BIRKENSTOCK LLEVA SU EXCLUSIVA EXPERIENCIA DE CONFORT AL BARRIO MADRILEÑO DE SALAMANCA

(Información remitida por la empresa firmante)

LINZ AM RHEIN, Alemania y MADRID, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- España se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos de BIRKENSTOCK en Europa. Ante el creciente reconocimiento de la marca, BIRKENSTOCK amplía su presencia comercial en el país. El 28 de julio, la firma abrió las puertas de su segunda tienda en Madrid. Con este nuevo establecimiento, BIRKENSTOCK cuenta ya con tres tiendas propias en España.

Aunque muchos consumidores españoles descubrieron la marca por primera vez estando de viaje, la demanda y el interés locales por BIRKENSTOCK, por su legado y por su filosofía han crecido de forma significativa. La nueva tienda de Madrid refleja esta tendencia y crea un espacio donde los consumidores pueden disfrutar de todo el universo BIRKENSTOCK: desde la plantilla original y la filosofía de la marca, basada en favorecer una forma natural de caminar, hasta su artesanía, sus materiales y sus últimas colecciones.

UN LUGAR DE ENCUENTRO Y DE INTERCAMBIO DE IDEAS

BIRKENSTOCK no sigue un modelo único para su red de tiendas. Cada nueva tienda se diseña de forma individual, inspirándose en el carácter, la cultura y el lenguaje arquitectónico de su entorno para crear una experiencia vinculada a la identidad local y fiel a la esencia de BIRKENSTOCK.

En Madrid, el diseño de la tienda se inspira en las tradicionales corralas de la ciudad, un tipo de edificio residencial muy extendido desde el siglo XVII y que se caracteriza por sus amplios patios centrales y sus galerías exteriores a través de las que se accede a cada vivienda. Más allá de su arquitectura distintiva, las corralas se diseñaron para fomentar un entorno abierto y favorecer la interacción social entre los vecinos. La tienda traslada este principio a un entorno comercial contemporáneo, creando un espacio abierto y acogedor que invita a los visitantes a recorrerla, relacionarse y conectar con la marca. Las macetas repartidas por toda la tienda recuerdan a las que tradicionalmente decoran los balcones que dan al patio interior. Este enfoque local está presente en todo el interior de la tienda. Las mesas de trabajo y las estanterías se inspiran en los tradicionales talleres de alpargatas, lo que confiere al espacio un vínculo distintivo con las tradiciones artesanales de Madrid. Una cuidada selección de objetos inspirados en El Rastro, el emblemático mercadillo de Madrid, añade un toque más de identidad local. Los materiales característicos de BIRKENSTOCK, como el corcho, el yute, el cuero y el látex natural, están presentes en toda la tienda, a lo que se suma un pavimento de piedra caliza envejecida, revoco texturizado en la fachada y travertino nogal.

Para nosotros, las tiendas son el lugar donde nuestro propósito cobra vida. Son el espacio en el que las personas pueden descubrir nuestra marca, probar la plantilla original y conectar de forma directa y personal con nuestra filosofía de caminar de la manera más natural posible. Cada tienda materializa esta idea de un modo que refleja el carácter de su entorno. La de Madrid es la última expresión de este enfoque, afirma Andrea Cannavò, vicepresidente de DTC de BIRKENSTOCK.

La nueva tienda de Madrid, el establecimiento número 51 de BIRKENSTOCK en Europa, ofrece una variada colección de productos, entre los que se incluyen sandalias, zuecos y zapatos. Cuenta con las últimas colecciones, la gama superior 1774 —que incluye la nueva y exclusiva colaboración de BIRKENSTOCK 1774 con Repetto— y la línea de cuidado corporal Care Essentials, elaborada con ingredientes de origen 100 % natural.

INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS Abierta a partir del 28 de julio Dirección de la tienda: C/ Claudio Coello, 44, Salamanca, 28001 Madrid, España Horario de apertura: Lunes a sábados 10:00 – 21:00 // Domingos 10:00 – 20:00

Imágenes de la tienda: DescargarCrédito fotográfico: BIRKENSTOCK/Javi Rico

Contacto de prensaBIRKENSTOCK Group Lenbach Palais Lenbachplatz 380333 München (Múnich)

SOBRE BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK es una marca internacional dirigida a todo tipo de público, independientemente de su edad, sexo, origen o estrato social, firmemente comprometida con un propósito claro: mantener la salud de los pies. Fundada en 1774, BIRKENSTOCK tiene sus raíces en la investigación de la biomecánica del pie humano con una amplia tradición familiar en la fabricación de calzado. Es una supermarca con una amplia gama de productos y firmas con un extenso abanico de precios, desde los más asequibles hasta los de alta gama, siendo plenamente consciente de la creciente necesidad de un estilo de vida comprometido y activo. BIRKENSTOCK se caracteriza por su funcionalidad, calidad y tradición; valores fundamentales de una marca que ofrece productos de varios ámbitos a sus clientes, como el calzado, los sistemas de descanso y la cosmética natural. BIRKENSTOCK es reconocida a nivel internacional como la inventora de su aclamada plantilla anatómica, así como del principio del naturgewolltes Gehen o cómo caminar de la manera más natural posible.

Con unos 7200 empleados en todo el mundo, BIRKENSTOCK defiende que la manera de fabricar un producto es tan importante como el producto en sí. Para garantizar unos elevados estándares de calidad, el Grupo aplica una estructura de fabricación integrada verticalmente y produce todas sus plantillas en Alemania. Además, más del 95 % de los materiales y componentes que emplea proceden de Europa, y más del 90 % de sus productos se fabrica en Alemania. Las materias primas se procesan respetando las normas más estrictas en cuestión social y medioambiental aplicables en el sector. BIRKENSTOCK dispone de laboratorios científicos de última generación para llevar a cabo las pruebas de materiales.

Con sede en Linz am Rhein, el Grupo BIRKENSTOCK cuenta con oficinas comerciales en Estados Unidos y Canadá, así como en Brasil, Japón, Corea del Sur, Dinamarca, Polonia, Suiza, Suecia, España, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Dubái, Singapur, India, China y Australia.

Birkenstock Group B.V. & Co. KGBurg Ockenfels, Linz am Rhein, Alemania

Para más información, ir a www.birkenstock-group.com.Nuestra tienda online se encuentra en www.birkenstock.com.

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