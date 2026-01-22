BTL anuncia la aplicación exitosa de los derechos de patente de EMFACE® contra el dispositivo WonderFace

(Información remitida por la empresa firmante)

- BTL anuncia la aplicación exitosa de los derechos de patente relacionados con EMFACE contra el dispositivo WonderFace

PRAGA, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BTL Group, líder mundial en tecnologías médicas, ha anunciado hoy la resolución exitosa de múltiples procedimientos por infracción de patentes contra Lexter Microelectronic Engineering Systems S.L. ("Lexter"), el fabricante del dispositivo WonderFace.

El acuerdo sigue a un litigio por infracción de patente iniciado por BTL en múltiples jurisdicciones para proteger su tecnología patentada EMFACE. Como resultado del acuerdo, Lexter acordó cesar la fabricación, comercialización y distribución global así como el uso de tecnologías de tratamiento facial y productos desechables asociados que combinan simultáneamente radiofrecuencia y estimulación muscular eléctrica.

Como líder en innovación médica, BTL posee una sólida cartera de patentes internacionales que protegen aspectos fundamentales de las tecnologías basadas en energía.

"El impacto global y definitivo de este acuerdo atestigua nuestra dedicación a defender la propiedad intelectual de BTL y proteger las inversiones de nuestros clientes", dijo Tomas Schwarz, consejero delegado de BTL Group.

Para obtener más información sobre EMFACE, visite www.emface.com.

Acerca de BTLFundado en 1993, BTL es un líder mundial en innovación de dispositivos médicos y ofrece soluciones avanzadas en medicina estética, dermatología, cirugía plástica, rehabilitación, ortopedia, cuidado de las articulaciones y la columna, odontología, atención primaria y obstetricia y ginecología. Con más de 200 patentes y más de 600 ingenieros internos, BTL aprovecha la ciencia y la tecnología para avanzar en tratamientos médicos terapéuticos y no invasivos en todo el mundo. Su cartera de productos incluye EMFACE, EXION, EMSCULPT NEO, EXOMIND, EMSELLA, EMVITAL, y otros.

