas bajo la Open Platform incluyen el Binance Brokerage Program, Binance Cloud y Binance Widget.

Para más información, contacte con access@binance.com[mailto:access@binance.com] y solicite aquí [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0-ugqd0u8NImMIzvA...] unirse al programa Binance Access.

Acerca de Binance

Binance es el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomoneda líder en el mundo con una serie de productos financieros que incluye el mayor intercambio de activos digitales por volumen. Habiendo ganado la confianza de millones de personas en todo el mundo, la plataforma Binance se dedica a aumentar la libertad del dinero para los usuarios e incluye una cartera sin precedentes de productos criptográficos, como: comercio y finanzas, educación, datos e investigación, bien social, inversión e incubación, soluciones de descentralización e infraestructura, y más. Para más información, visite: https://www.binance.com [https://www.binance.com/].

