BMO Financial Group da a conocer los resultados del segundo trimestre de 2022 (3)

Lo más destacado de los resultados financieros

Segundo trimestre de 2022 comparado con el segundo trimestre de 2021:

Ingresos netos de 4.756 millones de dólares, un aumento de 1.303 millones de dólares; ingresos netos ajustados 1,3 de 2.187 millones de dólares, un aumento del 4% respecto a los 2.095 millones de dólares

Beneficio por acción (EPS) 2 de 7,13 dólares, un aumento de 1,91 dólares; EPS ajustado 1,2,3 de 3,23 dólares, un aumento del 3% respecto a los 3,13 dólares

Provisión para pérdidas crediticias (PCL) de 50 millones de dólares, frente a 60 millones de dólares

Rendimiento de los fondos propios (ROE) del 34,5%, frente al 10,2%; ROE ajustado 1,3 del 15,7%, frente al 16,7%.

Ratio de capital ordinario de nivel 1 4 del 16,0%, lo que supone un aumento del 13,0%.

Los dividendos aumentaron 0,06 dólares con respecto al trimestre anterior, hasta 1,39 dólares, lo que supone un aumento de 0,33 dólares o del 31% con respecto al año anterior.

Año 2022 comparado con el año 2021:

Ingresos netos de 7.689 millones de dólares, un aumento de 3.320 millones de dólares; ingresos netos ajustados 1,3 de 4.771 millones de dólares, un aumento del 15% respecto a los 4.133 millones de dólares

EPS 2 declarado de 11,57 dólares, un aumento desde los 4,93 dólares; EPS ajustado 1,2,3 de 7,12 dólares, un aumento del 15% desde los 6,19 dólares

Recuperación de la provisión para pérdidas crediticias de 49 millones de dólares, frente a una provisión de 216 millones de dólares

ROE del 28,0%, un aumento desde el 13,0%; ROE ajustado1,3 del 17,2%, un aumento desde el 16,3%

TORONTO, 26 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- En el segundo trimestre, finalizado el 30 de abril de 2022, BMO Financial Group (TSX: BMO) (NYSE: BMO) registró unos ingresos netos de 4.756 millones de dólares o 7,13 dólares por acción en términos declarados, y unos ingresos netos de 2.187 millones de dólares o 3,23 dólares por acción en términos ajustados.

"Hemos seguido obteniendo buenos resultados financieros este trimestre, impulsados por el crecimiento generalizado de los préstamos a clientes y la sólida calidad crediticia de nuestros negocios de P&C en Norteamérica, así como por los sólidos resultados de nuestros negocios sensibles al mercado, incluso en un contexto más difícil. Con una ejecución coherente y disciplinada de nuestra estrategia, seguimos cumpliendo nuestro compromiso de lograr un apalancamiento operativo positivo, al tiempo que invertimos para aumentar nuestros ingresos e impulsar nuestra agenda Digital-First", dijo Darryl White, consejero delegado, BMO Financial Group.

"Estamos bien posicionados para ayudar a nuestros clientes a navegar por el entorno cambiante y ofrecer un rendimiento sostenido, beneficiándonos de nuestra mezcla de negocios bien diversificada, las inversiones en talento y tecnología y la amplia gama de productos y servicios que ofrecemos. Durante el trimestre, hemos realizado importantes progresos en la preparación del cierre y la integración de nuestra adquisición de Bank of the West, incluida la ejecución de la emisión de acciones prevista.

"Nos mantenemos firmes en nuestros compromisos impulsados por el propósito de una economía próspera, un futuro sostenible y una sociedad inclusiva, ejemplificados a través de nuestro acuerdo recientemente anunciado con Export Development Canada (EDC). Esta colaboración aporta soluciones financieras innovadoras y sostenibles a las empresas canadienses, para ayudarlas a pasar de las operaciones intensivas en carbono a las que pueden eliminar o reducir significativamente las emisiones, apoyando nuestra ambición colectiva de un mundo neto cero", concluyó White.

Junto con la publicación de los resultados, BMO anunció un dividendo para el tercer trimestre de 2022 de 1,39 dólares por acción ordinaria, lo que supone un aumento de 0,06 dólares respecto al trimestre anterior y un incremento del 31% respecto al año anterior. El dividendo trimestral de 1,39 dólares por acción ordinaria equivale a un dividendo anual de 5,56 dólares por acción ordinaria.

Advertencia

La sección anterior contiene declaraciones prospectivas. Consulte la Advertencia sobre las declaraciones prospectivas.

Eventos importantes

Durante el primer trimestre de 2022, completamos la venta de nuestro negocio de gestión de activos en EMEA a Ameriprise Financial, Inc., incluyendo la transferencia de ciertos clientes de gestión de activos de Estados Unidos, y el 30 de abril de 2021 completamos la venta de nuestro negocio de banca privada en Hong Kong y Singapur a J. Safra Sarasin Group. En conjunto, nos referimos a estas operaciones como "desinversiones". Las desinversiones redujeron los ingresos netos en aproximadamente un 3%, tanto en términos declarados como ajustados, y los gastos en aproximadamente un 4% en términos declarados y un 5% en términos ajustados, en comparación con el año anterior.

El 20 de diciembre de 2021, anunciamos la firma de un acuerdo definitivo con BNP Paribas para adquirir Bank of the West y sus filiales. Según los términos del acuerdo, pagaremos un precio de compra en efectivo de 16.300 millones de dólares, o 13.400 millones de dólares netos de un exceso de capital estimado de 2.900 millones de dólares (al cierre) en Bank of the West. La transacción, que se espera que se cierre a finales del año 2022, está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo las aprobaciones regulatorias.

Al cierre, se espera que la adquisición añada aproximadamente 95.000 millones de dólares en activos, 58.000 millones de dólares en préstamos y 80.000 millones de dólares en depósitos a nuestro balance consolidado. Estas cantidades se basan en la posición financiera y los resultados de Bank of the West en el periodo finalizado el 31 de marzo de 2022. Esperamos financiar la transacción principalmente con el exceso de capital, lo que refleja nuestra sólida posición de capital y la generación de capital prevista.

El 29 de marzo de 2022, emitimos 20.843.750 acciones ordinarias por 3.106 millones de dólares para financiar una parte del precio de compra.

Esta adquisición se ajusta a nuestros objetivos estratégicos, financieros y culturales, y acelera significativamente nuestro crecimiento en Estados Unidos. Apoyándose en la solidez de nuestros resultados y en nuestra base integrada en Norteamérica, la adquisición aportará cerca de 1,8 millones de clientes a BMO y ampliará aún más nuestra presencia bancaria a través de 514 sucursales y oficinas comerciales y patrimoniales adicionales en los principales mercados de crecimiento de Estados Unidos. Tras el cierre, nuestra huella se ampliará a 32 estados, incluyendo una entrada inmediata en el atractivo mercado de California, donde esperamos ofrecer una oferta altamente competitiva a los nuevos mercados en crecimiento, combinando la fuerza de nuestra plataforma de banca digital y nuestro sólido equipo bancario para generar un buen crecimiento de clientes.

Uno de los puntos fuertes de Bank of the West son las profundas relaciones que se establecen entre sus empleados, sus clientes y las comunidades a las que han prestado servicio durante más de 100 años. Como parte de esta transacción, BMO no tiene previsto cerrar sucursales de Bank of the West y se compromete a conservar a los empleados de primera línea de las sucursales de Bank of the West.

Aprovechando nuestra profunda experiencia en integración y nuestra probada trayectoria de expansión en EE.UU., seguimos confiando en lograr unas sinergias de costes anuales antes de impuestos de aproximadamente 670 millones de dólares estadounidenses (860 millones de dólares canadienses) gracias a la eficiencia operativa de nuestros negocios combinados. La planificación de la integración está en marcha y es supervisada por una oficina de gestión de la integración conjunta.

Con arreglo a IFRS, el precio de compra se asignará al valor razonable de los activos y pasivos identificables de Bank of the West al cierre, y la diferencia se registrará como fondo de comercio. Las diferencias entre el valor razonable y el valor nominal, denominadas marca de valor razonable, se amortizarán a resultados a lo largo de la vida estimada del activo (pasivo) subyacente. Los activos intangibles identificados, incluido el intangible de los depósitos básicos relacionados con los depósitos sin vencimiento, se amortizarán a lo largo de su vida estimada. El valor razonable de los préstamos y depósitos a tipo fijo depende en gran medida de los tipos de interés. Si los tipos de interés aumentan, el valor razonable de los activos a tipo fijo adquiridos (en particular, los préstamos y los títulos) disminuirá, lo que dará lugar a un mayor fondo de comercio. Si los tipos de interés bajaran, ocurriría lo contrario. Por el contrario, el valor razonable de los activos (pasivos) a tipo variable y los depósitos sin vencimiento se contabilizan a la par, por lo que no se produce una compensación natural de la variación del valor razonable. Los cambios en el fondo de comercio en relación con nuestras hipótesis originales anunciadas el 20 de diciembre de 2021 afectarán a los ratios de capital al cierre, porque el fondo de comercio se trata como una deducción del capital según las normas de Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) Basel III. Además, dado que el precio de compra de la adquisición es en dólares estadounidenses, cualquier cambio en la conversión de divisas entre el dólar canadiense en relación con el dólar estadounidense entre el anuncio y el cierre de la adquisición, dará lugar a un cambio en el fondo de comercio equivalente en dólares canadienses.

Gestionamos de forma proactiva la exposición al capital por los cambios en el valor razonable de los activos y pasivos de Bank of the West al cierre. Como parte de nuestras acciones de gestión del valor razonable, suscribimos swaps de tipos de interés que aumentan su valor a medida que suben los tipos de interés, lo que se traduce en ganancias (pérdidas) a precio de mercado registradas en los ingresos por operaciones. Estos swaps se compensaron en gran medida desde la perspectiva del riesgo de tipos de interés mediante la compra de una cartera de bonos del Tesoro de EE.UU. de duración ajustada y otros instrumentos del balance que generan ingresos netos por intereses. En conjunto, estas operaciones tienen por objeto mitigar los cambios en el fondo de comercio derivados de las variaciones de los tipos de interés entre el anuncio y el cierre de la adquisición, y los ingresos (pérdidas) asociados se tratan como una partida de ajuste. Además, BMO suscribió contratos a plazo, que se califican como coberturas contables, para mitigar los cambios en el equivalente en dólares canadienses del precio de compra al cierre. Los cambios en el valor razonable de estos contratos a plazo se registran en Otros ingresos globales hasta el cierre de la transacción.

El impacto de las acciones de gestión del valor razonable en nuestros resultados se trató como una partida de ajuste. El trimestre actual incluyó 2.612 millones de dólares (3.555 millones de dólares antes de impuestos) de ingresos relacionados con la gestión de las variaciones de los tipos de interés, que comprenden 3.433 millones de dólares de ganancias antes de impuestos en el mercado de determinados swaps de tipos de interés registrados en ingresos no financieros y 122 millones de dólares de intereses antes de impuestos en una cartera de títulos del Tesoro de EE.UU. y otros instrumentos del balance registrados en los ingresos netos por intereses. Los resultados del año hasta la fecha incluyen 3.025 millones de dólares (4.117 millones antes de impuestos), de los cuales 3.950 millones de dólares antes de impuestos se registraron como ingresos no financieros y 167 millones de dólares antes de impuestos se registraron como ingresos netos por intereses. El impacto acumulado en nuestro coeficiente CET1 fue de 90 puntos básicos en relación con estas acciones de gestión del valor razonable. Además, los cambios en el valor razonable de los contratos a plazo aumentaron otros ingresos globales (OCI) en 170 millones de dólares en el trimestre actual y disminuyeron los OCI en 64 millones de dólares en lo que va de año.

Esta sección de Eventos Importantes contiene declaraciones prospectivas. Consulte la Advertencia sobre las declaraciones prospectivas.

Revisión de los resultados del segundo trimestre de 2022

El orden en el que se discute el impacto en los ingresos netos en esta sección sigue el orden de los ingresos, los gastos y la provisión para pérdidas crediticias, independientemente de su impacto relativo.

Los resultados y ratios ajustados, así como los importes y ratios en dólares estadounidenses que figuran en esta sección de Revisión del Rendimiento del Segundo Trimestre de 2022 se basan en criterios no GAAP y se comentan en la sección de Medidas Financieras no GAAP y otras.

Los ingresos netos declarados y ajustados aumentaron con respecto al año anterior, reflejando unos mayores ingresos netos en nuestros negocios de P&C, mientras que los ingresos netos de BMO Capital Markets y BMO Wealth Management disminuyeron. En cuanto a los ingresos declarados, Corporate Services registró ingresos netos en el trimestre actual, en comparación con una pérdida neta en el año anterior, mientras que la pérdida neta ajustada disminuyó.

Los resultados ajustados del trimestre actual excluyen el impacto de la adquisición anunciada de Bank of the West, que comprende ingresos relacionados con la gestión del impacto de las variaciones de los tipos de interés entre el anuncio y el cierre de la adquisición en su valor razonable y el fondo de comercio de 2.612 millones de dólares (3.555 millones de dólares antes de impuestos), así como costes de adquisición e integración de 26 millones de dólares (35 millones de dólares antes de impuestos). Los resultados ajustados también excluyeron una ganancia de 6 millones de dólares (8 millones de dólares antes de impuestos) y unos gastos de 15 millones de dólares (18 millones de dólares antes de impuestos) relacionados con la venta de nuestros negocios de gestión de activos en EMEA y Estados Unidos. Para más información, consulte la Nota 12 de los estados financieros consolidados provisionales no auditados de nuestro Informe a los Accionistas del segundo trimestre de 2022. El beneficio neto ajustado también excluye la amortización de activos intangibles relacionados con la adquisición y otros costes de adquisición e integración tanto en el trimestre actual como en el año anterior.

P&C de Canadá

Los ingresos netos declarados fueron de 940 millones de dólares y los ingresos netos ajustados fueron de 941 millones de dólares, ambos con un aumento de 163 millones de dólares o del 21% respecto al año anterior. Los resultados se vieron impulsados por un aumento del 11% en los ingresos, con mayores ingresos netos por intereses y no por intereses, mayores gastos y una menor provisión para pérdidas crediticias en comparación con el año anterior.

P&C de EE.UU.

Los ingresos netos declarados fueron de 588 millones de dólares, lo que supone un aumento de 50 millones de dólares o del 9% respecto al año anterior, y los ingresos netos ajustados fueron de 589 millones de dólares, lo que supone un aumento de 46 millones de dólares o del 8%. El impacto del fortalecimiento del dólar estadounidense aumentó el crecimiento de los ingresos netos en un 1%.

En dólares estadounidenses, los ingresos netos declarados fueron de 464 millones de dólares, un aumento de 32 millones de dólares o del 8% respecto al año anterior, y los ingresos netos ajustados fueron de 465 millones de dólares, un aumento de 28 millones de dólares o del 7%. Los resultados declarados y ajustados fueron impulsados por un aumento del 5% en los ingresos, con mayores ingresos netos por intereses, mayores gastos y una mayor recuperación de la provisión para pérdidas crediticias en comparación con el año anterior.

BMO Wealth Management

Los ingresos netos declarados fueron de 314 millones de dólares, frente a los 322 millones del año anterior, y los ingresos netos ajustados fueron de 315 millones de dólares, lo que supone un descenso de 14 millones de dólares o del 4%. Los ingresos netos declarados de Traditional Wealth fueron de 247 millones de dólares, frente a los 266 millones del año anterior, y los ingresos netos ajustados fueron de 248 millones de dólares, frente a los 273 millones de dólares, ya que el aumento de los ingresos subyacentes fue compensado con creces por el aumento de los gastos subyacentes y el impacto de las desinversiones. Los ingresos netos por seguros fueron de 67 millones de dólares, lo que supone un aumento de 11 millones de dólares (17%) con respecto al año anterior, debido a los movimientos más favorables del mercado en el trimestre actual.

BMO Capital Markets

Los ingresos netos declarados fueron de 448 millones de dólares, frente a los 558 millones del año anterior, y los ingresos netos ajustados fueron de 453 millones de dólares, frente a 565 millones. Los resultados declarados y ajustados reflejaron un aumento de los ingresos en Mercados Globales y Banca de Inversión y Corporativa, más que compensado por el aumento de los gastos y las provisiones para pérdidas crediticias en el trimestre actual, en comparación con la recuperación del año anterior.

Servicios Corporativos

Los ingresos netos declarados fueron de 2.466 millones de dólares, frente a una pérdida neta declarada de 892 millones de dólares en el año anterior, y la pérdida neta ajustada fue de 111 millones de dólares, frente a una pérdida neta ajustada de 120 millones de dólares. Los resultados declarados aumentaron, principalmente debido a los mayores ingresos por las acciones de gestión del valor razonable relacionadas con la anunciada adquisición de Bank of the West en el trimestre actual, y a los menores gastos por la amortización del fondo de comercio relacionado con la venta de nuestro negocio de gestión de activos en EMEA en el año anterior. Los resultados ajustados se vieron impulsados por unos ingresos más bajos, unos gastos menores y el impacto de un tipo impositivo más favorable en el año anterior.

Capital

El coeficiente de capital común de nivel 1 (CET1) de BMO era del 16,0% a 30 de abril de 2022, lo que supone un aumento del 14,1% a finales del primer trimestre de 2022, impulsado por la oferta pública de acciones ordinarias por valor de 3.100 millones de dólares, el beneficio de las acciones de gestión del valor razonable relacionadas con la adquisición anunciada de Bank of the West, la fuerte generación de capital interno y las acciones ordinarias emitidas desde la Tesorería en virtud del plan de reinversión de dividendos de los accionistas y de compra de acciones, parcialmente compensado por el aumento de los activos ponderados por riesgo. Para más información sobre las medidas de gestión del valor razonable, consulte la sección de Eventos Importantes.

Calidad crediticia

La provisión total para pérdidas crediticias fue de 50 millones de dólares, lo que supone un descenso de 10 millones de dólares respecto a los 60 millones de dólares del año anterior. La provisión total para pérdidas crediticias como porcentaje del promedio de préstamos netos y aceptaciones fue de 4 puntos básicos, en comparación con los 5 puntos básicos del año anterior. La provisión para pérdidas crediticias sobre préstamos deteriorados fue de 120 millones de dólares, lo que supone un descenso de 35 millones de dólares respecto a los 155 millones de dólares del año anterior. La provisión para pérdidas crediticias sobre préstamos deteriorados como porcentaje del promedio de préstamos netos y aceptaciones fue de 10 puntos básicos, en comparación con los 13 puntos básicos del año anterior. La recuperación de la provisión para pérdidas crediticias sobre préstamos deteriorados fue de 70 millones de dólares en el trimestre actual, frente a una recuperación de 95 millones de dólares en el año anterior. La recuperación en el trimestre actual reflejó una menor incertidumbre como resultado de la mejora del entorno de la pandemia, la mejora del crédito de la cartera y los cambios de modelo, parcialmente compensados por el deterioro de las perspectivas económicas, el aumento del peso de los escenarios adversos y el crecimiento de la cartera. El año anterior reflejó en gran medida una migración crediticia positiva y una mejora de las perspectivas económicas, parcialmente compensada por un escenario adverso más severo.

Consulte la sección Estimaciones contables críticas del Informe anual de BMO de 2021 y la Nota 4 de nuestros estados financieros consolidados anuales auditados para obtener más información sobre la reserva para pérdidas crediticias a 31 de octubre de 2021.

Apoyar un futuro sostenible e inclusivo

BMO tiene un profundo sentido del propósito: ser un campeón del progreso y un catalizador del cambio. Aprovechamos nuestra posición como proveedor líder de servicios financieros para crear oportunidades para que nuestras comunidades y nuestros grupos de interés realicen un cambio positivo y sostenible con la convicción de que el éxito puede y debe ser mutuo. En apoyo de nuestros clientes, comunidades y empleados, BMO:

Anunció un acuerdo con Export Development Canada (EDC) para aportar soluciones de financiación sostenible a las medianas y grandes empresas exportadoras canadienses, con el fin de ayudarles a realizar la transición de las operaciones intensivas en carbono a aquellas que puedan eliminar o reducir significativamente las emisiones. Somos la primera institución financiera que ofrece la nueva Garantía de Financiación Sostenible de EDC, un producto disponible a través del Programa de Financiación Sostenible de EDC, una fuente de financiación clave para permitir el apoyo que necesitarán las empresas canadienses.

Actuó como gestor principal conjunto de la transacción inaugural de bonos verdes del Gobierno de Canadá, un logro histórico. Esta transacción de 5.000 millones de dólares demuestra el liderazgo medioambiental de Canadá, garantiza que el gasto público se ajusta a los objetivos y principios climáticos, medioambientales y de emisiones de Canadá, y actúa como catalizador para el desarrollo continuo del mercado financiero sostenible en Canadá.

Se convirtió en la primera institución financiera de Canadá en aplicar la función True Name™ de Mastercard, que permite a las personas transgénero y no binarias utilizar el nombre que elijan en todas las tarjetas de crédito de BMO para consumidores y pequeñas empresas sin necesidad de cambiar el nombre legal. BMO Harris Bank fue la primera institución financiera a nivel mundial en asociarse con Mastercard para emitir estas tarjetas en 2019.

Anunció un nuevo compromiso de 5.000 millones de dólares para apoyar a las mujeres empresarias de Canadá. A través de este programa, BMO asignará 5.000 millones de dólares en capital durante cinco años a las mujeres empresarias.

El liderazgo de BMO sigue siendo reconocido en varias clasificaciones, entre ellas:

Reconocida como una de las empresas más éticas del mundo en 2022 por quinto año consecutivo por Ethisphere. Somos uno de los cinco bancos de todo el mundo, cuatro bancos de Estados Unidos y el único banco de Canadá que ha sido reconocido en 2022. El premio afirma el compromiso del banco de hacer lo correcto y operar con transparencia, buen gobierno e integridad en apoyo de una economía próspera, un futuro sostenible y una sociedad inclusiva.



Clasificado en primer lugar en el Insider Intelligence Canada Mobile Banking Emerging Features Benchmark 2022 . La clasificación refleja la solidez de las funciones emergentes seleccionadas que se ofrecen en la aplicación de banca móvil de BMO, con puntuaciones máximas en las categorías de gestión digital del dinero, gestión de cuentas y alertas, lo que ayuda a nuestros clientes a realizar un progreso financiero real.

. La clasificación refleja la solidez de las funciones emergentes seleccionadas que se ofrecen en la aplicación de banca móvil de BMO, con puntuaciones máximas en las categorías de gestión digital del dinero, gestión de cuentas y alertas, lo que ayuda a nuestros clientes a realizar un progreso financiero real.

BMO Harris Bank fue reconocido por Forbes como uno de los mejores empleadores para la diversidad por cuarto año consecutivo.

Advertencia

Los apartados anteriores contienen declaraciones prospectivas. Consulte la Advertencia sobre las declaraciones prospectivas.

Archivos reglamentarios

Los materiales de divulgación continua de BMO, incluidos los archivos intermedios, la Discusión y Análisis de la Dirección y los estados financieros consolidados anuales auditados, el Formulario de Información Anual y la Convocatoria de la Junta Anual de Accionistas y la Circular de Delegación, están disponibles en nuestro sitio web en www.bmo.com/investorrelations , en el sitio web de los Administradores de Valores de Canadá en www.sedar.com , y en la sección EDGAR del sitio web de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos en www.sec.gov . La información contenida en nuestro sitio web ( www.bmo.com ) o en los sitios web de terceros mencionados en él, o a la que se puede acceder de otro modo, no forma parte de este documento.

Medidas no GAAP y otras medidas financieras

Los resultados y las mediciones que figuran en este documento se presentan con arreglo a los GAAP. Salvo que se indique lo contrario, todos los importes se expresan en dólares canadienses y proceden de nuestros estados financieros consolidados provisionales no auditados, elaborados con arreglo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Las referencias a GAAP se refieren a las IFRS. Utilizamos una serie de medidas financieras para evaluar nuestro rendimiento, así como el rendimiento de nuestros negocios operativos, incluyendo medidas y ratios que se presentan sobre una base no-GAAP, como se describe a continuación. Creemos que estos importes, medidas y ratios no-GAAP, leídos junto con nuestros resultados GAAP, proporcionan a los lectores una mejor comprensión de cómo la dirección evalúa los resultados.

Los importes, las medidas y los ratios que no se ajustan a GAAP no tienen un significado estandarizado en el marco de los GAAP. Es poco probable que sean comparables con medidas similares presentadas por otras empresas y no deben considerarse de forma aislada o como un sustituto de los resultados GAAP.

Cierta información contenida en el Análisis y Discusión de la Gerencia de BMO, de fecha 25 de mayo de 2022, para el período finalizado el 30 de abril de 2022 (Informe a los Accionistas del Segundo Trimestre de 2022) se incorpora por referencia a este documento. Para obtener más detalles sobre la composición de los importes, medidas y ratios que no se ajustan a GAAP, incluidas las medidas financieras complementarias, consulte la sección Glosario de términos financieros de nuestro Informe a los accionistas del segundo trimestre de 2022, que está disponible en SEDAR en www.sedar.com .

Nuestras medidas no GAAP se dividen, en general, en las siguientes categorías:

Medidas y ratios ajustados

La dirección considera que tanto los resultados como las medidas ajustadas son útiles para evaluar el rendimiento empresarial subyacente. Los resultados y medidas ajustados eliminan ciertas partidas específicas de los ingresos, los gastos no financieros y los impuestos sobre los beneficios, como se detalla en la siguiente tabla. Los resultados y las medidas ajustadas que se presentan en este documento son no GAAP. La presentación de los resultados tanto en base a los datos como en base a los ajustes permite a los lectores evaluar el impacto de determinadas partidas en los resultados de los periodos presentados, y evaluar mejor los resultados excluyendo aquellas partidas que pueden no reflejar el rendimiento empresarial actual. De este modo, la presentación puede facilitar a los lectores el análisis de las tendencias. Salvo que se indique lo contrario, el análisis de la dirección sobre los cambios en los resultados presentados en este documento se aplica igualmente a los cambios en los resultados ajustados correspondientes.

Medidas netas de reclamaciones de seguros, comisiones y cambios en los pasivos de prestaciones de pólizas (CCPB)

También presentamos los ingresos declarados y ajustados sobre una base neta de reclamaciones de seguros, comisiones y cambios en los pasivos de prestaciones de pólizas (CCPB), y nuestro ratio de eficiencia y apalancamiento operativo se calculan sobre una base similar, como se concilia en la sección de Ingresos. Las medidas y los ratios presentados sobre una base neta de CCPB son no GAAP. Los ingresos por seguros pueden experimentar una variabilidad derivada de las fluctuaciones del valor razonable de los activos de seguros, causadas por los movimientos de los tipos de interés y los mercados de valores. Las inversiones que respaldan los pasivos de las prestaciones de las pólizas son predominantemente activos de renta fija registrados a su valor razonable, y los cambios en el valor razonable se registran en los ingresos de los seguros en la Cuenta de Resultados Consolidada. Estos cambios en el valor razonable se compensan en gran medida con los cambios en el valor razonable de los pasivos por prestaciones de las pólizas, cuyo impacto se refleja en CCPB. La presentación y discusión de los ingresos, los ratios de eficiencia y el apalancamiento operativo sobre una base neta reduce esta variabilidad, lo que permite una mejor evaluación de los resultados operativos. Para más información, consulte la sección Siniestros de seguros, comisiones y cambios en los pasivos de prestaciones de pólizas en nuestro Informe a los accionistas del segundo trimestre de 2022.

Presentación de los resultados en base al equivalente fiscal (teb)

Analizamos los ingresos consolidados sobre la base de los informes. Además, analizamos los ingresos sobre una base equivalente a los impuestos (teb) a nivel de grupo operativo, en consonancia con el grupo paritario canadiense. Los ingresos y la provisión para impuestos sobre la renta en BMO Capital Markets y U.S. P&C se incrementan en valores exentos de impuestos a una base equivalente antes de impuestos. Estos ajustes se compensan en Servicios Corporativos. La presentación de los resultados sobre una base teb refleja la forma en que nuestros grupos operativos gestionan su negocio y es útil para facilitar la comparación de los ingresos entre las fuentes imponibles y las exentas de impuestos. El tipo impositivo efectivo también se analiza sobre la base de teb para mantener la coherencia del enfoque, con la compensación de los ajustes de los segmentos operativos registrados en Servicios Corporativos.

Capital ordinario tangible y rendimiento del capital ordinario tangible

Los fondos propios tangibles se calculan como fondos propios menos el fondo de comercio y los activos intangibles relacionados con las adquisiciones, netos de los correspondientes pasivos por impuestos diferidos. El rendimiento de los fondos propios tangibles se utiliza habitualmente en el sector bancario norteamericano y es significativo porque mide el rendimiento de los negocios de forma coherente, tanto si se han adquirido como si se han desarrollado de forma orgánica.

Presentación de los resultados en dólares estadounidenses

Los resultados y las mediciones que excluyen el impacto de las variaciones de los tipos de cambio entre el dólar canadiense y el estadounidense en el segmento estadounidense de BMO son no GAAP. Por favor, consulte la sección de Cambio de Divisas para un análisis de los efectos de las variaciones de los tipos de cambio en nuestros resultados.

Presentamos los resultados de nuestro negocio de P&C en EE.UU., así como información selectiva de los segmentos de EE.UU. del banco, BMO Wealth Management, BMO Capital Markets y Corporate Services, en dólares estadounidenses. La presentación de estos resultados en dólares estadounidenses es útil para evaluar el rendimiento subyacente sin la variabilidad causada por las variaciones de los tipos de cambio.

Medidas financieras no GAAP y otras medidas financieras

Resumen de los resultados declarados y ajustados por grupo operativo

Rendimiento de los fondos propios y rendimiento de los fondos comunes tangibles

Declaraciones Prospectivas

Las comunicaciones públicas de Bank of Montreal incluyen a menudo declaraciones escritas u orales sobre el futuro. Las declaraciones de este tipo se incluyen en este documento, y pueden incluirse en otras presentaciones ante los reguladores de valores canadienses o la Comisión de Valores de Estados Unidos, o en otras comunicaciones. Todas estas declaraciones se realizan de conformidad con las disposiciones de "seguridad" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de los Estados Unidos y de cualquier legislación canadiense aplicable en materia de valores, y se consideran declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento pueden incluir, entre otras, declaraciones relativas a nuestros objetivos y prioridades para el año fiscal 2022 y posteriores, nuestras estrategias o acciones futuras, nuestros objetivos y compromisos (incluidos los relativos a las emisiones netas cero), las expectativas sobre nuestra situación financiera, la posición de capital o el precio de las acciones, el entorno normativo en el que operamos, los resultados o las perspectivas de nuestras operaciones o de las economías canadiense, estadounidense e internacional, el cierre de nuestra propuesta de adquisición de Bank of the West, incluidos los planes para las operaciones combinadas de BMO y Bank of the West, las repercusiones financieras, operativas y de capital de la transacción, y la pandemia de COVID-19, e incluyen declaraciones realizadas por nuestra dirección. Las declaraciones prospectivas se identifican normalmente con palabras como "será", "sería", "debería", "cree", "espera", "anticipa", "proyecta", "pretende", "estima", "planea", "objetivo", "se compromete", "apunta", "puede", "podría", "pronostica" y "podrá" o variaciones negativas o gramaticales de las mismas.

Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas nos obligan a hacer suposiciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes, tanto de carácter general como específico. Existe un riesgo significativo de que las predicciones, previsiones, conclusiones o proyecciones no resulten exactas, de que nuestras suposiciones no sean correctas y de que los resultados reales difieran materialmente de dichas predicciones, previsiones, conclusiones o proyecciones. La incertidumbre creada por la pandemia de COVID-19 ha incrementado este riesgo, dado el mayor desafío que supone hacer supuestos, predicciones, pronósticos, conclusiones o proyecciones. Advertimos a los lectores de este documento que no confíen indebidamente en nuestras declaraciones prospectivas, ya que una serie de factores -muchos de los cuales están fuera de nuestro control y cuyos efectos pueden ser difíciles de predecir- podrían hacer que los resultados, condiciones, acciones o acontecimientos futuros reales difieran materialmente de los objetivos, expectativas, estimaciones o intenciones expresados en las declaraciones prospectivas.

Los resultados futuros relacionados con las declaraciones prospectivas pueden verse influidos por muchos factores, entre ellos las condiciones generales de la economía y el mercado en los países en los que operamos, incluidos los retos laborales; la gravedad, la duración y la propagación de la pandemia de COVID-19, y posiblemente otros brotes de enfermedades o dolencias, y su impacto en las economías locales, nacionales o internacionales, así como el aumento de ciertos riesgos que pueden afectar a nuestros resultados futuros; la información, la privacidad y la ciberseguridad, incluida la amenaza de filtración de datos, la piratería informática, el robo de identidad y el espionaje corporativo, así como la posibilidad de denegación de servicio resultante de los esfuerzos dirigidos a causar el fallo del sistema y la interrupción del servicio; las reformas de los tipos de interés de referencia; los cambios tecnológicos y la resistencia de la tecnología; las condiciones políticas, incluidos los cambios relacionados con asuntos económicos o comerciales o que los afecten; el cambio climático y otros riesgos medioambientales y sociales; el mercado inmobiliario canadiense y el apalancamiento de los consumidores; las presiones inflacionistas; las perturbaciones de la cadena de suministro mundial; los cambios en la política monetaria, fiscal o económica; los cambios en las leyes, incluida la legislación e interpretación fiscal, o en las expectativas o requisitos de supervisión, incluidos los requisitos y orientaciones en materia de capital, tipos de interés y liquidez, y el efecto de dichos cambios en los costes de financiación; la debilidad, volatilidad o liquidez de los mercados de capital o de crédito; el nivel de competencia en las áreas geográficas y comerciales en las que operamos; los procedimientos judiciales o reglamentarios; la exactitud e integridad de la información que obtenemos con respecto a nuestros clientes y contrapartes; el incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones para con nosotros; nuestra capacidad para ejecutar nuestros planes estratégicos y completar las adquisiciones o cesiones propuestas, incluida la obtención de las aprobaciones reglamentarias; las estimaciones contables críticas y los efectos de los cambios en las normas, reglas e interpretaciones contables sobre estas estimaciones; los riesgos operativos y de infraestructura, incluso con respecto a la dependencia de terceros; la posibilidad de que nuestra propuesta de adquisición de Bank of the West no se cierre cuando se espera o en absoluto porque las aprobaciones regulatorias requeridas y otras condiciones para el cierre no se reciban o satisfagan a tiempo o en absoluto o se reciban sujetas a condiciones o requisitos adversos; los beneficios previstos de la propuesta de adquisición de Bank of the West, como la creación de sinergias y eficiencias operativas, no se realicen; nuestra capacidad para llevar a cabo acciones eficaces de gestión del valor razonable y las consecuencias imprevistas derivadas de dichas acciones; los cambios en nuestras calificaciones crediticias; las actividades de los mercados mundiales de capitales; los posibles efectos en nuestro negocio de las guerras o las actividades terroristas; las catástrofes naturales y las interrupciones de las infraestructuras públicas, como el transporte, las comunicaciones, el suministro de energía o de agua; y nuestra capacidad para prever y gestionar eficazmente los riesgos derivados de todos los factores anteriores.

Advertimos que la lista anterior no es exhaustiva de todos los factores posibles. Otros factores y riesgos podrían afectar negativamente a nuestros resultados. Para obtener más información, consulte el análisis de la sección Riesgos que pueden afectar a los resultados futuros, y las secciones relacionadas con el crédito y la contraparte, el mercado, los seguros, la liquidez y la financiación, el riesgo operacional no financiero, el legal y el reglamentario, el estratégico, el medioambiental y el social, y el reputacional, en la sección Gestión del riesgo en toda la empresa del Informe anual de BMO de 2021, y la sección Gestión del riesgo de nuestro Informe a los accionistas del segundo trimestre de 2022, que describen ciertos factores y riesgos clave que pueden afectar a nuestros resultados futuros. Los inversores y otras personas deben considerar cuidadosamente estos factores y riesgos, así como otras incertidumbres y eventos potenciales, y la incertidumbre inherente a las declaraciones prospectivas. No nos comprometemos a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sean escritas u orales, que pueda hacer ocasionalmente la organización o en su nombre, salvo que lo exija la ley. La información de carácter prospectivo contenida en este documento se presenta con el fin de ayudar a los accionistas y analistas a comprender nuestra situación financiera en las fechas indicadas, así como nuestras prioridades y objetivos estratégicos, y puede no ser apropiada para otros fines.

Las hipótesis económicas importantes que subyacen a las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se exponen en la sección Evolución económica y perspectivas del Informe anual de BMO de 2021 y se actualizan en la sección Evolución económica y perspectivas de nuestro Informe a los accionistas del segundo trimestre de 2022, así como en la sección Reserva para pérdidas crediticias del Informe anual de BMO de 2021 y se actualizan en la sección Reserva para pérdidas crediticias de nuestro Informe a los accionistas del segundo trimestre de 2022. Las suposiciones sobre la evolución de las economías canadiense y estadounidense, así como las condiciones generales del mercado y su efecto combinado en nuestro negocio, son factores importantes que tenemos en cuenta a la hora de determinar nuestras prioridades estratégicas, objetivos y expectativas para nuestro negocio. Las suposiciones sobre el balance de Bank of the West, la combinación de productos y los márgenes, y la sensibilidad a los tipos de interés fueron factores importantes que consideramos al estimar el valor razonable y los importes del fondo de comercio y los intangibles al cierre, y las suposiciones sobre nuestro plan de integración, la eficiencia y la duración de la integración y la alineación de las responsabilidades organizativas fueron factores importantes que consideramos al estimar las sinergias de costes antes de impuestos.

Para determinar nuestras expectativas de crecimiento económico, tenemos en cuenta principalmente los datos económicos históricos, las relaciones pasadas entre las variables económicas y financieras, los cambios en las políticas gubernamentales y los riesgos para la economía nacional y mundial. Consulte las secciones Evolución y Perspectivas Económicas y Reserva para Pérdidas Crediticias de nuestro Informe a los Accionistas del Segundo Trimestre de 2022.

