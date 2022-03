CGTN: Los esfuerzos conjuntos de China y EE. UU., necesarios para la paz y la tranquilidad mundial

BEIJING, 21 de marzo, 2022 /PRNewswire/ -- Desde la pandemia de COVID-19 hasta la crisis de Ucrania, el panorama internacional ha experimentado cambios importantes, y la paz y el desarrollo mundiales se enfrentan a graves desafíos.

"El mundo no está ni tranquilo ni estable", dijo el viernes el presidente chino, Xi Jinping, mientras pedía a China y Estados Unidos que asuman su parte de las responsabilidades internacionales y trabajen por la paz y la tranquilidad mundial.

Xi hizo estas declaraciones durante una videollamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a petición de este último.

"Como líderes de los principales países, debemos pensar en cómo abordar adecuadamente los problemas de los puntos críticos mundiales y, lo que es más importante, tener en cuenta la estabilidad mundial y el trabajo y la vida de miles de millones de personas", dijo Xi a Biden.

Después de su conversación sincera y profunda, los dos líderes acordaron tomar medidas concretas para poner las relaciones entre China y Estados Unidos de nuevo en el camino del desarrollo constante y realizar los esfuerzos correspondientes para solucionar adecuadamente la crisis de Ucrania.

"Me tomo estas declaraciones muy en serio"

Biden volvió a decirle a Xi que Estados Unidos no busca tener una nueva Guerra Fría con China, cambiar el sistema de China o revitalizar alianzas contra China y que Estados Unidos no apoya la "independencia de Taiwán" ni tiene la intención de buscar un conflicto con China. Xi respondió: "Me tomo estas declaraciones muy en serio".

Xi señaló que la relación entre China y Estados Unidos, en lugar de salir del aprieto creado por la anterior administración estadounidense, se ha enfrentado a un número creciente de desafíos. Lo que vale la pena señalar, en particular, es que algunas personas en Estados Unidos han enviado una señal equivocada a las fuerzas de "independencia de Taiwán", dijo Xi, y añadió que "esto es muy peligroso".

La mala gestión de la cuestión de Taiwán tendrá un efecto disruptivo en las relaciones bilaterales, dijo Xi. "China espera que Estados Unidos preste la debida atención a este tema", dijo.

La causa directa de la situación actual en la relación entre China y Estados Unidos es que algunas personas del lado estadounidense no han cumplido con el importante entendimiento común alcanzado por los dos presidentes y no han actuado de acuerdo con las declaraciones positivas del presidente Biden. Estados Unidos percibió y calculó mal la intención estratégica de China, enfatizó Xi.

Subrayó que ha habido y seguirá habiendo diferencias entre China y Estados Unidos. "Lo que importa es mantener esas diferencias bajo control. Una relación en constante crecimiento es de interés para ambas partes", dijo el presidente chino.

"Se necesitan dos manos para aplaudir"

La videollamada del viernes fue la primera conversación entre los dos líderes desde el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ambos expusieron sus posiciones sobre el tema y expresaron su voluntad de realizar esfuerzos para la adecuada solución de la crisis.

Cuando Biden expresó su disposición a comunicarse con China para evitar que la situación se agrave, Xi le dijo: "China no quiere que la situación en Ucrania llegue a esto. China defiende la paz y se opone a la guerra. Esto está arraigado en la historia y la cultura de China".

El presidente chino reiteró los principios fundamentales que sustentan el enfoque de China sobre la crisis de Ucrania y señaló que todas las partes deben apoyar conjuntamente a Rusia y Ucrania para que tengan un diálogo y una negociación que produzca resultados y conduzca a la paz.

"Cuanto más compleja sea la situación, mayor será la necesidad de mantener la cabeza fría y la racionalidad", dijo Xi, y añadió que, independientemente de las circunstancias, siempre se necesita coraje político para crear un espacio para la paz y dejar espacio para un arreglo político.

Citando dos dichos chinos: "Se necesitan dos manos para aplaudir", "El que puso el cascabel al gato debe quitárselo", Xi instó a Estados Unidos y la OTAN a dialogar con Rusia para abordar la clave de la crisis de Ucrania y aliviar las preocupaciones de seguridad tanto de Rusia como de Ucrania.

Al señalar que las cosas ya son muy difíciles para los países de todo el mundo debido a la pandemia de COVID-19, el presidente chino también advirtió que las sanciones generalizadas e indiscriminadas solo harían sufrir a la gente.

"Si se intensifican aún más, podrían desencadenar graves crisis en la economía mundial y el comercio, las finanzas, la energía, los alimentos y las cadenas industriales y de suministro, paralizando la ya languideciente economía mundial y causando pérdidas irrevocables", dijo Xi.

"China ha estado haciendo todo lo posible por la paz y seguirá desempeñando un papel constructivo", añadió.

