Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,79 millones de tokens (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,79 millones de tokens, y que el total de criptomonedas y efectivo en tenencias asciende a 11.800 millones de dólares

Bitmine posee el 4,8% del suministro total de ETH, que asciende a 120,7 millones.

Bitmine ha alcanzado el 96% de su objetivo de "alquimia del 5%" en tan solo 13 meses.

Bitmine recompró 6,1 millones de acciones ordinarias la semana pasada, en virtud del programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares anunciado previamente.

Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 Large-cap el 26 de junio de 2026.

Las acciones preferentes Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo BMNP.

Bitmine cuenta con 4.917.189 ETH en staking, lo que representa 9.600 millones de dólares a un precio de 1.948 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es un destino líder para el staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales.

Bitmine posee 61 millones de dólares en Eightco (NASDAQ: ORBS), siendo ahora una de las pocas empresas cotizadas en bolsa en el mundo que ofrece a los inversores exposición indirecta a OpenAI.

Bitmine Crypto + Efectivo Total y Valores Negociables + "Inversiones Innovadoras" suman un total de 11.800 millones de dólares, incluyendo 5,78 millones de tokens ETH, efectivo total y valores negociables por 268 millones de dólares, y otras criptomonedas.

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo selecto de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH.

NORWALK, Conn., 27 de julio de 2026/PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ha dado a conocer hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine, efectivo total y valores negociables, más moonshots, ascienden a un total de 11.800 millones de dólares.

A fecha de 26 de julio de 2026 a las 7:00 p.m. ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 5.787.414 ETH a 1.948 dólares por ETH (según Coinbase NASDAQ: COIN), 208 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 61 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo y valores negociables de 268 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,8% del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Bitmine recompró 6,1 millones de acciones ordinarias la semana pasada, un aumento con respecto a los 5,5 millones adquiridos la semana anterior. Aumentamos nuestra recompra de acciones porque consideramos que el creciente ratio ETH/BTC, a pesar de las menores probabilidades de aprobación de la Ley de Claridad en 2026, es una señal de que los precios de las criptomonedas se están fortaleciendo. De hecho, este ratio se encuentra ahora en su nivel más alto en 3 meses, en 0,3000, lo que pensamos que sirve para augurar un buen futuro para el fortalecimiento de los precios de ETH", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Los precios de ETH están alcanzando su nivel más alto en 10 semanas y, como han señalado muchos analistas técnicos, creemos que los próximos niveles clave a superar son los 2.000 y 2.500 dólares. Nuestro asesor, Tom DeMark, de DeMark Analytics, considera que estos niveles son objetivos a corto plazo si la comparación de ETH con el S&P 500 posterior a octubre de 1987 se mantiene", añadió Lee.

"Con la recompra de más de 11 millones de acciones ordinarias, Bitmine ha llevado a cabo la mayor recompra de acciones ordinarias jamás realizada para cualquier tesorería de activos digitales de ETH o Bitcoin", afirmó Lee. Desde el 1 de julio de 2026, Bitmine ha recomprado 11,6 millones de acciones ordinarias en el marco del programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares previamente autorizado.

"Durante la última semana, adquirimos 9.946 ETH. Bitmine ha comprado ETH semanalmente desde el inicio de la Estrategia de Tesorería de ETH el 30 de junio de 2025", indicó Lee.

El 16 de julio de 2026, Bitmine publicó el último mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a julio de 2026. El título del mensaje es "ETH es la cura para el Valle Inquietante de la Riqueza".

A principios del año 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in American VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. A pesar de que MAVAN se desarrolló originalmente para respaldar la propia tesorería Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya está apostado en la plataforma MAVAN.

Al 26 de julio de 2026, el total de ETH apostado en Bitmine ascendía a 4.917.189 (9.600 millones de dólares a 1.948 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por staking de ETH es de 299 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento BMNR a 7 días del 2,65%)", comentó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 254 millones de dólares. Estos 4,9 millones de ETH representan el 85% de los 5,79 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,65% en 7 días", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se mantienen como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 843.775 BTC valorados en aproximadamente 59.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación de la acción asciende a 597 millones de dólares (promedio de 5 días, al 24 de julio de 2026), lo que la sitúa en el puesto 171 en Estados Unidos, por detrás de Hewlett Packard Enterprise (puesto 170) y por delante de HCA Healthcare (puesto 172) entre las 5.704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos (statista.come investigación de Fundstrat).

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") transformarán los servicios financieros en 2025 tanto como lo hizo Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, cuando puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates de Wall Street y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser mejores que el oro.

El mensaje del presidente está disponible en:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está destinando su capital excedente a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Si desea conocer más detalles síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos como "espera", "proyecta", "proyectado", "tiene la intención", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre:(i) Los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluyendo la iniciativa "alquimia del 5%" y la declaración de que Bitmine ha alcanzado el 96% de este objetivo; (ii) La estrategia de acumulación de activos digitales y las operaciones de staking de la compañía, incluyendo la declaración de que Bitmine tiene 4.917.189 ETH en staking que representan 9.600 millones de dólares, recompensas anuales proyectadas por staking de ETH de aproximadamente 299 millones de dólares (cuando el ETH de Bitmine esté completamente en staking por MAVAN y sus socios de staking), e ingresos anuales proyectados actuales por staking de aproximadamente 254 millones de dólares; (iii) la expansión prevista de MAVAN para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking de su clase; (iv) el compromiso continuo de la compañía de adquirir ETH semanalmente bajo su Estrategia de Tesorería de ETH; (v) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros como la acción de Estados Unidos del 15 de agosto de 1971 que puso fin a Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense; (vi) expectativas con respecto al programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares y su valor incremental para los accionistas, incluyendo declaraciones de que Bitmine ha ejecutado la mayor recompra de acciones comunes jamás realizada para cualquier Tesorería de Activos Digitales de ETH o Bitcoin; (vii) declaraciones con respecto a los niveles de precios esperados de ETH y objetivos técnicos, incluyendo expectativas de que los próximos niveles clave a superar son 2.000 dólares y 2.500 dólares para ETH; (viii) declaraciones con respecto a la inversión de la compañía en Eightco Holdings como una exposición indirecta a OpenAI; (ix) creencias respecto a que la relación ETH/BTC se encuentra en su nivel más alto en 3 meses y expectativas de que esto augura un buen futuro fortalecimiento de los precios de ETH; y (x) el crecimiento y avance futuro de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum, las actividades de recompra de acciones y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de negociación de las acciones comunes y las acciones preferentes Serie A de la compañía; los desarrollos normativos que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la Ley GENIUS y otras leyes pendientes e iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la compañía.; riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, excepto según lo exija la ley.

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