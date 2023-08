Los cargadores para vehículos eléctricos de las series DS y DD de ZEROVA superan la certificación Eichrecht

(Información remitida por la empresa firmante)

-Los cargadores para vehículos eléctricos de las series DS y DD de ZEROVA superan el rigor de la certificación Eichrecht

BERLÍN, 30 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- ZEROVA Technologies, un fabricante líder de cargadores para vehículos eléctricos, anunció hoy que sus cargadores para vehículos eléctricos de las series DS y DD ahora cumplen con la certificación alemana Eichrecht. A partir del 1 de agosto, esta certificación garantiza que las series DS y DD cumplen con los estrictos requisitos del país europeo en materia de transparencia y seguridad para los usuarios finales y de calibración de la medición de energía, estándares que se están adoptando rápidamente en la industria de los vehículos eléctricos en todo el mundo.

Para cualquier consulta sobre las series DS y DD o la certificación Eichrecht, contacte con: sales@zerova.eu

La certificación Eichrecht, aplicada recientemente como requisito para que los fabricantes vendan cargadores comerciales en Alemania, se establece en virtud de la Ley alemana de pesos y medidas, que establece requisitos para todos los dispositivos de medición, como bombas de gasolina y medidores de electricidad. La certificación de las Series DS y DD demuestra que cuentan con un medidor de energía certificado que mide correctamente los kWh de energía utilizados y muestra físicamente este valor a los consumidores. También afirma que cada Serie cumple con estándares rigurosos para la protección de datos del usuario final, incluido el cifrado de información antes de enviarla a los dispositivos de los usuarios finales u otros sistemas.

"La calibración energética, la seguridad de los datos y la transparencia para los usuarios finales son cruciales para las soluciones de carga de vehículos eléctricos actuales", señaló Steve Smith, consejero delegado de Zerova Technologies Europe B.V. "Estamos encantados de que los reguladores alemanes estén de acuerdo en que nuestras estaciones de carga funcionan en estas áreas clave, y esperamos con entusiasmo lo que deparará el futuro en Alemania y en toda la región de la UE."

La serie DS es un cargador de CC independiente y versátil equipado para satisfacer diversas necesidades de carga. Las opciones de energía incluyen 60, 90, 120, 150 y 180 kW y es compatible con los estándares de carga múltiple CCS, CHAdeMO y GB/T, permitiendo incluso que dos usuarios finales carguen sus vehículos simultáneamente. Para una experiencia fácil de usar, está equipado con una pantalla LCD de 7 pulgadas y, además de esta pantalla y el módulo RFID, el exterior ofrece certificación IK10/NEMA 3R e IP55.

Para potencia y resistencia del siguiente nivel, la serie DD ofrece opciones de potencia de carga de CC que van desde 180 hasta 360 kW. Construido para ambientes al aire libre, está diseñado para soportar una variedad de condiciones. Hay una actualización disponible para permitir hasta cuatro puertos de carga de CC, lo que lo hace capaz de cargar simultáneamente hasta 360 kW. Además, los conectores están refrigerados por líquido y pueden manejar hasta 500 A, lo que garantiza la resistencia para mantener la máxima eficiencia y potencia.

Para garantizar que sus soluciones de carga se adapten a las necesidades de los clientes, ZEROVA tiene presencia global para colaborar estrechamente con sus clientes.

Acerca de ZEROVA Technologies

ZEROVA Technologies Co., Ltd., una filial de Phihong Technology Co., Ltd., se compromete a proporcionr soluciones integradas de carga de vehículos eléctricos para el mercado global. Con décadas de rica experiencia en ODM/OEM, conocimiento de la industria, capacidades técnicas y calidad de fabricación comprobada, la marca diseña productos y servicios diversos y altamente personalizados adecuados para clientes internacionales de diferentes industrias. Con oficinas en Europa, Estados Unidos y Asia, ZEROVA tiene presencia global y más de 60.000 sitios de carga en todo el mundo utilizan las soluciones de carga de ZEROVA.

