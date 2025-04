Cision anuncia financiación de 250 millones de dólares, refinanciación y extensión de vencimientos de deuda (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

CHICAGO, 14 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Cision Ltd. ("Cision"), un proveedor líder mundial de software y servicios de medios de comunicación ganados para profesionales de relaciones públicas y comunicaciones de marketing, anunció hoy la obtención de compromisos por valor de 250 millones de dólares de financiación de nuevo capital que proporcionará mayor flexibilidad al negocio y facilitará su crecimiento, con un apoyo abrumador de los prestamistas y tenedores de bonos existentes. Castle US Holding Corporation (la "Compañía"), filial de Cision, firmó una carta de compromiso y sus correspondientes anexos (en conjunto, la "Carta de Compromiso"), en virtud de la cual la Compañía y los tenedores de más del 90 % de su deuda pendiente (las "Partes del Compromiso") acordaron realizar ciertas operaciones de financiación, como se describe a continuación (las "Transacciones"). Las Partes del Compromiso incluyen aproximadamente el 99 % de los prestamistas de la línea de crédito preferente garantizada existente de la Compañía y aproximadamente el 95 % de los tenedores de los bonos no garantizados existentes de la Compañía (los "Bonos Existentes"). Las Transacciones proporcionan beneficios materiales a la Compañía, incluyendo (i) recaudar aproximadamente 250 millones de dólares de liquidez adicional para la Compañía, (ii) reducir el importe principal pendiente bajo ciertas líneas de deuda y (iii) extender los vencimientos de la deuda.

"Estas Transacciones reiteran el apoyo de las instituciones de alta calidad que conforman nuestra base de inversores de deuda", afirmó Guy Abramo, consejero delegado de Cision. "Tras obtener liquidez adicional y extender los vencimientos de nuestra deuda hasta 2030 y años posteriores, estamos en condiciones de ejecutar nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo".

Este comunicado de prensa contiene información importante para los tenedores restantes de los Bonos Existentes sobre una invitación a participar en el Intercambio Privado de Bonos (según se define más adelante). Se recomienda leer este comunicado de prensa en su totalidad.

De conformidad con los términos de la Carta de Compromiso, las Partes del Compromiso se han comprometido a las siguientes Transacciones y acciones relacionadas: (a) financiar, mediante una combinación de dinero nuevo e intercambio de deuda existente de la Compañía, (i) un préstamo a plazo preferente con garantía de primer gravamen, primero en salir, por un importe principal total equivalente a aproximadamente 250 millones de dólares de dinero nuevo, más las comisiones de transacción pagadas en especie (los "Préstamos a Plazo de Primera Salida"), y (ii) un préstamo a plazo preferente con garantía de primer gravamen, segundo en salir, por un importe principal total equivalente a una cantidad suficiente para facilitar la compra de préstamos a plazo bajo el Acuerdo de Crédito Existente (como se define a continuación) a un precio acordado entre la Compañía y las Partes del Compromiso y otros prestamistas que participan en las Transacciones (los "Préstamos a Plazo de Segunda Salida"), (b) intercambiar (el "Intercambio de Bonos Privados") todos sus Bonos Existentes por nuevos Bonos Senior Garantizados de primer grado y tercer grado al 10,00 % con vencimiento en 2031 (los "Bonos de Tercer Grado"), que se emitirán de conformidad con un nuevo contrato de emisión, y (c) proporcionar su consentimiento para modificar el contrato de crédito existente, con fecha 31 de enero de 2020 (el "Contrato de Crédito Existente"), y el contrato de emisión existente que rige los bonos no garantizados, con fecha 5 de febrero de 2020 (el "Contrato de Bonos Existentes"), para, entre otras cosas, eliminar sustancialmente todos los convenios restrictivos en los mismos y realizar otras modificaciones para facilitar las Transacciones. La Carta de Compromiso también contempla que los prestamistas rotativos existentes canjearán, sin efectivo, una línea de crédito rotativa de primer gravamen con garantía senior, primero en salir, por un importe de compromiso total equivalente a aproximadamente 137 millones de dólares (la "Deuda Revolvente de Primera Salida" y, en conjunto con los Préstamos a Plazo de Primera Salida, los Préstamos a Plazo de Segunda Salida y los Bonos de Tercera Salida, la "Deuda Súper Prioritaria").

Los Préstamos a Plazo de Primera Salida y los Préstamos Revolventes de Primera Salida tendrán como vencimiento el 29 de abril de 2030, los Préstamos a Plazo de Segunda Salida tendrán vencimiento el 31 de mayo de 2030 y los Bonos de Tercera Salida tendrán vencimiento el 30 de junio de 2031. La Deuda Súper Prioritaria estará garantizada sobre una base sénior garantizada, conjunta y solidariamente, por los garantes del Acuerdo de Crédito Existente, y estará garantizada sobre una base de primer gravamen por sustancialmente todos los activos de la Compañía y dichos garantes.

La Compañía pretende utilizar la deuda incurrida en las Transacciones y los ingresos netos relacionados para (i) pagar permanentemente en su totalidad y terminar todos los compromisos pendientes bajo ese determinado acuerdo de crédito puente, con fecha del 30 de enero de 2025, (ii) pagar y terminar, o causar el pago y la terminación total de, todos los compromisos y obligaciones pendientes bajo ciertos acuerdos de crédito entre compañías y pagarés, (iii) facilitar la compra de préstamos a plazo bajo el Acuerdo de Crédito Existente de conformidad con los términos de las Transacciones, (iv) financiar el pago de los intereses acumulados e impagos de los Bonos Existentes que se han ofrecido para su cancelación en el Intercambio de Bonos Privados y los préstamos a plazo bajo el Acuerdo de Crédito Existente que se están recomprando en las Transacciones y (v) pagar las tarifas de transacción relacionadas y para capital laboral y propósitos corporativos generales.

"Cision es un proveedor líder de comunicaciones estratégicas que da forma proactivamente al futuro de las marcas y los negocios en tiempo real. La liquidez crítica proporcionada por las Transacciones nos permite seguir apoyando a nuestros más de 75.000 socios, incluyendo el 84 % de las empresas de la lista Fortune 500, para comprender, influir y amplificar sus historias", afirmó Abramo.

Houlihan Lokey actuó como asesor financiero y Milbank LLP como asesor legal de Cision. Evercore actuó como asesor financiero y Gibson, Dunn & Crutcher LLP como asesor legal de las Partes del Compromiso.

El Intercambio de Bonos Privados

La Compañía prevé emitir los Bonos de Tercera Salida a los tenedores de bonos que sean Partes del Compromiso ("Tenedores de Bonos Comprometidos") de conformidad con el Intercambio Privado de Bonos el 22 de abril de 2025 (la "Fecha de Emisión Inicial"). Se invita a los tenedores de Bonos Existentes que no sean Tenedores de Bonos Comprometidos a participar en el Intercambio Privado de Bonos en los mismos términos ofrecidos a los Tenedores de Bonos Comprometidos a más tardar el 12 de mayo de 2025, 20 días hábiles después de la fecha del presente comunicado. Los tenedores que deseen recibir más información sobre los términos del Intercambio Privado de Bonos deben contactar con Cision en Cision@is.kroll.com. Sujeto en todos los aspectos a la determinación y discreción de Cision, y con respecto a su derecho a comprar Bonos Existentes mediante transacciones de mercado abierto o negociadas en privado:

Bonos iniciales . Los tenedores que contacten con Cision antes del 17 de abril de 2025 pueden ser elegibles para recibir Bonos de Tercera Salida en la Fecha de Emisión Inicial.

. Los tenedores que contacten con Cision antes del 17 de abril de 2025 pueden ser elegibles para recibir Bonos de Tercera Salida en la Fecha de Emisión Inicial. Bonos fungibles adicionales . Los tenedores que contacten con Cision después del 17 de abril de 2025, pero antes del 29 de abril de 2025, podrían ser elegibles para recibir los Bonos de Tercera Salida el 2 de mayo de 2025 (la " Fecha de Emisión Adicional "). La Compañía espera que los Bonos de Tercera Salida emitidos en la Fecha de Emisión Adicional sean fungibles con los Bonos de Tercera Salida emitidos en la Fecha de Emisión Inicial.

. Los tenedores que contacten con Cision después del 17 de abril de 2025, pero antes del 29 de abril de 2025, podrían ser elegibles para recibir los Bonos de Tercera Salida el 2 de mayo de 2025 (la " "). La Compañía espera que los Bonos de Tercera Salida emitidos en la Fecha de Emisión Adicional sean fungibles con los Bonos de Tercera Salida emitidos en la Fecha de Emisión Inicial. Bonos no fungibles adicionales. Los tenedores que contacten con Cision después del 29 de abril de 2025 podrían ser elegibles para recibir Bonos de Tercera Salida posteriormente. Sin embargo, los Bonos de Tercera Salida emitidos después del 2 de mayo de 2025 podrían no ser fungibles con los Bonos de Tercera Salida emitidos en la Fecha de Emisión Inicial o en la Fecha de Emisión Adicional.

Los Tenedores de Bonos Comprometidos, que colectivamente poseen aproximadamente el 95 % de los Bonos Existentes, se han comprometido a canjear todos sus Bonos Existentes por Bonos de Tercera Salida. Debido a los altos niveles de participación comprometida, se advierte a los tenedores de Bonos Existentes que el Intercambio de Bonos Privados podría tener efectos adversos en la liquidez y el precio de mercado de los Bonos Existentes que no se liciten ni acepten de conformidad con dicho Intercambio de Bonos Privados.

Además, los Bonos Existentes que no se liciten ni acepten de conformidad con el Intercambio de Bonos Privados permanecerán en circulación y estarán sujetos a los términos del Contrato de Bonos Existente, en su versión modificada para, entre otras cosas, eliminar sustancialmente todas las cláusulas restrictivas del mismo (las "Enmiendas Propuestas"). Se advierte a los tenedores que, si las Enmiendas Propuestas entran en vigor, la eliminación o modificación de los convenios y otras disposiciones del Contrato de Emisión de Bonos Existentes contempladas en las Enmiendas Propuestas permitirá a la Compañía y a sus filiales tomar ciertas medidas previamente prohibidas por dicho contrato, las cuales podrían incrementar los riesgos crediticios de la Compañía, así como afectar negativamente a la liquidez, el precio de mercado y la volatilidad de los Bonos Existentes o perjudicar los intereses de los tenedores.

Los Bonos de Tercera Salida no se han registrado bajo la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), ni ninguna otra ley de valores, y no pueden ofrecerse ni venderse excepto al amparo de una exención, o en una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier otra ley de valores aplicable.

Este comunicado de prensa tiene fines meramente informativos. No constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se venderán estos valores en ningún estado donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación bajo la legislación de valores de dicho estado. Se recomienda a los titulares de los Bonos Existentes que consulten con sus asesores legales, financieros y fiscales sobre el Intercambio Privado de Bonos.

Acerca de Cision

Cision es líder mundial en soluciones de inteligencia de consumo y medios, compromiso y comunicación. Equipamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales con las herramientas necesarias para destacar en el mundo actual, impulsado por los datos. Nuestra amplia experiencia, nuestras exclusivas alianzas de datos y nuestros productos galardonados, como CisionOne , Brandwatch , y PR Newswire , permiten a más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84 % de las de la lista Fortune 500, ver y ser vistas, comprender y ser comprendidos por las audiencias más importantes.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones relacionadas con eventos y expectativas futuras y, por lo tanto, constituyen "declaraciones prospectivas", según la definición de dicho término en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 y otras leyes federales de valores. Estas declaraciones prospectivas no constituyen hechos históricos, sino únicamente predicciones, y generalmente pueden caracterizarse por términos como "creer", "proyectar", "esperar", "anticipar", "estimar", "pronosticar", "perspectiva", "objetivo", "esforzarse", "buscar", "predecir", "pretender", "estrategia", "planificar", "puede", "podría", "debería", "será", "sería", "continuará", "probablemente resultará", o sus términos negativos, variaciones o terminología similar que generalmente se utiliza para identificar declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones que hacen referencia a actividades, eventos o desarrollos que Cision o la Compañía pretenden, esperan, proyectan, creen o anticipan que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro.

Las declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos. Pueden verse afectadas por suposiciones inexactas o por riesgos e incertidumbres conocidos o desconocidos, muchos de los cuales serán importantes para determinar los resultados futuros reales de Cision, la Compañía y sus filiales. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales y el entorno económico actual, e implican una serie de riesgos e incertidumbres difíciles de predecir. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan únicamente a la fecha del mismo, y la Compañía no asume ninguna obligación de corregir o actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva si posteriormente tiene conocimiento de que es probable que dicha declaración no se cumpla.

