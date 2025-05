Blue Ridge Partners dirigirá las sesiones clave del 2025 PEI Operating Partners Forum Europe

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora de gestión global Blue Ridge Partners actuará como Socio de Conocimiento para el evento y dirigirá dos sesiones clave

LONDRES, 14 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Blue Ridge Partners se complace al anunciar su destacado papel durante 2025 PEI Operating Partners Forum Europe, que se lleva a cabo en Londres del 21 al 22 de mayo. La empresa lleva más de una década actuando como Socio de Conocimiento y dirigirá dos sesiones clave diseñadas para dotar a los socios operativos de conocimientos prácticos sobre la creación de valor y la diligencia comercial.

Jim Corey, consejero delegado y socio director de Blue Ridge Partners, presidirá el foro de este año, en el que se espera batir un nuevo récord de asistencia. Esta reunión de alto nivel de ejecutivos operativos, profesionales de las operaciones y líderes de opinión es una plataforma líder para el avance de las mejores prácticas en la creación de valor de capital privado.

El primer día, Blue Ridge Partners dirigirá la sesión plenaria de apertura, Unlocking Value Creation in Uncertain Times. La sesión estará moderada por Moti Shahani, director general de Blue Ridge Partners, y contará con la participación de destacados líderes de opinión de Bridgepoint y Cinven. En el debate se destacarán los resultados de la investigación realizada por la empresa en 2025 sobre la creación de valor comercial en el dinámico entorno de inversión actual.

El segundo día, la empresa organizará un desayuno de trabajo titulado Cracking the Commercial Code: How Operating Partners Create Value in Diligence. Los directores generales Vincent Schuller tot Peursum, Chris Madaus, y Pat Donegan se unirán a Hank Boye de THL para explorar cómo los inversores pueden crear convicción en las ofertas evaluando la durabilidad, escalabilidad y eficiencia del motor de ingresos de un objetivo.

"Estamos orgullosos de continuar nuestra asociación con PEI y esperamos colaborar con la comunidad operativa en este importante evento", explicó Corey. "Nuestras sesiones ofrecerán marcos prácticos para ayudar a los socios operadores a convertir las evaluaciones comerciales en acciones decisivas".

Acerca de Blue Ridge PartnersBlue Ridge Partners es una consultora de gestión global centrada exclusivamente en ayudar a las empresas a acelerar el crecimiento rentable de sus ingresos. La firma ha trabajado con más de 1.300 empresas para mejorar la comprensión estratégica del mercado, profundizar en las relaciones con los clientes y mejorar el rendimiento de las ventas y el marketing.

Blue Ridge Partners ha prestado sus servicios a más de 130 empresas de capital de riesgo y a sus empresas en cartera, apoyándolas en la evaluación de operaciones, la diligencia debida y la creación de valor tras la adquisición. Conocida por su enfoque práctico, la empresa ofrece resultados cuantificables con rapidez y eficacia.

