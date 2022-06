Carlsberg prueba botellas de base biológica y totalmente reciclables en el mayor ensayo de su historia

Carlsberg reveals next generation Fibre Bottle, made from sustainably sourced wood fibre and plant-based lining

- Carlsberg pone a disposición de los consumidores botellas de base biológica y totalmente reciclables en el mayor ensayo de su historia

COPENHAGUE, Dinamarca, 21 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- En su mayor proyecto piloto hasta la fecha, Carlsberg Group ha revelado hoy la prueba de su nueva botella de fibra, que pone por primera vez en manos de los consumidores una botella de cerveza de base biológica y totalmente reciclable. Con un enfoque continuo en la evolución de la tecnología y las prácticas sostenibles, la botella también contiene cerveza elaborada con cebada orgánica y regenerativa.

El proyecto piloto, que es vital para acelerar la ambición de Carlsberg de convertir la botella de cerveza en una realidad comercial, permitirá probar 8.000 botellas de fibra en ocho mercados de Europa Occidental: Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido, Polonia, Alemania y Francia. Las botellas se pondrán en manos de los consumidores locales, los clientes y otras partes interesadas a través de determinados festivales y eventos emblemáticos, así como de muestras de productos específicos. Las pruebas a esta escala darán a Carlsberg la oportunidad de recabar opiniones sobre las experiencias de la gente con el producto, que servirán de base para la próxima generación de diseños.

La nueva botella de fibra aprovecha el potencial de PEF

Un hito importante para la botella de fibra es su revestimiento de polímero PEF de origen vegetal, que ha sido desarrollado por Avantium, socio de Carlsberg y experto en química renovable. El PEF está fabricado íntegramente con materias primas naturales, es compatible con los sistemas de reciclaje de plásticos y puede degradarse en la naturaleza en caso de que acabe fuera de los sistemas nacionales de reciclaje. Más allá de sus ventajas de envasado sostenible, el PEF funciona como una barrera muy eficaz entre la cerveza y la cubierta exterior de fibra, protegiendo el sabor y la efervescencia de la cerveza mejor que el plástico PET convencional basado en combustibles fósiles.

La cubierta exterior de la botella, producida por la empresa de envases Paboco, está compuesta por fibra de madera de origen sostenible y también es de origen biológico. Este revestimiento tiene la ventaja añadida de sus propiedades aislantes, que pueden ayudar a mantener la cerveza más fría durante más tiempo, en comparación con las latas o las botellas de vidrio.

Stephane Munch, vicepresidente de Desarrollo del Grupo Carlsberg, afirmó: "Estamos encantados de poner nuestra nueva botella de fibra en manos de los consumidores, permitiéndoles experimentarla por sí mismos. Este piloto servirá para probar la producción, el rendimiento y el reciclaje de este producto a escala."

"Identificar y producir PEF, como barrera funcional competente para la cerveza, ha sido uno de nuestros mayores retos, por lo que obtener buenos resultados en las pruebas, colaborar con los proveedores y ver cómo se llenan las botellas en la línea es un gran logro".

La botella es 100% de base biológica, salvo el tapón, que actualmente es necesario para garantizar la calidad del producto, y juntos, la botella y el tapón, son totalmente reciclables. En el futuro, Paboco, Carlsberg y sus socios de la Comunidad de Botellas de Papel están explorando tapones alternativos basados en fibra, con una solución genérica prevista para 2023. Carlsberg continuará el desarrollo, junto con Avantium y Paboco, para llegar a una solución 3.0 a medida que sea igualmente adecuada para los envases primarios de cerveza, utilizando los comentarios de los consumidores de este año y los desarrollos de Paboco.

Elaborada con cebada no convencional

Los avances no se han limitado a la propia botella, ya que Carlsberg también ha embotellado una cerveza más sostenible para sus pruebas de consumo de 2022. En colaboración con el proveedor de malta de cebada Soufflet, Carlsberg ha elaborado una cerveza con cebada cultivada con prácticas agrícolas totalmente ecológicas y regenerativas. Más concretamente, se han cultivado cultivos de cobertura en los campos de cebada ecológica para aportar algunos beneficios adicionales de la agricultura regenerativa.

Aunque los consumidores pueden esperar el mismo sabor característico de Carlsberg, los métodos utilizados para cultivar la cebada mejoran la biodiversidad de las tierras de cultivo, mejoran la salud del suelo y aumentan el secuestro natural de carbono por parte del suelo en comparación con los métodos de cultivo convencionales.

La búsqueda constante de mejoras

La Generación 2.0 de la Botella de Fibra ya obtiene mejores resultados que la botella de vidrio de un solo uso en la evaluación del ciclo de vida del producto, y Carlsberg tiene ambiciones aún mayores para el posterior diseño de la Generación 3.0. La visión de Carlsberg, respaldada por las proyecciones actuales, es que la botella de fibra consiga hasta un 80% menos de emisiones que las actuales botellas de vidrio de un solo uso.

Así, por cada botella de vidrio de un solo uso creada, podrían crearse cinco botellas de fibra con la misma huella de carbono. En última instancia, Carlsberg pretende que la botella de fibra tenga la misma huella de carbono que la botella de vidrio rellenable, que actualmente es el envase primario con mejor rendimiento cuando se recoge y reutiliza en sistemas eficientes. Cuando la botella de fibra se comercialice a gran escala, ampliará las posibilidades de elección de los consumidores de Carlsberg y complementará, en lugar de sustituir, los envases existentes, como las botellas de vidrio y las latas.

Simon Boas Hoffmeyer, director de Sostenibilidad del Grupo Carlsberg, añadió: "Los progresos realizados con nuestra nueva botella de fibra son testimonio del espíritu pionero de Carlsberg, centrado en la fabricación de mejores productos en todos los sentidos. Llevamos trabajando duro en este proyecto desde 2015, y nuestro objetivo es seguir marcando la pauta del sector mejorando aún más la huella medioambiental de la botella y el rendimiento del producto. La colaboración es clave y, junto con nuestros socios, nos entusiasma ver cómo la investigación y el desarrollo de soluciones de envasado sostenibles se está convirtiendo en la norma."

La prueba precede al lanzamiento mundial del ambicioso programa ESG de Carlsberg, Together Towards Zero and Beyond, que se basará en el rendimiento y el impulso de la sostenibilidad existentes para asumir nuevas ambiciones en el ámbito de la agricultura y el envasado sostenibles, lo que en última instancia permitirá a Carlsberg reducir sus impactos de carbono en toda la cadena de valor.