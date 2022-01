CELEBRA EL AÑO NUEVO LUNAR CON JOHNNIE WALKER BLUE LABEL

LONDRES, 21 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- HOY, Johnnie Walker, el whisky escocés número uno del mundo1, lanza una exclusiva edición limitada del Año Nuevo Lunar de Johnnie Walker Blue Label. El impresionante diseño de la edición limitada de 2022, creado por el artista chino Shan Jiang, celebra el año del Tigre.

Las intrincadas ilustraciones de Shan Jiang están dedicadas a aquel que nunca camina solo... a aquel cuyos pasos inspiran los tuyos. Con imágenes que rinden homenaje al Tigre como símbolo de fuerza y progreso, y el majestuoso animal representado con alas doradas, recordando el famoso modismo chino.

Las imágenes se completan con el Tigre en lo alto de las nubes de la montaña, ascendiendo hacia la moderna metrópolis, un signo de prosperidad y progreso, que significa buena suerte para todos en el año venidero.

El artista Shan Jiang dijo: "En los dos últimos años hemos superado tremendos retos. Aproveché ese pensamiento para mirar al año que viene con positividad y utilizar la mitología china y la idea de progreso, de avanzar siempre, para inspirar mis diseños y descubrir ideas de mi cultura que resuenan con Johnnie Walker.

"Por eso elegí el Tigre con alas para Johnnie Walker Blue Label, es un dicho chino común. Mi madre y mi padre me vinieron inmediatamente a la mente, siempre me han apoyado como artista independientemente de cómo fueran las cosas, me dieron una gran fuerza para conseguirlo, como el Tigre alado que asciende por encima de las montañas hasta el cielo. Me da energía pensar en esto y crear algo hermoso a partir de esta idea".

La intrincada ilustración de Shan Jiang va acompañada de los raros whiskies y de los siglos de artesanía que crean los ricos sabores afrutados; un humo perfectamente equilibrado que se encuentra en cada botella de Johnnie Walker Blue Label.

"Me gusta pensar que la reflexión y el tiempo que se dedican a mis diseños se hacen eco de la artesanía de Johnnie Walker Blue Label. Dentro de cada botella de Blue Label hay whiskies raros y seleccionados a mano, cada uno de los cuales aporta un carácter distintivo. Espero trasladar eso a mi trabajo", dijo.

Johnnie Walker Blue Label es un whisky escocés aterciopelado y vibrante con capas de fruta, especias y un largo y persistente ahumado. Sólo una de cada 10.000 barricas de nuestras incomparables reservas de más de 10 millones de whiskies escoceses madurados tiene la riqueza y el carácter necesarios para elaborar intrincadamente Johnnie Walker Blue Label, incluidas algunas barricas insustituibles de destilerías "fantasma" cerradas hace tiempo.

Este diseño de edición limitada está disponible en mercados seleccionados de todo el mundo. Johnnie Walker también lanza el diseño de la edición limitada del Año Nuevo Lunar de John Walker & Sons King George V y el diseño de la edición limitada del Año Nuevo Lunar de John Walker & Sons XR 21, ambos bellamente ilustrados por Shan Jiang.

Acerca de Johnnie Walker:Johnnie Walker es la marca de whisky escocés número uno del mundo (IWSR 2019), disfrutada por personas en más de 180 países de todo el mundo. Desde que su fundador John Walker comenzó el negocio hace 200 años, quienes mezclan sus whiskies han perseguido el sabor y la calidad por encima de todo.

La gama actual de whiskies galardonados incluye Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years y Blue Label. Juntos representan más de 14 millones de cajas vendidas anualmente (IWSR, 2020), lo que convierte a Johnnie Walker en la marca de whisky escocés más popular del mundo.

Acerca de Diageo

Diageo es un líder mundial en bebidas alcohólicas con una destacada colección de marcas que incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's y Windsor, los vodkas Smirnoff y Cîroc, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Londres (DGE) como en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) y nuestros productos se venden en más de 180 países de todo el mundo. Para obtener más información sobre Diageo, nuestra gente, nuestras marcas y desempeño, visítenos en www.diageo.com. Visite el recurso global de consumo responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com, para obtener información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas.

Celebrando la vida, todos los días, en cualquier parte.

[1] IWSR 2020