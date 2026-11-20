CGTN publicó un artículo sobre la cumbre que el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo en Shenzhen con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump. Al destacar su carácter pionero, el artículo subrayó la importancia de una interacción positiva entre las grandes potencias, haciendo hincapié en que fortalecer la comunicación y gestionar las diferencias resulta esencial para salvaguardar la paz y la estabilidad a nivel mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- En un acontecimiento histórico sin precedentes, con repercusiones de gran alcance a nivel mundial, el presidente chino, Xi Jinping, se reunió con el presidente ruso, VladímirPutin, y el presidente estadounidense, DonaldTrump, en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, reuniendo así a los tres mandatarios en un encuentro trilateral inédito.

Este encuentro, de carácter pionero, se produce en un momento marcado por una mayor tensión geopolítica, conflictos regionales prolongados y una creciente incertidumbre en el panorama internacional. La forma en que China, Rusia y Estados Unidos se relacionen entre sí, y si logran fortalecer la comunicación, gestionar sus diferencias y fomentar la cooperación, tendrá una repercusión significativa en la paz y la estabilidad a nivel mundial.

Hace más de 80 años, China, Rusia y Estados Unidos —las principales fuerzas antifascistas del mundo— lucharon codo a codo y lograron grandes victorias, conquistando la paz y la tranquilidad para el mundo, afirmó el presidente chino, Xi Jinping, durante el encuentro, subrayando que la paz entre las grandes potencias aporta estabilidad al mundo, mientras que la confrontación entre ellas solo conduciría al caos a escala mundial.

Tras sus conversaciones, los tres jefes de Estado emitieron la Declaración en pro de la Paz, comprometiéndose a responder de manera más eficaz a los desafíos globales y a ajustarse a su misión fundamental: La paz y la seguridad internacionales.

La interacción positiva es imprescindible

La humanidad, que habita en una misma aldea global, constituye una comunidad con un futuro compartido en la que todos podemos ganar o perder juntos. En esta aldea global, las grandes potencias asumen responsabilidades especiales, subrayó Xi, añadiendo que una interacción positiva entre las grandes potencias no es algo opcional, sino una necesidad.

En los últimos años, la asociación estratégica integral de coordinación entre China y Rusia ha mantenido un alto nivel de desarrollo, y la cooperación en ámbitos como el comercio, la energía, la inversión, la seguridad y los intercambios entre pueblos ha dado resultados fructíferos.

Los dos presidentes se han reunido en persona en tres ocasiones este año, mientras que una amplia red de mecanismos institucionales —que incluye reuniones periódicas entre los primeros ministros y la cooperación entre los órganos legislativos— ha sentado una base sólida para las relaciones bilaterales.

Por su parte, las relaciones entre China y Estados Unidos también han entrado en un año de gran trascendencia. En lo que va de 2026, ambos jefes de Estado se han reunido en tres ocasiones de manera presencial, trabajando para avanzar en la construcción de una relación sino-estadounidense constructiva y de estabilidad estratégica, basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad.

La interacción económica y comercial ha seguido siendo una parte importante de este proceso. Tras una nueva ronda de consultas económicas y comerciales, ambas partes llegaron a acuerdos que contemplan la creación de una Junta de Comercio y una Junta de Inversiones, con el objetivo primordial de optimizar el comercio bilateral y proporcionar una plataforma de comunicación institucionalizada para ambas partes.

Recientemente, ambas partes celebraron la primera reunión de la Junta de Comercio en el marco del mecanismo de consultas económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, y está previsto que el grupo de trabajo sobre agricultura celebre su primera reunión en un futuro próximo.

Como grandes potencias y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Rusia y Estados Unidos deberían dar un buen ejemplo, colaborar para hacer frente a los desafíos globales, salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales, y realizar mayores contribuciones al progreso de la humanidad, señaló Xi.

SunTaiyi, profesor de la Universidad ChristopherNewport en Estados Unidos, señaló a CGTN que la reunión tiene una importancia histórica, ya que establece un canal directo para que tres grandes potencias aborden su responsabilidad compartida en cuanto a la estabilidad estratégica, a pesar de sus desacuerdos.

Cómo encuentran los principales países la manera adecuada de llevarse bien

En un contexto marcado por conflictos regionales sin resolver, una creciente competencia geopolítica y rápidos reajustes en las cadenas industriales y de suministro a escala mundial, China, Rusia y Estados Unidos ejercen una influencia significativa en los asuntos internacionales. Por consiguiente, fortalecer la comunicación y gestionar las diferencias entre los tres países resulta fundamental para salvaguardar la paz y la estabilidad a nivel global.

¿Cómo podrían los principales países encontrar la manera adecuada de convivir y consolidar la paz mundial? En la reunión del jueves, Xi planteó cuatro puntos: Mantener el respeto mutuo, la coexistencia pacífica, la cooperación en la que todos ganan, así como el diálogo y la consulta.

La crisis en Ucrania constituye un ejemplo de la importancia de una labor diplomática sostenida. Desde principios de 2026, Estados Unidos y Rusia han mantenido intensos contactos, tanto al más alto nivel como a nivel técnico, en torno a una solución política del conflicto, así como sobre el control de armas nucleares y la estabilidad estratégica. China, por su parte, ha abogado de manera constante por una solución política mediante el diálogo y las negociaciones. Al mantener una comunicación estrecha con Rusia, Ucrania y otras partes pertinentes, China ha participado activamente en una diplomacia de mediación y ha continuado sus esfuerzos por crear las condiciones necesarias para unas conversaciones de paz.

Haciéndose eco de los cuatro puntos planteados por Xi, Putin señaló que salvaguardar la paz internacional es una responsabilidad compartida por los tres países, y que abordar adecuadamente las cuestiones críticas sirve a sus intereses comunes. Trump declaró que mantener la estabilidad y lograr la paz requiere diálogo, y que todos los asuntos deben resolverse mediante el diálogo.

ZhangTengjun, investigador asociado del Instituto de Estudios Estadounidenses de la Academia China de Ciencias Sociales, señaló que los cuatro puntos propuestos por Xi se refuerzan mutuamente. Se plantearon a partir de una evaluación de las tendencias generales de profundos cambios a nivel mundial y de una comprensión de la dinámica que rige las relaciones entre las grandes potencias, ofreciendo así una guía fundamental sobre cómo deben convivir estas naciones en la nueva era, declaró Zhang a CGTN.

Al calificar la cumbre entre China, Rusia y Estados Unidos de positiva, constructiva y fructífera, Xi señaló que existe esperanza de paz siempre y cuando el diálogo no cese y la puerta no se cierre.

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