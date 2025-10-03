Cango Inc. anuncia actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin de septiembre de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)
HONG KONG, 3 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "compañía") publicó hoy su actualización de operaciones de producción y minería de Bitcoin para septiembre de 2025.
Actualización de la producción y las operaciones mineras de Bitcoin para septiembre de 2025
Paul Yu, consejero delegado y director de Cango, comentó: Nuestro enfoque incansable en la excelencia operativa y la eficiencia de la flota continúa dando resultados en nuestras operaciones mineras globales. Este mes, hemos incrementado nuestra tasa de hash operativa al 89,7% y nuestra tesorería de Bitcoin a más de 5.800 BTC. Seguimos firmes en el camino para liberar todo el potencial de nuestros 50 EH/s, lo que garantiza una trayectoria ascendente continua para nuestra tasa de hash. Este éxito, respaldado por nuestra presencia global y un modelo de bajo consumo de activos, nos posiciona para expandirnos al sector de la computación de alto rendimiento (HPC), donde ya hemos identificado iniciativas prometedoras para crear un valor significativo a largo plazo.
Acerca de Cango Inc.
Cango Inc. (NYSE: CANG) se dedica principalmente al negocio de la minería de Bitcoin, con operaciones estratégicamente desplegadas en Norteamérica, Oriente Medio, Sudamérica y África Oriental. La compañía entró al mercado de los criptoactivos en noviembre de 2024, impulsada por los avances en la tecnología blockchain, la creciente adopción de activos digitales y su compromiso de diversificar su cartera de negocios. Paralelamente, Cango continúa operando un negocio internacional de exportación de autos usados en línea a través de AutoCango.com, lo que facilita a los clientes globales el acceso a inventario de vehículos de alta calidad procedentes de China. Para más información, visite: www.cangoonline.com.
