(Información remitida por la empresa firmante)

-CIFF Guangzhou 2026 llega a su fin, fortaleciendo los vínculos globales en toda la cadena de valor de la industria del hogar

GUANGZHOU, China, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La 57ª Feria Internacional del Mueble de China (CIFF Guangzhou 2026) concluyó el 31 de marzo bajo el lema "CONECTAR•CREAR". Con un récord histórico de más de 5.100 expositores, de los cuales el 93,8 % eligió CIFF Guangzhou como plataforma para presentar sus nuevos productos, el evento de ocho días recibió a 353.106 visitantes profesionales de 185 países y regiones. La asistencia internacional alcanzó los 64.291 visitantes, lo que representa un aumento del 13,2 % con respecto al máximo de 2025 y establece un nuevo récord. Durante la feria, se celebraron 111 eventos simultáneos, junto con la presentación de nueve informes de tendencias clave, lo que refuerza el papel de CIFF como referente del sector. Para ofrecer un mejor servicio a los compradores de Oriente Medio que no pudieron asistir presencialmente, la feria implementó un innovador servicio de intermediación remota, que combinó visitas guiadas presenciales a la exposición con interacción en línea en tiempo real, facilitando 162 sesiones de intermediación de compras específicas y garantizando la continuidad en el abastecimiento internacional.

La feria, que abarca toda la cadena de valor, conectó recursos globales a través de sus tres exposiciones emblemáticas para impulsar la colaboración y el crecimiento de la industria.

Del 18 al 21 de marzo, la Exposición de Mobiliario para el Hogar exploró cómo el diseño avanza desde el concepto hasta el mercado para impulsar el crecimiento. Con una extensión de 430.000 metros cuadrados, fomentó el intercambio global, apoyando a las marcas internacionales que ingresan a China y ayudando a las marcas chinas a expandirse en el extranjero. Las exhibiciones seleccionadas mostraron la evolución de la estética contemporánea del hogar. Reflejando los cambios en los estilos de vida, la exposición también destacó tendencias emergentes como los espacios aptos para mascotas y el diseño inclusivo para todas las edades.

Del 28 al 31 de marzo, la Exposición de Oficinas y Espacios Comerciales, con el tema "Sostenibilidad", presentó una visión de futuro para los ecosistemas laborales en entornos de oficina, mobiliario de oficina y espacios comerciales públicos. Los visitantes pudieron apreciar los principios ecológicos integrados en el diseño, los materiales y el ciclo de vida completo, destacando el progreso en la innovación baja en carbono desde el concepto hasta el uso. Las tecnologías inteligentes también actuaron como motor principal, integrando productos inteligentes, estrategias de diseño y sistemas de servicio para crear soluciones conectadas en todos los espacios y operaciones laborales, guiando a la industria hacia un crecimiento inclusivo y sostenible.

Celebrada simultáneamente, la CIFM/interzum guangzhou conectó la innovación global y las cadenas industriales para impulsar la transformación de la fabricación. El área de Maquinaria destacó la producción inteligente, uniendo equipos de carpintería y tapicería con la Industria 4.0 y líneas flexibles para mejoras escalables en la fabricación inteligente. El área de Materiales para Muebles exhibió avances en CMF, funcionalidad y acabados sostenibles. El área de Herrajes presentó soluciones inteligentes que mejoran el diseño del hogar y el rendimiento espacial.

Con tres grandes exposiciones que conforman una plataforma integrada que vincula la creatividad, la fabricación y el comercio global, CIFF 2026 reunió a profesionales de la industria de todo el mundo y fortaleció la posición de Guangzhou como un centro internacional clave del mueble.

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