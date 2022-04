BRAINS BIOCEUTICAL NOMBRA PRESIDENTE A TERRY O'REGAN, EX DIRECTOR GENERAL Y SVP DE BIOGEN (2)

Terry O'Regan cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la gestión sénior y es pionero en el desarrollo de mercados, productos y negocios

VANCOUVER, BC y REINO UNIDO, 4 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- La sólida trayectoria de Terry O'Regan en el sector de los lanzamientos de productos, innovación de carteras, reforma de políticas y desarrollo empresarial ha demostrado que es un líder experimentado en los sectores farmacéutico y biotecnológico. Asumiendo su próxima gran empresa, Terry O'Regan ha pasado a formar parte del equipo de Brains Bioceutical como Presidente.

Como presidente de Brains Bioceutical, un fabricante mundial de ingredientes farmacéuticos activos (API) de origen natural, O'Regan proporciona dirección estratégica y supervisión del desarrollo comercial de la empresa. O'Regan ayudará a posicionar a Brains Bioceutical como líder en la investigación y el desarrollo de soluciones para la salud de fitocannabinoides.

"El equipo de Brains Bio ha estado al frente de la innovación dentro de la industria mundial de los cannabinoides. Nuestro exclusivo conjunto de licencias, certificaciones y aprobaciones nos permitirá estratégicamente aprovechar el éxito de la empresa", indicó Terry O'Regan, presidente de Brains Bioceutical. "Brains Bio está posicionado para convertirse en una casa de investigación líder y líder comercial dentro de una de las categorías de más rápido crecimiento en la industria farmacéutica. Estamos al borde de desbloquear una nueva frontera de investigación y desarrollo de fármacos para proporcionar tratamientos novedosos para áreas de enfermedades de alta necesidad no cubierta. Brains es una de las pocas empresas que puede realizar operaciones de manera efectiva dentro de este sector, navegando con éxito en el suministro de API, junto con nutracéuticos y productos farmacéuticos".

O'Regan cuenta con un historial estimado de alto rendimiento en los sectores farmacéutico y biotecnológico. Anteriormente, como vicepresidente sénior de la franquicia de MS con Biogen, O'Regan devolvió el crecimiento de la franquicia en un mercado altamente competitivo. O'Regan también ocupó el cargo de director general de la empresa en Reino Unido e Irlanda, donde logró la mayor participación de mercado MS en Biogen. Desarrolló una estrategia de cartera integral que maximizó el potencial de las marcas de MS de Biogen, asegurando que la compañía tuviera los tres medicamentos MS más recetados en Reino Unido.

O'Regan fue elegido presidente del Grupo de la Industria Farmacéutica Estadounidense, donde trabajó incansablemente para posicionar a las Ciencias de la Vida como un contribuyente significativo a la economía de Reino Unido, proveedor de empleo y líder mundial en el descubrimiento de fármacos. Dirigió a su equipo para obtener la aprobación y el reembolso del primer tratamiento de enfermedades raras para SMA, para su indicación de licencia completa por parte del Servicio Nacional de Salud (NHS), el sistema de salud financiado con fondos públicos de Inglaterra. Ahora, dando el salto hasta los productos farmacéuticos cannabinoides, O'Regan es un elemento clave en el éxito de Brains Bioceutical. Su conocimiento de la industria y su autoridad respetada en el sector de los productos farmacéuticos llevarán a la empresa hasta alcanzar nuevas cotas.

"A lo largo de mi carrera, siempre he buscado nuevas oportunidades que beneficien a los pacientes y a la industria de la salud de una manera nueva. Brains Bioceutical es una de esas oportunidades", explicó Terry O'Regan, director general de Brains Bioceutical. "Esta nueva frontera en el espacio de la salud y el bienestar tendrá un gran impacto en la vida de los pacientes y consumidores de todo el mundo, proporcionando evidencia de nuevas opciones de tratamiento y productos para mejorar la vida. Estoy emocionado por el hecho de poder formar parte de todo esto".

Esta experiencia relevante permitirá a Brains aumentar su oferta de medicamentos especiales en expansión, ya que la demanda de productos cannabinoides médicos continúa creciendo en todo el Reino Unido. La experiencia de O'Regan será pionera en la investigación y el desarrollo de productos que son muy necesarios dentro de este sector.

"Una de las claves de nuestro éxito en Brains Bio es el alto nivel de experiencia y el éxito comprobado en la industria de nuestro equipo ejecutivo", explicó Ricky Brar, consejero delegado de Brains Bioceutical. "Terry es solo eso - un líder demostrado dentro de la industria que ayudará a innovar y hacer crecer a esta empresa".

O'Regan está ansioso por prestar soluciones destinadas a la salud y basadas en evidencia para pacientes y consumidores que usan fitocannabinoides. Brains Bioceutical está a la vanguardia de un cambio radical en las industrias de la salud y el bienestar. O'Regan se enorgullece de trabajar con el equipo de Brains Bioceutical, utilizando investigaciones y datos empíricos para consolidar el liderazgo y la experiencia de la empresa en el uso de fitocannabinoides para tratar enfermedades importantes y mejorar los resultados de los pacientes.

Si desea más información acerca de Brains Bio, visite www.brainsbioceutical.com .

ACERCA DE BRAINS BIOCEUTICAL CORP

Brains Bio es el líder en ingredientes farmacéuticos activos (API) cannabinoides y fitoquímicos basados en evidencia para mejorar la vida y las opciones de tratamiento para consumidores y pacientes. Con sede en Vancouver, Canadá y operaciones en Reino Unido, Brains Bio es uno de los únicos productores de API de cannabinoides naturales a base de cáñamo en el mundo. Combinado con la experiencia incomparable de la compañía y el conocimiento institucional en biotecnología, productos farmacéuticos y desarrollo de productos basados en cannabinoides, Brains Bio está estratégicamente posicionada para ser pionera en la innovación de atención médica en todo el mundo.

DECLARACIÓN DE FUTURO:

Para consultas de medios contacte con: teléfono: 1-888-321-8003, e-mail: media@brainsbio.com; para relaciones con los inversores contacte con: e-mail: ir@brainsbio.com; página web: www.brainsbio.com