Cifras de tráfico de Fraport - Febrero de 2019: Se mantiene la tendencia positiva (2)

Publicado 13/03/2019 23:20:55 CET

Cifras de tráfico de Fraport Febrero de 2019 Aeropuertos del Grupo Fraport1 Febrero de 2019 Año 2019 hasta la fecha (YTD) Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100,00 4 554 060 4,3 158 862 -2,6 36 849 4,7 9 206 012 3,3 320 328 -2,8 74 525 3,5 --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 105 470 6,3 922 -0,9 2417 9,2 208 995 4,7 1899 -2,4 4926 5,3 --- Fraport Brasil 100,00 1 223 980 15,8 6267 5,2 10 744 6,6 2 697 480 13,4 12 784 8,6 23 394 7,0 --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 562 510 27,5 3332 7,6 4619 17,5 1 307 815 24,0 6961 11,2 10 784 21,3 --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 661 470 7,3 2935 2,6 6125 -0,4 1 389 665 4,9 5823 5,5 12 610 -2,8 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 588 433 13,6 550 0,3 6119 13,3 1 206 362 12,9 1121 10,5 12 948 14,0 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 446 598 15,8 425 0,2 4172 13,6 919 952 15,6 873 26,8 8838 14,2 --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 19 930 9,0 14 -6,7 320 -8,0 40 503 6,9 28 79,7 649 -11,3 --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 47 661 19,6 43 48,6 428 44,6 98 610 18,7 70 30,3 927 53,5 --- EFL Cefalonia Grecia 73,40 3108 52,7 0 -100,0 92 22,7 6201 57,9 0 -1,6 200 28,2 --- KVA Kavala Grecia 73,40 4651 -82,4 7 > 100,0 94 -67,4 12 322 -79,1 15 > 100,0 227 -66,1 --- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 265 33,2 0 n.d. 56 -17,6 535 1,3 0 n.d. 114 -14,9 --- SKG Salónica Grecia 73,40 368 119 24,2 360 -4,5 3090 24,4 756 427 24,8 757 23,4 6531 25,4 --- ZTH Zante Grecia 73,40 2864 7,8 2 > 100,0 92 -19,3 5354 -1,8 3 > 100,0 190 -18,1 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 141 835 7,4 125 0,6 1947 12,8 286 410 5,1 248 -23,9 4110 13,6 --- JMK Miconos Grecia 73,40 6902 24,3 4 > 100,0 121 0,8 13 468 58,0 6 > 100,0 266 34,3 --- JSI Scíathos Grecia 73,40 915 -0,9 0 n.d. 38 -5,0 1754 -2,3 0 n.d. 78 -4,9 --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 38 324 25,8 11 12,7 375 38,9 72 252 18,7 21 4,8 729 27,4 --- KGS Kos Grecia 73,40 16 995 22,4 21 3,7 296 3,5 34 828 11,5 40 6,4 650 7,4 --- MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 21 987 15,0 26 -8,4 417 48,9 45 453 15,6 56 -12,7 893 47,4 --- RHO Rodas Grecia 73,40 46 331 -13,0 47 4,7 446 -14,4 97 168 -13,2 92 -43,9 962 -13,4 --- SMI Samos Grecia 73,40 10 381 16,9 17 -16,1 254 21,5 21 487 14,3 34 -15,7 532 19,6 --- LIM Lima Perú 70,01 1 789 855 4,6 17 726 0,7 14 623 -0,6 3 701 067 4,5 41 582 -2,2 30 350 -2,8 --- Fraport Twin Star 60,00 61 580 0,9 465 -38,7 630 -5,4 129 504 -3,3 956 -41,0 1310 -10,7 --- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 10 565 7,8 453 -39,7 161 9,5 21 622 -5,4 937 -41,7 328 -4,1 --- VAR Varna Bulgaria 60,00 51 015 -0,4 12 67,3 469 -9,6 107 882 -2,9 19 59,4 982 -12,7 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados --- AYT Antalya Turquía 51,00 766 068 10,4 n.d. n.d. 5583 14,1 1 643 229 10,0 n.d. n.d. 12 109 17,2 --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 082 934 13,5 n.d. n.d. 11 054 10,0 2 313 084 13,8 n.d. n.d. 23 464 9,8 --- XIY Xi'an China 24,50 3 735 357 6,8 15 327 -10,1 26 259 3,9 7 503 006 10,3 44 585 4,7 54 602 7,4

Aeropuerto de Fráncfort2 Febrero de 2019 Mes % YTD 2019 % --- Pasajeros 4 554 345 4,3 9 206 532 3,3 --- Carga (mercancías y correo) 161 366 -3,4 324 698 3,8 --- Movimientos de aviones 36 849 4,7 74 525 3,5 --- MTOW (en toneladas métricas)3 2 281 460 4,6 4 654 285 3,0 --- PAX/PAX-vuelo4 132,6 -0,5 132,5 -0,3 --- Factor de ocupación de asientos (%) 72,9 72,6 --- Tasa de puntualidad (%) 83,1 79,3 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX %5 Cuota PAX %5 Desglose regional Mes YTD --- Europa 62,5 4,5 61,1 3,3 --- Alemania 11,8 3,5 11,2 1,7 --- Europa (excepto Alemania) 50,7 4,7 49,9 3,6 --- Europa occidental 42,1 3,9 41,2 2,8 --- Europa oriental 8,7 9,0 8,7 7,5 --- Intercontinental 37,5 4,0 38,9 3,3 --- África 5,0 8,2 5,1 8,4 --- Oriente Medio 5,9 -3,2 6,0 -3,2 --- Norteamérica 10,3 4,9 11,0 2,6 --- Centroamérica y Sudamérica 4,6 8,6 4,8 7,1 --- Lejano Oriente 11,7 3,7 12,1 4,0 --- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. ---

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

