(Información remitida por la empresa firmante)

- El CIMA celebra a las personas que están dando forma al futuro de las finanzas y la contabilidad con la CGMA Week 2026

Una celebración de una semana de duración pone de relieve una profesión contable y financiera preparada para lo que está por venir

Profesionales CGMA de todo el mundo compartirán sus historias publicándolas en el Muro de la Semana CGMA (CGMA Week Wall)

Una celebración global que llegará a miembros, estudiantes y voluntarios en más de 150 países

LONDRES, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ha lanzado hoy la CGMA Week 2026,, una celebración a escala mundial de la designación Chartered Global Management Accountant (CGMA), de la profesión contable y financiera, y de la comunidad CGMA.

La CGMA Week, que tendrá lugar del 2 al 8 de noviembre de 2026 bajo el lema CGMA: Preparados para lo que viene (CGMA: Ready for What's Next), reconoce el papel fundamental que desempeñan los profesionales CGMA al ayudar a las organizaciones a adoptar innovaciones como la inteligencia artificial (IA), generar valor a largo plazo, tomar decisiones de inversión fundamentadas y gestionar los riesgos.

Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, presidente del CIMA y copresidente de la Association of International Certified Professional Accountants, señaló:

La CGMA Week pone de relieve el talento, los logros y el impacto de los profesionales CGMA en todo el mundo. Cada día, los miembros de nuestra comunidad global ayudan a las organizaciones a tomar mejores decisiones, desenvolverse en entornos complejos e impulsar un rendimiento sostenible.

El tema de este año, CGMA: Preparados para lo que viene, refleja la adaptabilidad, la ambición y el liderazgo que definen nuestra profesión. Es, además, una oportunidad para reconocer cómo estas cualidades seguirán dando forma al futuro de las finanzas y la contabilidad, y sirviendo al interés público.

La CGMA Week forma parte del compromiso del CIMA de defender e impulsar la profesión financiera y contable, brindando la oportunidad de conocer de primera mano a las personas que están detrás de esta profesión.

A lo largo de la semana, los miembros, estudiantes y voluntarios compartirán sus logros, experiencias y aspiraciones, ofreciendo una perspectiva sobre cómo los profesionales CGMA generan un impacto, desarrollan sus carreras y dan forma al futuro de las finanzas, la contabilidad y los negocios.

Se invita a los profesionales CGMA a reflexionar sobre dos preguntas sencillas:

¿De qué te sientes más orgulloso?

¿Qué esperas con ilusión?

Sus historias se reunirán a través del CGMA Week Wall, creando un escaparate global de las experiencias, los logros y las ambiciones que conectan a la comunidad CGMA a través de diversas industrias, sectores y geografías.

Para obtener más información sobre la CGMA Week, visite: www.aicpa-cima.com/resources/landing/cgmaweek

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