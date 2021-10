CATL y Hyundai MOBIS firman un acuerdo de asociación y tecnología de licencia CTP

CATL and Hyundai MOBIS signed CTP technology licensing and partnership agreement

CATL comparte su tecnología CTP (cell to pack) con MOBIS a través del acuerdo.

El acuerdo también incluye al mismo tiempo el suministro de productos CTP relacionados en Corea del Sur y el mercado mundial.

La asociación tecnológica ayuda a ambas partes a mejorar su ventaja competitiva en el mercado internacional.

NINGDE, China, 28 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) y Hyundai Mobis Co., Ltd. (MOBIS) han firmado un acuerdo de licencia y asociación de tecnología, según el cual CATL presentará y divulgará su tecnología CTP (celda a paquete) a MOBIS como así como apoyar a MOBIS en el suministro de productos CTP relacionados no solo en Corea del Sur, sino también a nivel global.

Con una integración altamente eficiente, CTP es una tecnología que integra directamente células en paquetes sin módulos. Al aprovechar la tecnología CTP de CATL, el diseño del paquete de baterías mejora la densidad de energía del sistema, simplifica la fabricación y genera importantes ahorros de costes.

La asociación tecnológica apoya a ambas partes en el fortalecimiento de su respectiva competitividad en el mercado internacional. CATL y MOBIS trabajarán juntos de cara a poner en marcha el desarrollo de productos que sean más valiosos para el mercado global de vehículos eléctricos (EV). También inicia un nuevo modo de cooperación tecnológica internacional en la industria y permite a CATL expandir la aplicación de su innovadora tecnología de baterías en todo el mundo en un intento por lograr la electrificación global.

