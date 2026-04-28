Bridge to Life participa en el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bridge to Life anuncia presentaciones orales y en formato póster en el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático (ILTS) de 2026, que se celebrará en Ginebra, Suiza, del 6 al 9 de mayo de 2026

Presentaciones para destacar la perfusión oxigenada hipotérmica (HOPE) con VitaSmart™ en trasplantes de hígado, incluidos pacientes pediátricos e injertos parciales

DULUTH, Ga., 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bridge to Life™ Ltd., empresa innovadora a nivel mundial en soluciones para la preservación de órganos y tecnología de perfusión, anunció hoy la presentación de 12 resúmenes aceptados (cinco presentaciones orales, incluyendo una presentación en sesión plenaria, y siete presentaciones en formato póster, incluyendo una de última hora) en el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático (ILTS) de 2026. El congreso se celebrará en Ginebra, Suiza, del 6 al 9 de mayo de 2026.

Todos los horarios corresponden al horario de verano de Europa Central (CEST), UTC+2.

Presentaciones orales de resúmenes

Título del resumen: "Donor Serum FMN Reflects Mitochondrial Injury and Predicts Outcomes After Liver Transplantation: A Metabolic Donor Signature of Graft Quality"Título de la sesión: Concurrent Oral Session 4: Selection Criteria, Patient Selection, Organ AllocationFecha/hora: jueves, 7 de mayo de 2026 de 1:45 pm a 3:00 pmPonente: Fatma Selin Yildirim, Cleveland Clinic

Título del resumen: "Prolonged HOPE Preserves Mitochondrial Function and Enables Logistical Flexibility in Liver Transplantation"Título de la sesión: Concurrent Oral Session 5: Basic Science, Translational Research, and Tolerance Induction 1Fecha/hora: jueves, 7 de mayo de 2026 de 3:15 pm a 4:30 pmPonente: Omer Faruk Karakaya, Cleveland Clinic

Título del resumen: "Perfusate Microbiology Before and After Hypothermic Oxygenated Perfusion: A Missing Piece in Graft Assessment"Título de la sesión: Concurrent Oral Session 7: Immunosuppression and InfectionFecha/hora: viernes, 8 de mayo de 10:45 am a 12:00 pmPonente: Marco Pascale, Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Título del resumen: "A Donor Risk Factor-Inclusive Machine Learning Equation for Predicting Cholangiocarcinoma Recurrence After Liver Transplantation"Título de la sesión: Concurrent Oral Session 13: Comorbidities and Liver Transplantation Outcomes IIFecha/hora: viernes, 8 de mayo de 2:45 pm a 4:00 pmPonente: Laura Batista De Oliveira, Cleveland Clinic

Título del resumen: "Extended Hypothermic Oxygenated Perfusion in Paediatric Partial Liver Grafts: A Bicentric UK Experience"Título de la sesión: Plenary Abstract Session 2Date/Time: Saturday, May 9, 8:00 am – 9:15 amPonente: Alba Bueno, Birmingham Children's Hospital

Presentaciones en formato poster

Resumen de última hora :Título del póster: Sequential Normothermic Regional Perfusion and Hypothermic Oxygenated Machine Perfusion in Liver Grafts from Donors After Circulatory Death Can Protect Against Ischemic CholangiopathyPonente: Sergio Cortese, Hospital Universitario Gregorio Maranon

Título del póster: Three Years of Experience in the Use of HOPE in a Single CenterPonente: Dora Gomez Pasantes, Complejo Hospitalario Universitario A Coruna

Título del póster: "Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE) Expands Donor Acceptance Criteria with Optimal Outcomes: A Multicenter Matched-Cohort Study"Ponente: Luis Secanella, Hospital Universitario de Bellvitge

Título del póster: "Recovering the Discarded Livers Using Hope"Ponente: Mireia Caralt, Hospital Universitario Vall d'Hebron

Título del póster: "Impact of HOPE on Very Old DCD (>70 years) Livers: Insights from a Belgian Bi-Centeric Experience"Ponente: Maxime Foguenne, Cliniques Universitaires Saint-Luc

Título del póster: "Preliminary Single-Center Experience with Hypothermic Machine Perfusion in Liver Transplantation Using Extended-Criteria Donors"Ponente: Oscar Caso, Hospital Universitario Doce de Octubre

Título del póster: "Perfusate-Derived Biochemical Markers During Hypothermic Oxygenated Perfusion Predict Early Allograft Dysfunction After Liver Transplantation"Ponente: Marco Pascale, Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Simposio de Bridge to Life

Bridge to Life también patrocinará un simposio-almuerzo titulado "The Future of Machine Perfusion: Combining Strategies, Optimizing Care, and Expanding Possibilities" el 7 de mayo de 12:45 a 13:45 CEST (UTC+2) en el Centro de Convenciones Palexpo 1, Sala K.

Sus ponentes son:

Damiano Patrono, MD, PhD, AOU Citta della Salute e della Scienza, Torino

Rebeca Mateos, MD, University Hospitals Birmingham

Andrea Schlegel, MD, MBA, Cleveland Clinic Ohio

Acerca de Bridge to Life™ Ltd

Bridge to Life™ Ltd es líder del mercado en soluciones para la preservación de órganos, ofreciendo productos de primera calidad como Belzer UW, EasiSlush y el sistema de perfusión oxigenada hipotérmica VitaSmart™. Con un fuerte enfoque en la calidad, la innovación y la accesibilidad de sus productos, la empresa presta servicios y colabora con los principales centros de trasplante y organizaciones de obtención de órganos a nivel mundial.

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