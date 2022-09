Cambios de gobierno y gestión en Affidea

LA HAYA, Países Bajos, 1 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Tras la adquisición en julio de una participación mayoritaria en Affidea, el mayor proveedor europeo de diagnósticos avanzados, servicios ambulatorios y de atención del cáncer, GBL está iniciando cambios en el gobierno de la empresa, incluida la composición de un nuevo Consejo de Supervisión.

Guy Blomfield, ex CEO delegado de Alliance Medical Group, ha sido nombrado presidente del Consejo de Supervisión y asumirá el cargo de CEO provisional en el futuro próximo. Blomfield aporta a Affidea experiencia relevante de una amplia gama de sectores de servicios de atención médica, incluidos diagnósticos, hospitales y odontología. Además, tiene un amplio conocimiento de varios de los mercados geográficos de Affidea. Blomfield, junto con el equipo de administración de Affidea, continuará desarrollando el negocio en sus mercados existentes y buscará oportunidades de expansión en nuevos mercados, que correspondan al horizonte de inversión a largo plazo de GBL.

Después de haber transformado a Affidea en un proveedor de atención médica de clase mundial, el CEO Giuseppe Recchi buscará otras oportunidades mientras permanece estrechamente involucrado con Affidea como miembro de la Junta de Administración.

Guy Blomfielddeclaró: "Tengo muchas ganas de trabajar con mis colegas de Affidea en toda la empresa para desarrollar aún más nuestra presencia clínica local e igualmente apoyar a los médicos y equipos de Affidea para optimizar nuestros servicios a los pacientes a largo plazo. Las contribuciones de Giuseppe y los demás miembros del Consejo de Supervisión serán esenciales para estos esfuerzos".

Michal Chalaczkiewicz, socio de inversión de GBL y miembro no ejecutivo del Consejo de Administración de Affidea, "me gustaría agradecer a Giuseppe por su papel en el crecimiento exitoso del negocio. Estamos ansiosos por trabajar con él en su nueva función como miembro no ejecutivo del consejo, beneficiándonos de su conocimiento y experiencia con Affidea. Esta transición es una evolución natural, que facilita una transición fluida entre el equipo de gestión y el nuevo Consejo de Supervisión. Estamos encantados de dar la bienvenida a Guy como presidente y consejero delegado provisional. Su trayectoria y experiencia en la industria ayudará a la empresa a alcanzar sus ambiciosos objetivos".

Giuseppe Recchi comentó: "Estoy orgulloso de haber transformado a Affidea en un campeón en su sector duplicando casi el número de centros e ingresos y haciendo crecer la empresa a 11.000 personas. Affidea ahora está bien posicionada para transformar aún más la industria de la salud, y estoy feliz de apoyar a GBL en este nuevo capítulo. De acuerdo con mis planes a largo plazo, estoy listo para dedicar mi tiempo a otros proyectos personales".

Biografías

Guy Blomfield, de nacionalidad británica, tiene una experiencia profesional considerable que abarca desde funciones de socio gerente en consultoría hasta funciones de alta dirección y asesoramiento en empresas como Oasis Dental Care y BMI Healthcare. Entre 2011 y 2018, dirigió con éxito Alliance Medical Group, uno de los principales proveedores de servicios de imágenes en Europa. Blomfield tiene un Máster de la London School of Economics.

Giuseppe Recchi, ingeniero de formación, ha pasado más de 30 años desarrollando empresas privadas y multinacionales que cotizan en bolsa en sectores como infraestructura, telecomunicaciones, energía y salud. Bajo su liderazgo desde 2018, Affidea ha logrado un éxito extraordinario, a pesar de la pandemia de covid-19, incluidas 30 adquisiciones en cuatro años. Recchi posicionó a Affidea como líder en diagnóstico avanzado, servicios ambulatorios y de atención del cáncer en sus 15 ubicaciones europeas. Giuseppe comenzó su carrera como director ejecutivo de Tileman Spa y Recchi Construction SpA, construyendo infraestructuras complejas en 25 países de todo el mundo. Durante 12 años en General Electric, ocupó varios puestos de liderazgo, incluido el de director de fusiones y adquisiciones corporativas en EMEA para negocios industriales y CEO de GE South Europe. Giuseppe Recchi, que ha sido nombrado Caballero de la Orden del Trabajo por el presidente de Italia, ha dirigido anteriormente a Telecom Italia como presidente ejecutivo y ha sido presidente de Eni SpA. También ocupó varios cargos en la Junta, entre los que se encuentran Exor SpA, la Junta Asesora Europea de Blackstone, UnipolSai SpA y el Instituto Tecnológico de Massachusetts E.I.

Acerca de Affidea

Affidea es el mayor proveedor europeo de servicios avanzados de diagnóstico por imagen, ambulatorios y de atención oncológica. Fundada en 1991, la compañía opera 327 centros en 15 países y brinda servicios médicos de alta calidad a casi 12 millones de pacientes cada año. Affidea ha añadido e integrado con éxito más de 100 centros en los últimos tres años. Por su trayectoria en seguridad del paciente, la compañía se ha convertido en el proveedor de diagnóstico por imagen más premiado de Europa por la Sociedad Europea de Radiología, ya que más del 50 % de los centros reconocidos en el Eurosafe Wall of Stars pertenecen a Affidea. En junio de este año, HealthInvestors otorgó a Affidea el premio "Proveedor de diagnóstico del año".