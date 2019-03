El chatbot financiero de Objectway en la conerencia nacional del CINI sobre inteligencia artificial

Publicado 25/03/2019 9:01:37 CET

- Un nuevo modelo de servicio para operaciones de inversión informativas y proactivas

MILÁN, 25 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Objectway presentó la charla "A Financial Chatbot for the Unified Wealth Management Platform Project" durante el taller "AI for Finance, Commerce and Legal Issues" dentro de Ital-IA, la primera conferencia nacional del CINI (National Inter-university Consortium for Computer Science) sobre inteligencia artificial, celebrada los días 18 y 19 de marzo en Roma, en la sede de Confindustria.

https://mma.prnewswire.com/media/700775/Objectway_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/700775/Objectway_Logo.jpg]

El evento fue creado para desarrollar objetivos comunes entre las instituciones públicas, la investigación industrial y científica, creando una red entre todas las compañías italianas interesadas en aprovechar el potencial para el desarrollo relativo a la inteligencia artificial, considerada la tecnología más estratégica y disruptiva del siglo 21. Es en realidad la primera vez que todo el paisaje científico italiano ha convergido en una sola conferencia, desde universidades a centros de investigación públicos (como el National Research Council y el Italian Technology Institute) y desde compañías italianas y empresas emergentes a instituciones públicas.

El proyecto Objectway, desarrollado en colaboración con el Departamento de Ciencias Informáticas de la Universidad de Bari Aldo Moro, quiere implementar un nuevo modelo de servicio en el mundo de las instituciones financieras que utiliza la inteligencia artificial para ofrecer información e implementar pedidos a través de un agente conversacional.

El chatbot se ha implementado teniendo en cuenta los requisitos específicos del sector financiero y utiliza el lenguaje natural (Natural Language Processing) para reducir la complejidad de la interacción. Además, el bot actúa de manera reactiva, respondiendo a las preguntas del usuario e implementando sus peticiones. El chatbot evita solicitar información ya en su posesión, reconociendo, por ejemplo a los beneficiarios de las transferencias bancarias. Es también capaz de gestionar la desambiguación de palabras haciendo más preguntas.

"Además de este agente conversacional, estamos trabajando para apoyar la actividad asesora con análisis predictivos", explicó Georgios Lekkas, director de Producto de Objectway. "En el segmento de la riqueza, la automatización debe respaldar la personalización del servicio, en un área donde la capacidad de la inteligencia artificial para justificar las sugerencias proporcionadas y la relación del asesor con el cliente son fundamentales".

